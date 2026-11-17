Dự án ngăn triều 10.000 tỉ dự kiến vận hành liên hoàn toàn bộ hệ thống vào cuối tháng 11 - Ảnh: L.L

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng có tên gọi đầy đủ là Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Theo nhà đầu tư, thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM về tổ chức vận hành thử các công trình thuộc dự án, Trung Nam phối hợp với Công ty TNHH Trung Nam An Triều và các đơn vị liên quan sẽ cho "Vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều cường tại TP.HCM" theo kế hoạch, phương án được thống nhất với các cơ quan chức năng vào cuối tháng 11 này.

Việc này nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành đồng bộ của hệ thống và hướng tới Lễ khánh thành dự án dự kiến vào giữa tháng 12.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam cho biết dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng gồm 8 cống kiểm soát triều là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm; cùng khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ, 41 cống nhỏ trên các trục, tại các vị trí xung yếu.

Khi vận hành, dự án sẽ đồng bộ 19 điểm quan trắc, kết hợp hệ thống SCADA điều khiển tự động và giám sát liên tục. Dự án giúp kiểm soát ngập do triều cho khu vực có diện tích khoảng 570km2, với khoảng 6,5 triệu người dân hưởng lợi, chủ yếu tại khu vực trung tâm và phía nam TP.HCM, thuộc vùng bờ hữu sông Sài Gòn.

Theo địa giới hành chính mới sau sắp xếp, phạm vi hưởng lợi của dự án liên quan đến 20 phường, xã, gồm các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông; cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng. Đây là các địa bàn thuộc khu vực quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh trước đây.

Theo ông Thịnh, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng như "lá chắn thép" giúp TP.HCM chủ động kiểm soát triều cường, giảm thiểu tác động của tình trạng nước dâng, góp phần bảo vệ hạ tầng đô thị trước những biến động về điều kiện tự nhiên trong dài hạn và ổn định đời sống người dân.

Các mốc đáng chú ý của dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, được khởi công năm 2016 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Đến tháng 11-2020, công trình đạt hơn 90% khối lượng thi công nhưng phải tạm dừng do vướng mắc về pháp lý và thủ tục thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư. Sau nhiều năm đình trệ, phương án thanh toán quỹ đất được tháo gỡ. Đầu tháng 2-2026, dự án được tái khởi động, mở đường hoàn thiện công trình sau thời gian dài gián đoạn.