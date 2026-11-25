Cống kiểm soát triều Mương Chuối thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đã đóng hoàn toàn lúc trưa nay - Ảnh: DUYÊN PHAN

"Nhẹ người" trước hiệu quả dự án ngăn triều 10.000 tỉ

Khẳng định chất lượng công trình sau thời gian dài thi công, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam, cho rằng dù thời gian thi công lâu và có giai đoạn tạm dừng nhưng lại trở thành phép thử thực tế về độ bền của dự án. Toàn bộ kết cấu thép, cơ khí và hệ thống xi lanh đã được lắp đặt, treo sẵn tại công trường chỉ cần cân chỉnh là hoạt động an toàn.

"Chất lượng công trình đã được thiên nhiên nghiệm thu", ông Tiến chia sẻ.

Cống ngăn triều Mương Chuối sau khi đã hạ cửa van - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bên cạnh khả năng ngăn triều, ông Tiến cam đoan nếu xảy ra mưa lớn đúng theo thông số thiết kế, hệ thống vẫn giải quyết tốt việc hỗ trợ thoát nước mà không gặp vấn đề gì .

Trước lo ngại về tình trạng máy móc khi dự án kéo dài, ông Tiến thừa nhận toàn bộ thiết bị nhập khẩu từ châu Âu và nước ngoài đều đã quá thời hạn bảo hành . Tuy nhiên, ông khẳng định đã làm việc với TP.HCM và cam kết sẽ gắn bó, chịu trách nhiệm bảo hành công trình .

"Thành phố giao cho chúng tôi vận hành bao nhiêu năm thì chúng tôi sẽ bảo hành bấy nhiêu năm", Tổng giám đốc Trung Nam nhấn mạnh .

Với vai trò đơn vị tư vấn, PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, chia sẻ cảm giác cá nhân lúc này là rất nhẹ người. Ông bộc bạch, trước đây bạn bè, đồng nghiệp và cả gia đình thường nói ông là "chuyên gia chống ngập nhưng càng chống càng ngập" .

Do đó, khi chứng kiến hiệu quả thực tế của dự án ngăn triều trong những ngày vừa qua, ông gửi lời chúc mừng đến cơ quan quản lý, nhà đầu tư và đặc biệt là người dân khu vực phía Nam TP.HCM .

Bên cạnh đó, ông Quỳnh chỉ rõ biến đổi khí hậu đang làm nước biển dâng và gia tăng mưa cực đoan . Cộng hưởng với quá trình đô thị hóa gây sụt lún và thu hẹp không gian trữ nước, mực nước sông Sài Gòn được dự báo sẽ dâng lên đáng kể.

Từ thực tế đó, ông rút ra 3 bài học cốt lõi cho chiến lược thích ứng của TP.HCM.

Đầu tiên phải dự báo chính xác mức độ ngập của thành phố vào các mốc năm 2050 và 2100 để làm cơ sở khoa học cho mọi giải pháp .

Thứ hai, tránh tư duy "nước dâng tới đâu, đắp đê tới đó", nếu tiếp tục làm đê, kè cao mãi dọc sông, TP.HCM sẽ đánh mất cảnh quan sông nước và giá trị của một đô thị mở.

Cuối cùng ưu tiên kiểm soát từ xa, cần sớm nghiên cứu xây dựng cống kiểm soát triều ngay trên sông Sài Gòn, tương tự mô hình của Anh, Hà Lan hay Singapore. Giải pháp này có thể kiểm soát mực nước dọc hàng trăm km sông Sài Gòn. Song song đó cần đánh giá kỹ lưỡng các tác động về thoát lũ, môi trường nước, hệ sinh thái và giao thông thủy để có lộ trình đầu tư khả thi .

Anh Phạm Đức Pha - Trưởng phòng dự án vận hành cống kiểm soát triều Mương Chuối - kiểm tra tiến độ đóng cống - Ảnh: DUYÊN PHAN

Biến đổi khí hậu khiến mưa lớn, triều cường cao

Chia sẻ tại cống kiểm soát triều Mương Chuối, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho rằng ngập úng tại TP.HCM là bài toán tổng hợp của không gian phát triển đô thị, chứ không phải câu chuyện riêng của ngành thoát nước.

Thành phố vốn có địa hình thấp, chịu tác động trực tiếp từ triều cường và áp lực ngày càng lớn khi biến đổi khí hậu làm mưa lớn, triều dâng cao. Trong khi đó, tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo mật độ xây dựng tăng cao đã thu hẹp không gian thấm và trữ nước tự nhiên.

Kết hợp với tình trạng sụt lún đất nền, bất kỳ hệ thống thoát nước nào cũng dễ rơi vào trạng thái quá tải. Vì vậy, bài toán chống ngập cần được đặt trên bình diện tổng thể của cả cấu trúc đô thị.

Mực nước trên sông giữa bên ngoài và bên trong cống Mương Chuối bắt đầu có sự chênh lệch sau thời gian đóng cống, mức chênh lệch ngày càng lớn khi triều đạt đỉnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Về tầm nhìn dài hạn, Phó Giám đốc Ban hạ tầng đô thị nhấn mạnh quy hoạch thủy lợi và kiểm soát triều giữ vai trò là khung bảo vệ, nhưng bắt buộc phải nằm trong một quy hoạch tích hợp đa ngành.

Dù các công trình kiểm soát triều quy mô lớn đóng vai trò là lớp bảo vệ tuyến đầu cực kỳ quan trọng để chủ động kiểm soát mực nước, nhưng mỗi dự án chỉ phát huy tối đa hiệu quả trong đúng phạm vi và điều kiện vận hành của nó.

Để TP.HCM phát triển bền vững, quy hoạch thủy lợi cần gắn chặt với quy hoạch thoát nước đô thị, quy hoạch giao thông và đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất. Mục tiêu là giữ lại và mở rộng các hồ điều tiết, công viên, hành lang sông, kênh rạch để làm vùng trữ nước cho thành phố.

Cùng với đó, tư duy đầu tư hạ tầng của thành phố sẽ chuyển dịch xuyên suốt từ chống ngập bằng công trình, xử lý ngập sang quy hoạch đô thị thích ứng và quản lý rủi ro ngập chủ động. Việc kiểm soát ngập và ứng phó biến đổi khí hậu theo đó phải được tính toán ngay từ khâu lập quy hoạch và định hướng phát triển không gian đô thị.

Phạm vi bảo vệ của quy hoạch thủy lợi TP.HCM và dự án ngăn triều 10.000 tỉ - Đồ họa: NGỌC THÀNH