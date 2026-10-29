Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM cần bổ sung gì trước ngày vận hành?

Cống Phú Xuân thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng - Ảnh: LÊ PHAN

Tại họp báo kinh tế và xã hội chiều 29-10, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin việc vận hành dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng tại TP.

Theo đó, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật đã được chỉ đạo kiểm tra hệ thống cống, cửa xả, kênh rạch trong khu vực hưởng lợi từ dự án. Những cửa xả chưa có van sẽ được lắp bổ sung, các van hư hỏng được sửa chữa hoặc thay thế.

Đối với những vị trí do đơn vị khác quản lý, Sở Xây dựng sẽ phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đôn đốc doanh nghiệp nâng cao bờ, kè và lắp van ngăn triều tại các cống, cửa xả trong khu đất của mình. Mục tiêu là khép kín tuyến ngăn triều, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả công trình.

Sau khi dự án được nghiệm thu, bàn giao, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ phối hợp với đơn vị vận hành điều khiển các van ngăn triều, trạm bơm, cửa xả và cống kiểm soát triều theo quy trình được phê duyệt. Dữ liệu mực nước cũng sẽ được chia sẻ để phục vụ việc điều tiết hệ thống.

Theo Sở Xây dựng, khi dự án cùng các công trình liên quan hoàn thiện tuyến bảo vệ và đi vào hoạt động, tình trạng ngập do triều tại khu vực phía Nam và trung tâm TP.HCM, với diện tích khoảng 570km², gồm 20 phường, xã trước sáp nhập, sẽ được giải quyết. Công trình cũng hỗ trợ thoát nước tại các khu vực khác trong vùng được bảo vệ.

Đối với công tác vận hành, nhà đầu tư là Tập đoàn Trung Nam cam kết cử nhân sự trực tiếp tham gia đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định; vận hành công trình trong 3 năm và kéo dài thời gian bảo hành thêm 36 tháng.

Nhà đầu tư đồng thời hướng dẫn, chuyển giao quy trình vận hành cống, trạm bơm, âu thuyền, hệ thống điều khiển và quan trắc, cũng như quy trình bảo trì, xử lý sự cố. Việc đóng, mở các cống kiểm soát triều sẽ thực hiện theo quy trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu.

Theo thiết kế, hệ thống cống đáp ứng lượng mưa 85,36mm trong 3 giờ, với chu kỳ lặp lại 3 năm và mực triều +1,32m. Khả năng thoát nước được tính toán theo các điều kiện thiết kế này.

Trong khi đó, TP.HCM đã xác định những điểm ngập cần ưu tiên xử lý trong kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026 và kế hoạch giải quyết tình trạng ngập nước giai đoạn 2026-2030.