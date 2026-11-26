Các hạng mục cống ngăn triều sẽ được tổ chức tham quan gồm Tân Thuận, Bến Nghé, Mương Chuối - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo đó, trong hai ngày 27 và 28-11, nhà đầu tư dự án ngăn triều 10.000 tỉ sẽ tổ chức cho khoảng 1.000 người tham quan.

Các hạng mục cống sẽ được tổ chức tham quan gồm Tân Thuận, Bến Nghé, Mương Chuối. Để đảm bảo an toàn sông nước nên sự kiện sẽ hạn chế nhóm người dân dưới 18 tuổi.

Người dân có thể đăng ký thông qua link https://forms.gle/HFtM9xYrZctwSHfq8.

Trước đó, vào trưa 25-11, dự án lần đầu được vận hành liên hoàn và đã đạt được hiệu quả rõ rệt.

Trong chiều 25-11, tại các tuyến đường ở khu Nam thành phố như Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Phú Thứ... trước đây thường bị ngập nặng khi thủy triều lên nhưng nay đã hết ngập.

Dự án này gồm 8 cống kiểm soát triều là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm; cùng khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ, 41 cống nhỏ trên các trục, tại các vị trí xung yếu.

Khi vận hành, dự án sẽ đồng bộ 19 điểm quan trắc, kết hợp hệ thống SCADA điều khiển tự động và giám sát liên tục. Dự án thực hiện ba chức năng chính ngăn triều, giữ nước tạo cảnh quan và bơm nước hỗ trợ tiêu thoát nước.

Theo địa giới hành chính mới sau sắp xếp, phạm vi hưởng lợi của dự án liên quan đến 20 phường, xã, gồm các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông; cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng. Đây là các địa bàn thuộc khu vực quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh trước đây.

Dự án được khởi công năm 2016, sau nhiều lần vướng mắc và sự nỗ lực tháo gỡ của Trung ương cũng như TP.HCM đến nay đã chính thức vận hành.

Trưa 25-11, toàn bộ hệ thống cống thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM lần đầu được vận hành liên hoàn - Ảnh: HỮU DUY