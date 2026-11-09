TP.HCM thúc đẩy hợp tác tư pháp, mở rộng kết nối với Vân Nam và Trùng Khánh

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy làm việc cùng lãnh đạo tỉnh Vân Nam - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết từ ngày 2 đến 6-11, đoàn đại biểu TP.HCM do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy dẫn đầu thăm, làm việc tại tỉnh Vân Nam và thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).

Chuyến công tác tập trung trao đổi kinh nghiệm về luật sư công, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương trong những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ.

Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường hợp tác địa phương, đưa hoạt động đối ngoại gắn sát hơn với nhu cầu phát triển của TP.HCM.

Thúc đẩy hợp tác địa phương gắn với nhu cầu phát triển

Hội kiến Phó tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Lý Tuấn Kiệt ngày 3-11, Phó chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy đề nghị tăng cường kết nối giữa các cơ quan chuyên môn, trước hết trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, đồng thời nghiên cứu xây dựng khuôn khổ hợp tác giữa hai địa phương.

Về kinh tế, TP.HCM đề xuất phối hợp xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và nghiên cứu khai thác hành lang vận tải qua cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu gắn với hệ thống cảng biển của thành phố.

Hai địa phương cũng có thể mở rộng hợp tác du lịch, quảng bá điểm đến và giao lưu Nhân dân.

Phó tỉnh trưởng Lý Tuấn Kiệt khẳng định TP.HCM là đối tác quan trọng mà tỉnh Vân Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác. Theo ông, với vị trí cửa ngõ của Trung Quốc hướng ra ASEAN, Vân Nam có nhiều tiềm năng bổ trợ với TP.HCM về thương mại, logistics và du lịch.

Ông Lý hoan nghênh các đề xuất của TP.HCM, cho biết tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, trước hết là Sở Tư pháp, duy trì trao đổi thường xuyên với các cơ quan của TP, đồng thời nghiên cứu các hình thức hợp tác phù hợp thế mạnh mỗi bên.

Ông mong muốn hai địa phương tăng cường trao đổi đoàn các cấp, từng bước xây dựng khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đoàn công tác TP.HCM làm việc với Đại học Chính pháp Tây Nam tại thành phố Trùng Khánh - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Tại cuộc gặp Phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh Đàm Quyền ngày 5-11, lãnh đạo TP.HCM đề nghị phát huy nền tảng quan hệ thành phố hữu nghị được thiết lập từ năm 2018, duy trì trao đổi giữa các cơ quan tư pháp và mở rộng hợp tác trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên.

Trong lĩnh vực logistics và thương mại, TP.HCM đề xuất tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của Hội nghị xúc tiến Hành lang thương mại quốc tế mới đường bộ - đường biển Trùng Khánh - TP.HCM năm 2024.

Trọng tâm là nghiên cứu kết nối mạng lưới logistics của Trùng Khánh với hệ thống cảng biển TP.HCM, trong đó có cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Thành phố cũng mong muốn trao đổi kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng, vận hành đường sắt đô thị và quản trị đô thị quy mô lớn, đồng thời tăng cường hợp tác du lịch, giao lưu thanh niên.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị vào năm 2028, TP.HCM đề nghị cơ quan ngoại vụ hai bên làm đầu mối rà soát, cập nhật khuôn khổ hợp tác phù hợp với không gian phát triển mới của thành phố, thúc đẩy kết nối giữa các sở, ngành chuyên môn.

Phó thị trưởng Đàm Quyền đánh giá cao chuyến thăm của đoàn TP.HCM. Ông khẳng định TP.HCM là đối tác hữu nghị có vị trí đặc biệt của Trùng Khánh tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Theo ông, kể từ khi thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị năm 2018, hợp tác giữa hai thành phố không ngừng được củng cố. Việt Nam nhiều năm liền là đối tác thương mại hàng đầu của Trùng Khánh trong ASEAN, tạo nền tảng thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác.

Phó thị trưởng nhất trí với các đề xuất của TP.HCM, đặc biệt trong lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm quản trị đô thị và đẩy mạnh hợp tác du lịch, giao lưu thanh niên.

Ông bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ thành phố hữu nghị vào năm 2028, đưa hợp tác giữa hai thành phố đi vào chiều sâu, thực chất.

Hợp tác tư pháp và trao đổi kinh nghiệm thí điểm phát triển luật sư công

Đoàn lãnh đạo TP.HCM đến thăm và làm việc tại Cục Tư pháp thành phố Trùng Khánh - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Một trong những nội dung trọng tâm của chuyến công tác là thúc đẩy hợp tác tư pháp, trong đó có trao đổi kinh nghiệm triển khai các dịch vụ bổ trợ tư pháp, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ và kinh nghiệm thí điểm phát triển chế định luật sư công.

Đoàn đã có các cuộc làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Vân Nam, Sở Tư pháp thành phố Trùng Khánh, Đại học chính pháp Tây Nam (Trùng Khánh) và Hiệp hội Luật sư thành phố Trùng Khánh.

Các cơ quan của Trung Quốc chia sẻ nhiều kinh nghiệm về thực tiễn triển khai hoạt động tư pháp và các dịch vụ bổ trợ tư pháp tại các địa phương, trao đổi kinh nghiệm tuyển chọn, quản lý và sử dụng luật sư công cũng như các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp.

Trao đổi tại các buổi làm việc, ông Trần Văn Bảy cảm ơn các cơ quan đã bố trí thời gian và các chuyên gia trao đổi, chia sẻ và giải đáp nhiều vấn đề mà thành phố đang nghiên cứu, thí điểm, trong đó có định chế luật sư công.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Tư pháp tiếp thu các kinh nghiệm thực tiễn quốc tế, duy trì liên hệ, xây dựng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa TP.HCM và các địa phương Trung Quốc, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố.

Tiếp nối truyền thống hữu nghị và giao lưu Nhân dân Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh và Phòng làm việc của Bác tại Bảo tàng Cách mạng Hồng Nham ở Trùng Khánh. Lãnh đạo TP.HCM bày tỏ sự trân trọng đối với chính quyền và Nhân dân các địa phương Trung Quốc trong việc gìn giữ những địa chỉ đỏ gắn với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước. Đoàn cũng thăm, làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh trong thời gian công tác tại hai địa phương.