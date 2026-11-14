Phó chủ tịch UBND TP.HCM mượn câu hát của Liverpool nói về quan hệ Việt Nam - Anh

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 78 của Nhà vua Vương quốc Anh Charles III tối 13-11 - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM



Tối 13-11, Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 78 của Nhà vua Charles III tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành). Sự kiện cũng nhằm kỷ niệm một năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh.

Tham dự có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew và Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith.

Chúng ta không bao giờ đi một mình

Phát biểu khai tiệc, ông Trương Minh Huy Vũ nhắc về dấu mốc tròn một năm Việt Nam và Vương quốc Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, năm 2026 ghi dấu nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi thực chất giữa TP.HCM và phía Anh, như với Đặc phái viên thương mại Matt Western, Thị trưởng Trung tâm Tài chính London Susan Langley hay Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh, nữ Nam tước Winterton.

Ông Vũ đặc biệt đánh giá cao vai trò của Đại sứ Anh tại Việt Nam Ian Frew, người được ông ví như là "đại sứ của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM". Theo ông Vũ, ở bất kỳ nơi nào, Đại sứ Anh cũng nói về Trung tâm Tài chính quốc tế.

Ông dẫn lại lời Đại sứ: "Trung tâm Tài chính quốc tế là điểm chiến lược trong quan hệ giữa Việt Nam và Anh. Và với TP.HCM, Trung tâm Tài chính quốc tế là sản phẩm chiến lược trong mối quan hệ chiến lược này".

Không chỉ ở cấp quốc gia, quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh còn hiện hữu ở cấp địa phương, thể hiện qua quan hệ hữu nghị giữa TP.HCM và vùng đô thị Liverpool.

Không chỉ thương mại, tài chính, sự gần gũi giữa TP và Vương quốc Anh còn thể hiện qua giao lưu văn hóa, chẳng hạn ban nhạc The Beatles - ban nhạc huyền thoại gắn liền với thành phố Liverpool.

Sự kiện giao lưu văn hóa TP.HCM - Liverpool là một trong nhiều hoạt động thiết thực nhằm triển khai bản ghi nhớ (MoU) hợp tác đã ký giữa TP.HCM và vùng đô thị Liverpool.

Ông Vũ chia sẻ: "Nếu các bạn là fan của đội bóng đá Liverpool, ở sân nhà Anfield chúng ta hay hát câu "You'll never walk alone", tức là chúng ta sẽ không bao giờ bước đi một mình. TP.HCM cùng các đối tác Anh chắc chắn sẽ không đi một mình.

Chúng ta sẽ đi cùng nhau trong các lĩnh vực từ tăng trưởng xanh đến phát triển bền vững; từ các tuyến metro hoạt động hiệu quả hơn, đến trung tâm tài chính quốc tế, cũng như cụ thể hóa những nội hàm của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh".

Khép lại bài phát biểu, ông Vũ mời quan khách cùng chúc mừng sinh nhật Nhà vua Charles III, chúc Vương quốc Anh thịnh vượng, đồng thời chúc quan hệ hợp tác giữa TP.HCM với các đối tác Anh "ngày càng bền chặt, đơm hoa kết trái".

Biến cam kết trên giấy thành hiện thực

Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM



Cũng tại buổi tiệc, Tổng lãnh sự Anh Alexandra Smith đã nhìn lại một năm nhiều dấu ấn của quan hệ Việt - Anh. Bà khẳng định chính những người đã gắn bó với thành phố đã đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện từ những dòng chữ trên giấy thành hiện thực ngay tại TP.HCM.

Theo bà, những nỗ lực chung trong năm qua giúp củng cố quan hệ song phương, vốn có nền tảng là kim ngạch thương mại 10,5 tỉ bảng Anh.

Đại sứ Iain Frew cũng cho rằng năm qua là giai đoạn sôi động của quan hệ hai nước, khi kim ngạch thương mại tăng gấp đôi so với sáu năm trước và tiềm năng của mối quan hệ đang dần hiện thực hóa trên nhiều lĩnh vực.

Giáo dục là một trụ cột, từ các học giả Chevening đến chuyến thăm hồi tháng 10 của nữ Nam tước Smith - Bộ trưởng phụ trách Kỹ năng - nhằm thúc đẩy quan hệ giữa các trường học, đại học, việc dạy tiếng Anh và kỹ năng nghề.

Trong tài chính, đây là năm thứ ba liên tiếp Thị trưởng London - lần này là một nữ Thị trưởng - sang Việt Nam để hiện thực hóa tiềm năng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Ian Frew phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Theo ông, trong tất cả lĩnh vực này, Anh đang kết nối thế mạnh chuyên môn hàng đầu với tầm nhìn tăng trưởng hai con số và mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam.

Trong bối cảnh quốc tế khó lường, hai nước ngày càng đồng thuận về việc đề cao luật pháp quốc tế, các thể chế đa phương chung và hòa bình, an ninh khu vực.

Tàu Hải quân Hoàng gia HMS Spey cập TP.HCM ba tuần trước, theo Đại sứ, là biểu tượng của hợp tác hàng hải và cam kết với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Tuần trước tại London, hai nước tổ chức Đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng, ghi nhận tiến triển kể từ khi nâng cấp quan hệ một năm trước.

Đại sứ Frew nói, pha chút bông đùa: "Kỷ niệm một năm theo truyền thống được tượng trưng bằng giấy, và với tư cách nhà ngoại giao, chúng tôi rất yêu giấy tờ. Vì vậy, trong lúc cùng mừng mối quan hệ này, chúng ta tái cam kết biến toàn bộ tham vọng của Đối tác chiến lược toàn diện đã ký trên giấy thành hiện thực".