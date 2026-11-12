TP.HCM thúc đẩy hợp tác với hai địa phương công nghiệp hàng đầu Nhật Bản

Đoàn đại biểu TP.HCM do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy làm trưởng đoàn tham dự lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi, Nhật Bản - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Từ ngày 6 đến 11-11, đoàn đại biểu TP.HCM do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy dẫn đầu thăm và làm việc tại hai tỉnh Aichi và Hyogo (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố với các địa phương của Nhật Bản.

Ngày 7 và 8-11, đoàn tham dự Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi năm 2026 ở thành phố Nagoya với chủ đề "Hòa khúc vươn mình", nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác TP.HCM - Aichi.

Phát biểu tại lễ khai mạc và bế mạc, ông Trần Văn Bảy cảm ơn Thống đốc tỉnh Aichi Omura Hideaki cùng các cơ quan, tổ chức và cộng đồng người Việt đã phối hợp tổ chức sự kiện.

Ông Bảy nhấn mạnh lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là nhịp cầu kết nối người dân hai địa phương, mở rộng cơ hội hợp tác về du lịch, thương mại và đầu tư.

Ngày 9-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy gặp và làm việc Thống đốc tỉnh Aichi Omura Hideaki. Hai bên đánh giá quan hệ hợp tác đạt nhiều kết quả tích cực trong năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, đồng thời thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, logistics và đào tạo nguồn nhân lực.

Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ứng dụng AI trong công nghiệp

Cùng ngày, đoàn tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP.HCM - Aichi. Đây là lần đầu tiên hai địa phương tổ chức hội nghị, với sự tham dự của Thống đốc tỉnh và nhiều doanh nghiệp.

Đoàn tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư TP.HCM - Aichi năm 2026 - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Hội nghị giới thiệu môi trường đầu tư, định hướng phát triển và danh mục dự án mời gọi đầu tư của thành phố. Doanh nghiệp hai bên trao đổi cơ hội hợp tác trong công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, du lịch và dịch vụ.

Ngày 10-11 tại thành phố Kobe thuộc tỉnh Hyogo, đoàn tham dự Diễn đàn Kinh tế tỉnh Hyogo - TP.HCM lần thứ 8 với chủ đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp".

Ông Trần Văn Bảy nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và cạnh tranh của doanh nghiệp.

TP.HCM xác định AI, công nghiệp bán dẫn và các khu công nghiệp công nghệ cao là những lĩnh vực ưu tiên.

Thành phố đề xuất kết nối doanh nghiệp hai địa phương triển khai dự án thí điểm ứng dụng AI trong sản xuất thông minh; hợp tác đào tạo nhân lực về AI, tự động hóa và kỹ thuật công nghiệp thông qua liên kết đại học, chương trình thực tập tại doanh nghiệp.

Hướng tới 20 năm hợp tác TP.HCM - Hyogo

Trong cuộc hội kiến Phó thống đốc tỉnh Hyogo Morimoto Yutaka sáng 10-11, ông Trần Văn Bảy đề xuất hai bên thành lập nhóm công tác chung, xây dựng chương trình kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hữu nghị vào năm 2027.

Các hoạt động dự kiến gồm trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức Diễn đàn Kinh tế lần thứ 9, giao lưu văn hóa và trao đổi thanh niên, học sinh, sinh viên.

TP.HCM cũng mong muốn đón Thống đốc Hyogo thăm thành phố trong năm 2027.

Phó thống đốc tỉnh Hyogo Morimoto Yutaka - Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Phó thống đốc Morimoto Yutaka đánh giá Việt Nam và TP.HCM có vai trò quan trọng đối với tỉnh Hyogo, nhất là khi nhiều doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại thành phố.

Bên cạnh xúc tiến đầu tư, đoàn còn làm việc với chính quyền Hyogo về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và phát triển công chức.

Đoàn TP.HCM tìm hiểu kinh nghiệm của tỉnh trong phân cấp quản lý, đánh giá công chức theo kết quả công việc, thu hút nhân tài và chuyển đổi số trong quản lý nhân sự.

Hai bên cũng trao đổi khả năng tổ chức các chương trình đào tạo công chức ngắn hạn, tọa đàm chuyên đề định kỳ và đưa nội dung quản trị công vào cơ chế hợp tác song phương.

Trong chuyến công tác, đoàn tiếp tục làm việc với Giáo sư Natsume Nagato, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Aichi, đề nghị tiếp tục hỗ trợ cộng đồng khoảng 71.000 người Việt Nam tại địa phương và thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về xử lý các sự cố y tế.