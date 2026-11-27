Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì một kỳ họp Thành ủy TP.HCM - Ảnh: T.L

Ngày 26-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được ký ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

GRDP phải tăng 10,2%, thu ngân sách vượt 1 triệu tỉ đồng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chỉ thị nêu rõ, thời gian còn lại của năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm, đồng thời tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hành động.

Đặc biệt, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát toàn diện nhiệm vụ được giao, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ, công việc tồn đọng, kéo dài; xác định rõ giải pháp, trách nhiệm, thời hạn và kết quả phải hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chủ động giải quyết ngay khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

"Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, chậm trễ trong phối hợp, xử lý công việc; không để nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan", chỉ thị nhấn mạnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy yêu cầu tập trung thực hiện quyết liệt là hoàn thành ba mục tiêu kinh tế: tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) năm 2026 đạt 10,2%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 1 triệu tỉ đồng; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Để đạt mục tiêu này, các cơ quan chức năng phải rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định cụ thể dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và du lịch.

Thành ủy yêu cầu khẩn trương xử lý các hồ sơ, dự án đủ điều kiện để tạo thêm năng lực sản xuất, nguồn thu và đóng góp tăng trưởng ngay trong năm 2026.

Đối với ngân sách, cần tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế theo quy định; tập trung giải quyết các hồ sơ đất đai, nghĩa vụ tài chính và các nguồn thu còn dư địa, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời, đồng thời chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Đáng chú ý, chỉ thị xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thành phố phải tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, vật liệu và thi công; kiểm soát tiến độ đến từng dự án, chủ đầu tư.

Những trường hợp chậm trễ do thiếu trách nhiệm phải được xử lý nghiêm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, khởi công các tuyến metro trong tháng 12

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, đẩy nhanh công trình trọng điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Thành ủy yêu cầu tập trung thực hiện các kết luận, kết luận chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với thành phố; đẩy nhanh việc cụ thể hóa, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Các dự án tồn đọng, chậm triển khai phải được rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền; xác định rõ trách nhiệm, phương án và thời hạn giải quyết đối với từng dự án. Ưu tiên những dự án có khả năng khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng.

Thành phố cũng phải hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà, đất là tài sản công theo mục tiêu, tiến độ đề ra, bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Đặc biệt, chỉ thị yêu cầu tập trung hoàn tất các điều kiện để khởi công trong tháng 12-2026 đối với các tuyến đường sắt đô thị đã xác định trong chương trình công tác; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, chống ngập, môi trường, nhà ở xã hội và những dự án trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thành ủy yêu cầu tiếp tục rà soát, khắc phục những bất cập; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết khó khăn của cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số đến hạng trong năm 2026; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, bảo đảm hiệu quả thực chất, an toàn, thông suốt.

Chỉ thị cũng yêu cầu TP phải chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán 2027, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động và các đối tượng khó khăn; bảo đảm cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, an toàn thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu.