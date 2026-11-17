Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chào đón và làm việc cùng ông Philippe Meunier, Phó chủ tịch vùng Auvergne-Rhône-Alpes (Pháp) ngày 17-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Ngày 17-11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tiếp và làm việc với ông Philippe Meunier, Phó chủ tịch vùng Auvergne-Rhône-Alpes, Pháp

Đánh giá cao sáng kiến tham gia Hiệp hội Quốc tế các vùng nói tiếng Pháp

Tại buổi làm việc, ông Cường nhấn mạnh thành phố mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng sâu rộng, thực chất hơn.



Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có thêm nhiều nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực phát triển đô thị, kinh tế, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo.

TP.HCM mong muốn tiếp tục hợp tác với vùng Auvergne-Rhône-Alpes trong quy hoạch, quản lý đô thị; xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, hạ tầng, đặc biệt là đường sắt đô thị (metro), đô thị thông minh, năng lượng và công nghệ cao.

Thành phố cũng quan tâm thúc đẩy hợp tác y tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo thông qua các chương trình trao đổi văn hóa, sinh viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

Đối với đề xuất từ phía nước bạn về việc mời TP.HCM tham gia AIRF (tạm dịch: Hiệp hội Quốc tế các vùng nói tiếng Pháp) quy tụ khoảng 200 vùng nói tiếng Pháp trên thế giới, ông Cường cho biết thành phố rất đồng tình.

Việc tham gia hiệp hội sẽ tạo cơ hội kết nối với các vùng nói tiếng Pháp trên thế giới, chia sẻ thông tin và mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư, ông Cường nhận định.

TP.HCM cũng quan tâm đến các hội chợ quốc tế do vùng tổ chức, đồng thời sẽ giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối kết nối với các cơ quan chức năng của Auvergne-Rhône-Alpes, đặc biệt là Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM nhằm thống nhất nội dung và thúc đẩy tái ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương.

Làm mới mục tiêu hợp tác cùng có lợi

Ông Philippe Meunier cho biết vùng Auvergne-Rhône-Alpes có khoảng 8 triệu dân, là một trong những vùng công nghiệp lớn nhất nước Pháp, có thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu và công nghiệp.

Ông Philippe Meunier, Phó chủ tịch vùng Auvergne-Rhône-Alpes (Pháp) - Ảnh: THANH HIỆP

Vùng hiện có 50 cơ sở đào tạo kỹ sư, 8 trường đại học và 15 lò phản ứng hạt nhân. Ngành công nghiệp nông nghiệp và thực phẩm cũng phát triển mạnh.

Theo ông Meunier, hai địa phương từng có nhiều hoạt động hợp tác tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam và TP.HCM đang có nhiều thay đổi, hai bên cần khởi động lại quan hệ với những mục tiêu phù hợp hơn.

"Nếu trước đây, quan hệ hợp tác chủ yếu tập trung vào hỗ trợ phát triển thì hiện nay, chúng tôi muốn chuyển sang mô hình hợp tác đối tác kinh tế, cùng có lợi. Trọng tâm trong thời gian tới sẽ là thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên", ông Meunier nói.

Vùng mong muốn tổ chức các đoàn doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; đồng thời tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của hai địa phương.

Ông cũng khẳng định lần nữa khi đánh giá Việt Nam ngày càng nổi bật trong phát triển công nghiệp, nên vùng cũng mong muốn tăng cường hợp tác với TP.HCM trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo TP.HCM và đoàn công tác địa phương Pháp chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: THANH HIỆP