Đại biểu Phạm Trọng Nhân - Thành viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Thành ủy viên, thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM - Ảnh: T.T.

Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân - Thành viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Thành ủy viên, thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM, TP.HCM đã chủ động nắm bắt cơ hội này và đã có những kết quả.

Giải ngân vốn công tốt lên từng ngày hỗ trợ cho tăng trưởng

Du khách nước ngoài mua sắm tại khu trung tâm TP.HCM nhân dịp Black Friday tháng 11-2026 - Ảnh: HẢI KIM

* Năm 2026 chỉ còn hơn một tháng. Nhìn vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM trong năm nay và thời gian tới, theo ông, đâu là những việc cần ưu tiên để thực hiện?

- TP.HCM đã giải ngân được 80,1% kế hoạch vốn đầu tư công (theo số liệu tính đến hết tháng 10-2026) và số lượng giải ngân đang tăng lên từng ngày. Đây là con số đáng trân trọng.

Tôi đề xuất thành phố có định hướng, trong thời gian còn lại cuối năm nên dồn sức vào những chỗ mà mỗi đồng vốn giải ngân là thành sản phẩm ngay. Đồng thời, cần tiếp tục tháo gỡ các dự án còn tồn đọng.

Đối với các dự án đã tháo gỡ xong, cũng cần tiếp tục để dự án triển khai. Khi hàng trăm dự án cùng được gỡ và cùng triển khai trong thời gian ngắn, thành phố cũng cần chuẩn bị điều kiện thực hiện để không làm xuất hiện các vướng mắc khác.

Tiêu biểu như về vật liệu, chỉ riêng dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, riêng năm 2026 dự kiến đã cần hàng triệu m3 cát, đất san lấp và đá. Hay như dự án vành đai 3 TP.HCM trước cũng từng phải đi khảo sát mấy chục mỏ ở miền Tây để tìm nguồn cát.

Không nên để mỗi dự án tự lo nguồn vật liệu. TP.HCM cần một kế hoạch vật liệu lập theo danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2026-2030. Qua đó có các giải pháp phối hợp với các tỉnh về nguồn mỏ, tính cả vật liệu thay thế như cát biển hay đất đào từ các công trình ngầm.

Đi cùng với đó, quỹ nhà tái định cư phải làm trước, năng lực chủ đầu tư và nhà thầu phải được rà lại trước khi giao vốn cho các năm sau.

Ông Phạm Trọng Nhân Gỡ vướng mắc về pháp lý chỉ là xong phần giấy tờ, dự án chỉ thật sự được giải phóng khi máy móc trở lại công trường. Cần công khai danh mục dự án đã được tháo gỡ. Trong đó mỗi dự án cần ghi rõ ngày tháo gỡ xong, ngày khởi công lại, ngày đưa vào sử dụng. Nếu doanh nghiệp đã được tháo gỡ, được mở đường mà vẫn để đất đai nằm im thì cần xem xét thu hồi theo quy định, giao cho người làm được

Từng doanh nghiệp, người dân cùng đóng góp vào tăng trưởng

* Là một trong những đại biểu sớm kiến nghị Quốc hội ban hành luật riêng cho TP.HCM, tới nay đã được hiện thực hóa thành Luật Phát triển đô thị, theo ông, cần các giải pháp gì để luật sớm mang lại hiệu quả, góp phần tăng trưởng hai con số?

- Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ 1-10-2026 mở ra rất nhiều thẩm quyền cho TP.HCM. Ngay từ trước thời điểm luật có hiệu lực, HĐND TP.HCM đã thông qua 24 nghị quyết để cụ thể hóa, triển khai luật. Và sau đó tiếp tục thông qua hàng chục nghị quyết cụ thể hóa luật (tổng cộng đã có 42 nghị quyết để triển khai Luật Phát triển đô thị tính tới kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM ngày 30-10-2026).

Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan để trình, thông qua các nghị quyết cụ thể hóa luật như vậy là nhanh.

Có nghị quyết là có công cụ trong tay. Việc tiếp theo là đem công cụ ấy vào từng việc cụ thể. Vì quyền đã trao mà chưa dùng thì bản thân nó cũng lại là một nguồn lực đang mắc kẹt.

Với luật mới, các điểm nghẽn đã được nhận diện và đã có cơ chế tháo gỡ.

Tôi lấy ví dụ rõ nhất là TOD (mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). Điều 13 của Luật Phát triển đô thị giao HĐND TP.HCM quy định chỉ tiêu sử dụng đất, yêu cầu tổ chức không gian trong khu vực TOD.

Mỗi tuyến metro, mỗi dự án giao thông trọng điểm như vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM… làm xong là đất xung quanh lên giá. Trước đây, Nhà nước chỉ thu lại được một phần giá trị ấy, bây giờ có luật rồi thì quy hoạch TOD phải đi trước, để hình thành các khu đô thị đồng bộ, mang lại giá trị chung cho cộng đồng.

Một vấn đề khác cũng cần quan tâm là tâm lý cán bộ. Với cơ chế mới, quyền lớn hơn thì trách nhiệm cũng lớn hơn. Điều 62 Luật Phát triển đô thị đã có quy định loại trừ, miễn trách nhiệm cho người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu người thực hiện không vụ lợi, làm đúng thẩm quyền, đúng trình tự mà vẫn xảy ra thiệt hại thì được loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý.

Thành phố nên sớm có quy trình ghi nhận hồ sơ, để khi cần áp dụng Điều 62. Có vậy, những người "dám nghĩ, biết làm" biết mình được bảo vệ đến đâu, từ đó mạnh dạn hơn trong quyết định, thực hiện nhiệm vụ.

Thi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành góp phần giải ngân đầu tư công, khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi trong kết nối vùng, góp phần tăng trưởng hai con số (ảnh chụp đầu tháng 10-2026) - Ảnh: B.S.

* Tăng trưởng hai con số, ngoài nguồn lực đầu tư công còn có vai trò rất quan trọng của doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều cần làm để tạo sự bùng nổ cho khối doanh nghiệp này trong năm 2027?

- Bên cạnh Luật Phát triển đô thị, mới đây Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2026, có hiệu lực từ 1-7-2027.

Luật mới có những chính sách "giải cơn khát" cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như mặt bằng sản xuất, tiếp cận vốn, tham gia các gói thầu sử dụng vốn nhà nước.

Tôi được biết TP.HCM cũng đã và đang xây dựng, triển khai các nghị quyết để khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo. TP.HCM có thể không cần chờ đến thời điểm 1-7-2027 luật có hiệu lực, mà trước mắt có những điều có thể làm ngay.

Ví dụ như nhà, đất công dôi dư có thể dành một phần cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê với thủ tục gọn. Các gói thầu đầu tư công năm 2027 về sau có thể tách sẵn phần việc phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để họ có thể tham gia.

Kích cầu tiêu dùng, động lực quan trọng của tăng trưởng TP.HCM đã triển khai chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 theo mô hình “5 trong 1”. kết nối các nguồn lực, mở rộng sức mua, tạo sức bật cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điểm đáng chú ý của chương trình là TP.HCM không triển khai một cách riêng lẻ mà kết nối nhiều lĩnh vực trong một hệ sinh thái tiêu dùng thống nhất. Qua đó, người dân được tiếp cận các chương trình ưu đãi thuận tiện hơn, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường, còn các ngành dịch vụ có điều kiện gia tăng doanh thu. Đặc biệt, việc huy động hơn 100 thương hiệu tham gia, với tổng giá trị ưu đãi bước đầu hơn 250 tỉ đồng và kết nối 57 sự kiện, hoạt động cho thấy sự chủ động của thành phố trong việc huy động nguồn lực xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và người tiêu dùng làm động lực. Trong bối cảnh TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, kích cầu tiêu dùng có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi sức mua không chỉ tạo động lực trực tiếp cho lĩnh vực thương mại, dịch vụ mà còn lan tỏa đến sản xuất, vận tải, du lịch và nhiều ngành kinh tế khác.