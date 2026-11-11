Thống đốc tỉnh Gunma kể chuyện chơi guitar ở Tết Việt, đưa 21 doanh nghiệp đến TP.HCM kết nối hợp tác

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chào đón ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản cùng đoàn công tác tỉnh trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố chiều 11-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 11-11, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà tiếp và làm việc với ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) cùng đoàn công tác gồm đại diện chính quyền và doanh nghiệp tỉnh trong chuyến thăm thành phố.

Hơn 15 tỉ USD vốn đầu tư Nhật Bản rót vào TP.HCM

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong tháng 11 đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Hà khẳng định Nhật Bản hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của TP.HCM, với 2.346 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký khoảng 15,356 tỉ USD tính đến ngày 31-8.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá cao thế mạnh của tỉnh Gunma trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, có nhiều tiềm năng hợp tác về đầu tư, chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM bày tỏ hai địa phương cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức xúc tiến đầu tư và hiệp hội doanh nghiệp.

Về kinh tế, thành phố hoan nghênh doanh nghiệp Gunma tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và logistics.

Ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị Thống đốc Gunma hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tạo điều kiện để doanh nghiệp TP.HCM tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, TP.HCM mong muốn tăng cường hợp tác với Gunma trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, nhất là tự động hóa, công nghiệp thông minh và công nghệ số. Đẩy mạnh kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đào tạo nhân lực chất lượng cao, trao đổi chuyên gia và kỹ sư.

Kể chuyện chơi đàn guitar tại Tết Việt

Về phía tỉnh Gunma, ông Yamamoto Ichita cho biết đoàn công tác lần này có sự tham gia của 21 doanh nghiệp, trong đó có ba doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, chế tạo và công nghiệp ô tô.

Việc đưa doanh nghiệp cùng tham gia nhằm giúp các đơn vị trực tiếp tìm hiểu tiềm năng của TP.HCM, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Ichita đánh giá TP.HCM là trung tâm lớn về thương mại, dịch vụ, sản xuất và logistics của Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Trong khi đó, Gunma có thế mạnh về công nghiệp chế tạo, sản xuất linh kiện và công nghiệp ô tô.

Thống đốc kỳ vọng doanh nghiệp hai địa phương sẽ tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường của nhau.

Về cộng đồng người Việt tại tỉnh này, ông Yamamoto Ichita cho biết Gunma có khoảng 16.400 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tính đến cuối năm 2025. Đây là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại tỉnh và đông thứ hai trong số 47 tỉnh, thành Nhật Bản, chỉ sau tỉnh Aichi.

Thống đốc Gunma cũng kể một câu chuyện vui khi từng mang đàn guitar đến biểu diễn tại lễ hội đón Tết cổ truyền của cộng đồng người Việt ở Nhật Bản.

Ông mong muốn lãnh đạo TP.HCM tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương, tạo thêm cơ hội kết nối cho doanh nghiệp và người dân.

Đáng chú ý, ông Yamamoto Ichita đề xuất TP.HCM chọn một trường đại học làm đầu mối kết nối với các trường tại Gunma để tổ chức chương trình giao lưu giữa giới trẻ hai địa phương. Gunma hiện có một trường đại học quốc lập và nhiều trường tư thục có chất lượng đào tạo tốt.

Thống đốc Gunma cũng nêu tỉnh đã có các thỏa thuận hợp tác về giao lưu, đào tạo nguồn nhân lực với Tập đoàn FPT, Trường Đại học FPT, Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Việt Nhật.

Vào tháng 7, Hiệp hội hỗ trợ công nghiệp tỉnh Gunma cùng FPT và Trường Đại học FPT đã ký kết văn bản hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Ông mong muốn mở rộng hợp tác với TP.HCM sang các lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ, bên cạnh sản xuất, chế tạo.

Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác tỉnh Gunma, Nhật Bản - Ảnh: THANH HIỆP