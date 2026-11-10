Toàn cảnh Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae đã nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản.

Tuyên bố dựa trên tầm nhìn chiến lược mới, nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới, vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới.

Quan hệ hai nước được định hướng trên tinh thần "Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường".

Hai nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng, sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia.

- Tập trung vào các công nghệ tiên tiến như AI, bán dẫn, không gian vũ trụ, hợp tác giữa các nhà trường và viện nghiên cứu.

- Công bố triển khai 6 dự án nghiên cứu chung. Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đào tạo 250 tiến sĩ bán dẫn và đóng góp vào mục tiêu 100 tiến sĩ AI đến năm 2030.

- Phát triển hạ tầng số đáng tin cậy như cáp quang biển, 5G/6G, OpenRAN, AI-RAN và thông tin vệ tinh.

- Trường Đại học Việt - Nhật: Dự án biểu tượng, nơi đào tạo nhân tài quốc tế trong các lĩnh vực khoa học tiên tiến và đổi mới sáng tạo. Phát triển trường thành nơi đào tạo nhân lực cho cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

- Đào tạo dành cho cán bộ cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.

- Đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào chuỗi giá trị do Nhật Bản dẫn dắt.

- Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

- Tập trung nguồn lực ODA thế hệ mới cho hạ AI, bán dẫn và an ninh năng lượng, thúc đẩy các dự án hạ tầng quy mô lớn và chất lượng cao ở Việt Nam.

- Cơ chế tín dụng chung (JCM) hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae tại lễ đón trọng thể của Nhật Bản - Ảnh: TTXVN

- Thúc đẩy ngoại giao cấp cao, củng cố quan hệ hữu nghị.

- Nghiên cứu khả năng cung cấp trang thiết bị trong gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khuôn khổ Hỗ trợ An ninh Chính thức (OSA) phù hợp với nhu cầu tiếp nhận và chính sách quốc phòng của Việt Nam.

- Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thông qua nguồn vay ODA; tiếp tục hợp tác nâng cao năng lực an ninh biển của Việt Nam.

- Phối hợp giải quyết các phát sinh về phái cử, tiếp nhận lao động và các đối tượng khác của Việt Nam.

- Thúc đẩy đàm phán sớm ký kết Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về bảo hiểm xã hội.

- Xác định Năm Du lịch Việt - Nhật 2027 - 2028, hướng tới kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao.

- Công nghiệp nội dung: Ngành công nghiệp nội dung (game, anime, manga, âm nhạc, điện ảnh) có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giao lưu nhân dân, cần đi kèm đấu tranh chống vi phạm bản quyền.

- Năng lượng xanh: Thúc đẩy triển khai 15 dự án hợp tác Việt - Nhật trong AZEC (Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0), điện LNG, điện khí, hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân và dự trữ năng lượng quốc gia của Việt Nam.

- Nông nghiệp: Hoan nghênh tham vấn kỹ thuật về tiếp cận thị trường, cũng như triển vọng xuất khẩu bưởi Việt Nam và nho Nhật Bản sang thị trường của nhau.