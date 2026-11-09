Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản: Sẽ xây dựng môi trường thuận lợi, bình đẳng cho người Việt tại Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu ngày 9-11 - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 9-11 tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Mori, Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi cùng Quốc hội Nhật Bản đã đón tiếp trọng thị, đồng thời dành cho ông cơ hội phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản để chia sẻ thông tin về Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản cũng như tình hình khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản và mời lãnh đạo Quốc hội Nhật Bản sớm thăm Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao thăm Nhật Bản và đến Nhà Quốc hội phát biểu chính sách.

Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hai ông bày tỏ quan tâm cao bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kỳ vọng bài phát biểu sẽ góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản cũng như sự hiểu biết giữa Nhân dân hai nước.

Nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Nhất trí về tầm quan trọng của tăng cường giao lưu cấp cao, Chủ tịch Hạ viện Mori đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, liên minh nghị sĩ hai nước dưới nhiều hình thức.

Đánh giá cao đóng góp của cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam vào sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản, Chủ tịch Hạ viện khẳng định thúc đẩy xây dựng môi trường thuận lợi và bình đẳng, tạo cuộc sống hạnh phúc cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản.

Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi bày tỏ vui mừng về sự phát triển vượt bậc và thực chất của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt trong hợp tác tư pháp và hoàn thiện thể chế thời gian qua.

Ông nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản.

Quốc hội Nhật Bản ủng hộ hai nước nâng tầm quan hệ, cũng như sẽ phát huy vai trò tích cực trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận của đạo cấp cao hai nước và nội dung hợp tác trong thời gian tới theo hướng đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược, tự cường.

Thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương vì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực cũng như thế giới.