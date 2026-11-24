Theo cơ quan chức năng, hiện nay TP.HCM còn 39 điểm ngập do triều cường - Ảnh: LÊ PHAN

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong 24h qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng Mười Âm lịch và ở mức cao.

Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực TP.HCM lên chậm thêm 1-2 ngày nữa, sau đó sẽ xuống lại. Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 25 và 26-11 (tức ngày 17-18 tháng Mười Âm lịch).

Theo đó, ở trạm Phú An và Nhà Bè khoảng 1,63-1,68m, mức trên báo động 3 khoảng 0,03-0,08m. Thời gian xuất hiện đỉnh từ 4-6h và 16-18h.

Còn tại trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,72-1,77m, ở mức trên báo động 3 khoảng 0,12-0,17m.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, hiện nay TP.HCM còn 39 điểm ngập do triều cường. Trong danh sách này có nhiều tuyến đường đã trở thành điểm ngập suốt nhiều năm qua như Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng…

Nhiều người dân kỳ vọng tình trạng ngập do triều cường sẽ sớm được cải thiện, nhất là khi dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) sắp được đưa vào vận hành.

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng của TP.HCM được khởi công từ năm 2016, gồm 8 cống kiểm soát triều cùng khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ, 41 cống nhỏ trên các trục, tại các vị trí xung yếu.

Khi vận hành, dự án sẽ đồng bộ 19 điểm quan trắc, kết hợp hệ thống SCADA điều khiển tự động và giám sát liên tục, thực hiện ba chức năng chính ngăn triều, giữ nước tạo cảnh quan, và bơm nước hỗ trợ tiêu thoát nước.

Theo Sở Xây dựng, khi dự án cùng các công trình liên quan hoàn thiện tuyến bảo vệ và đi vào hoạt động, tình trạng ngập do triều tại khu vực phía Nam và trung tâm TP.HCM, với diện tích khoảng 570km² thuộc địa bàn 20 phường, xã sẽ được giải quyết.

Chiều 23-11, đường Trần Xuân Soạn không bị ngập do triều cường - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trước đó trong chiều 23-11, các cống ngăn triều của dự án đã được vận hành thử, bước đầu ghi nhận hiệu quả, nhiều tuyến đường không còn ngập như trước.

Đang đi tập thể dục, ông Hoàng Trọng Phấn (73 tuổi, ngụ phường Khánh Hội) dừng chân trên cầu Tân Thuận 1 nhìn xuống đường Trần Xuân Soạn để quan sát mực nước chiều nay. Nhìn dòng nước phía ngoài dâng cao trong khi phía trong được kiểm soát, ông Phấn không giấu được sự phấn khởi khi thấy công trình bước đầu phát huy tác dụng.

Ông Phấn cũng hy vọng công trình sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả, lâu dài, góp phần giảm ngập để cuộc sống người dân thêm ổn định.

"Theo tôi quan trọng là khâu vận hành kỹ thuật phải đúng, khi đó công trình mới vận hành được lâu dài, ổn định", ông Phấn chia sẻ.

Dự kiến ngày 25-11, Tập đoàn Trung Nam sẽ vận hành liên hoàn toàn bộ hệ thống cống ngăn triều để đánh giá hiệu quả ngăn nước trong thời điểm triều cường dâng cao. Sau đó, chủ đầu tư sẽ tiếp tục vận hành thử nghiệm để kiểm tra hiệu quả. Đợt vận hành này được lựa chọn diễn ra vào giai đoạn từ ngày 23 đến 27-11 để tận dụng lúc triều cường đạt đỉnh. Đợt thử nghiệm kỳ vọng là bước quan trọng để tiến tới bàn giao chính thức dự án cho thành phố, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước do triều cường.

Danh sách 39 điểm ngập do triều cường tại TP.HCM - Đồ họa: NGỌC THÀNH