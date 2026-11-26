Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy bắt tay Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM Andrea Sühl tại hội nghị - Ảnh: THANH HIỆP

Hội nghị giới thiệu Luật Phát triển đô thị: Định hướng phát triển TP.HCM được UBND TP.HCM tổ chức ngày 26-11, nhằm cung cấp thông tin cho Lãnh sự đoàn, các tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài của thành phố.

Giới thiệu đối tác quốc tế về cơ hội mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết đây là hoạt động tiếp nối Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm hôm 23-11.

Đây là dịp để thành phố chia sẻ về những đột phá thể chế nhằm hiện thực hóa tầm nhìn và các mục tiêu phát triển, cũng như những cơ hội hợp tác, đầu tư trong giai đoạn tới.

Trước Lãnh sự đoàn và các đối tác quốc tế, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Hướng đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á và năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy và thường trực các Sở Tư pháp, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Công Thương... phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGỌC ĐỨC

"Để hiện thực hóa tầm nhìn và những mục tiêu nêu trên, thành phố cần có một khuôn khổ thể chế xứng tầm. Luật Phát triển đô thị chính là bước đột phá quan trọng về thể chế đó", ông Bảy chia sẻ.

Ngay sau khi luật được thông qua, thành phố đã khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các nghị quyết, quyết định cụ thể hóa luật, chú trọng tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thông qua hội nghị này, TP.HCM mong muốn các đối tác quốc tế sẽ hiểu rõ hơn về những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý, định hướng phát triển và những cơ hội hợp tác, đầu tư tiềm năng tại TP.HCM. Đồng thời lắng nghe và giải đáp thắc mắc của các đối tác quốc tế.

"Tôi trân trọng đề nghị quý vị, trên cương vị và thông qua mạng lưới của mình, hỗ trợ chuyển tải những thông tin này đến Chính phủ, chính quyền các địa phương, các tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tại các quốc gia; tích cực kết nối, giới thiệu các đối tác có tiềm lực, kinh nghiệm và công nghệ phù hợp đến tìm hiểu, đầu tư và hợp tác với thành phố", ông kêu gọi.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu quốc tế đã lắng nghe thường trực Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM... trình bày về các điểm mới của Luật Phát triển đô thị trong các lĩnh vực liên quan, định hướng Khu Thương mại tự do...

Tổng lãnh sự Hàn Quốc, Tổng lãnh sự Indonesia, quyền Tổng lãnh sự Thái Lan, Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc, Phó Tổng lãnh sự Anh... tại hội nghị - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Quốc tế quan tâm Khu thương mại tự do, cơ chế sandbox...

Phó tổng lãnh sự Anh William Lawrenson đặt câu hỏi tại hội nghị - Ảnh: THANH HIỆP

Giải đáp câu hỏi của Phó Tổng lãnh sự Anh William Lawrenson về chính sách sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) của TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Trần Trọng Tuyên cho biết cơ chế sandbox đã được quy định cụ thể hơn trong Luật Phát triển đô thị.

Tuy nhiên, cơ chế này cũng được quy định trong nhiều luật khác, đặc biệt Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Chuyển đổi số...

Riêng trong Luật Phát triển đô thị, thẩm quyền giao cho TP.HCM liên quan đến thử nghiệm có kiểm soát rộng hơn, cụ thể hơn.

Sở Khoa học công nghệ đang tham mưu khung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát áp dụng cho toàn TP.HCM để trình UBND TP, sau đó UBND sẽ trình HĐND TP vào tháng 12.

Trả lời câu hỏi của Tổng lãnh sự Đức Andrea Sühl về chính sách dành cho xây dựng hạ tầng liên quan đến biến đổi khí hậu và gia tăng sức chống chịu, đại diện Sở Xây dựng cho biết trong khi các địa phương khác tách biệt quy hoạch không gian và quy hoạch kinh tế - xã hội, TP.HCM làm một quy hoạch tổng thể tích hợp cả hai.

Vì vậy, định hướng của toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến năm 2050 đều đã nằm trong quy hoạch này.

Theo đại diện Sở Xây dựng, TP.HCM mới sẽ phát triển 5 khu vực trung tâm theo mô hình TOD.

Các trung tâm được kết nối bằng các tuyến vành đai và mạng lưới đường sắt đô thị gồm 18 tuyến MRT dài khoảng 900km cùng các tuyến LRT dài khoảng 450km. Từ nay đến cuối năm, thành phố dự kiến khởi công thêm 5 tuyến metro mới.

Tổng lãnh sự Đức Andrea Sühl (trên) và đại diện Tổng lãnh sự quán Hà Lan chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: THANH HIỆP

Ở các khu vực cũ, thành phố vừa cải tạo hạ tầng vừa nâng cấp hệ thống quản lý, hướng tới giám sát theo thời gian thực bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Ông chia sẻ khi vận hành thử cống ngăn triều ở phía Nam vài ngày gần đây, nhiều khu vực trước đây thường ngập ở quận 7 (cũ), Nhà Bè nay không còn ngập.

Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi để giải bài toán hạ tầng cho một siêu đô thị 14 triệu dân, TP.HCM cũng cần thêm hỗ trợ và hợp tác quốc tế.

Với câu hỏi của đại diện Tổng lãnh sự quán Hà Lan về việc doanh nghiệp nên tập trung vào Khu thương mại tự do hay Khu Công nghệ cao, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Văn Danh cho biết sở đang cùng ban quản lý lên kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do.

Trước đó, các cơ chế chính sách sẽ được thông tin rộng rãi đến nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện khu này cũng đã vận hành một phần với các dự án hiện hữu.

Ông Danh cho biết khi xây dựng đề án, TP.HCM đã học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc, Dubai, Malaysia, Singapore... Đây là khu đa chức năng, gồm cảng, logistics, khu công nghiệp, khu đô thị, thương mại và dịch vụ, để chuyên gia, nhà đầu tư và gia đình họ có thể sinh sống, học tập ngay trong khu.

TP.HCM mong các cơ quan đại diện giới thiệu, kết nối nhà đầu tư với Khu thương mại tự do. Mục tiêu không chỉ thúc đẩy xuất khẩu mà còn giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái và chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn quốc tế.