Việc vận hành thử dự án kéo dài từ nay tới cuối tháng 11, trong đó ngày 25-11 dự kiến là ngày quan trọng nhất, nhà đầu tư sẽ đóng liên hoàn toàn bộ các cống của dự án để ngăn đợt triều cao - Ảnh: HỮU DUY

Việc vận hành thử các cống ngăn của dự án ngăn triều 10.000 tỉ sẽ kéo dài từ nay tới cuối tháng 11. Trong đó ngày 25-11 dự kiến là ngày thử vận hành liên hoàn trong thời điểm triều cường cao nhất để kiểm tra hiệu quả.

Lịch vận hành trong các ngày 23 và ngày 24-11 diễn ra từ từ 8h đến 20h.

Ngày 25-11, vận hành đóng cống từ 11h đến 16h.

Ngày 26 đến ngày 30-11, đóng cống từ 8h đến 20h.

Theo thông tin ông Đặng Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam cung cấp trong cuộc họp với Sở Văn hóa và Thể thao diễn ra vào ngày 18-11, về cơ bản có thể hình dung dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng như một hệ thống cửa điều tiết nước quy mô lớn, có nhiệm vụ ngăn chặn triều cường giữa các sông lớn bên ngoài và hệ thống kênh, rạch bên trong thành phố.

Ông Bảo cho biết thêm dự án dự kiến vận hành thử nghiệm kỹ thuật vào khoảng 12h ngày 25-11. Đợt vận hành này được lựa chọn diễn ra vào giai đoạn từ ngày 23 đến 27-11 để tận dụng lúc triều cường đạt đỉnh.

Đợt thử nghiệm kỳ vọng là bước quan trọng để tiến tới bàn giao chính thức dự án cho thành phố, sau khi công trình khởi công từ năm 2016 và kéo dài hơn 10 năm.

Dự án gồm 8 cống kiểm soát triều là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm; cùng khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ, 41 cống nhỏ trên các trục, tại các vị trí xung yếu.

Vận hành, dự án sẽ đồng bộ 19 điểm quan trắc, kết hợp hệ thống SCADA điều khiển tự động và giám sát liên tục. Dự án thực hiện ba chức năng chính ngăn triều, giữ nước tạo cảnh quan, và bơm nước hỗ trợ tiêu thoát nước.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, khoảng 15h chiều 23-11, còi cảnh báo vang lên liên tục để báo hiệu, lực lượng vận hành cống ngăn triều Phú Định bắt đầu thử nghiệm hạ cửa van.

Theo ghi nhận sau khoảng 30 phút, cửa van đã cơ bản được hạ xuống an toàn. Mực nước phía trong và ngoài cống bắt đầu có sự chênh lệch. Trong suốt quá trình thử nghiệm, nhiều người dân đứng dọc hai bên bờ kênh theo dõi việc hạ cửa van.

Tại cống ngăn triều Tân Thuận, ngày 23-11, ngay từ sáng, khi mực nước triều bên ngoài chưa dâng cao, các cửa van ngăn triều tại công trình đã được đóng xuống để kiểm tra khả năng vận hành.

Đến khoảng 14h, mực nước ở hai phía trong và ngoài cống đã có sự chênh lệch rõ rệt. Các cửa van được duy trì trạng thái đóng trong những ngày triều cường nhằm ngăn nước từ bên ngoài tràn vào khu vực bên trong.

Công nhân túc trực tại công trình để theo dõi mực nước hai phía, kiểm tra thiết bị và ghi nhận những thay đổi trong quá trình vận hành thử.

Tại khu vực âu thuyền, cửa van phía bên trong cũng được đóng nhằm hạn chế nước từ bên ngoài tràn vào. Các lối đi kỹ thuật hai bên âu thuyền được bố trí để công nhân tiếp cận, kiểm tra và theo dõi hoạt động của hệ thống cửa van.

Cận cảnh dự án ngăn triều 10.000 tỉ vận hành thử ngày 23-11:

Thử vận hành tại cống ngăn triều Tân Thuận chiều 23-11 - Ảnh: HỮU DUY

Cống ngăn triều Tân Thuận đã đóng chặn ngang dòng nước từ sông Sài Gòn chảy vào kênh Tẻ - Ảnh: HỮU DUY

Ghi nhận mực nước trong và ngoài cửa cống ngăn có sự chênh lệch. Đường Trần Xuân Soạn chiều nay nước từ kênh không dâng lên đường - Ảnh: HỮU DUY

Cửa van tại khu vực cống Phú Định được đóng đồng loạt vào chiều 23-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đến khoảng 15h30, các cửa van tại cống ngăn triều Phú Định đã được đóng lại hoàn toàn - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Người dân đứng bên cống ngăn triều Phú Định theo dõi quá trình đóng cửa van - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khi hoàn tất việc đóng cửa van, mực nước trong và ngoài cống ngăn triều Phú Định dần có sự thay đổi - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chiều 23-11, khu vực đường Trần Xuân Soạn (đoạn dưới chân cầu Tân Thuận 1) khô ráo, không bị ảnh hưởng bởi triều cường - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Mực nước khu vực kênh Tẻ dọc đường Trần Xuân Soạn hiện dâng không cao, ghi nhận lúc 17h20 chiều 23-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC