Ông Đặng Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, chia sẻ về dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng - Ảnh: LÊ PHAN



Theo ông Đặng Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, về cơ bản có thể hình dung dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng như một hệ thống cửa điều tiết nước quy mô lớn, có nhiệm vụ ngăn chặn triều cường giữa các sông lớn bên ngoài và hệ thống kênh, rạch bên trong thành phố.

Ông Bảo cho biết thêm dự án dự kiến vận hành thử nghiệm kỹ thuật vào khoảng 12h ngày 25-11. Đợt vận hành này được lựa chọn diễn ra vào giai đoạn từ ngày 23 đến 27-11 để tận dụng lúc triều cường đạt đỉnh.

Hoàn tất vận hành kỹ thuật, nhà đầu tư dự kiến mở cửa khoảng 3 - 4 ngày cho người dân tham quan và tìm hiểu về dự án.

Đợt thử nghiệm kỳ vọng là bước quan trọng để tiến tới bàn giao chính thức dự án cho thành phố, sau khi công trình khởi công từ năm 2016 và kéo dài hơn 10 năm.

Dự án gồm 8 cống kiểm soát triều là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm; cùng khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ, 41 cống nhỏ trên các trục, tại các vị trí xung yếu.

Vận hành, dự án sẽ đồng bộ 19 điểm quan trắc, kết hợp hệ thống SCADA điều khiển tự động và giám sát liên tục. Dự án thực hiện ba chức năng chính ngăn triều, giữ nước tạo cảnh quan, và bơm nước hỗ trợ tiêu thoát nước.

Một góc cống ngăn triều Tân Thuận - một trong 8 cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng - Ảnh: LÊ PHAN

Khi triều cường bắt đầu dâng, hệ thống cửa cống sẽ được đóng xuống, hệ thống SCADA và thiết bị kỹ thuật sẽ đo lường mức chênh lệch mực nước giữa bên trong và bên ngoài. Trong trường hợp nếu trời mưa lớn trong lúc cống đang đóng, hệ thống các máy bơm sẽ hút nước từ trong kênh để bơm thẳng ra ngoài sông giúp giảm ngập.

"Chúng tôi dự báo vẫn có khả năng rò rỉ ở một số khu vực rất nhỏ. Tuy nhiên chúng tôi đã tính toán, dự báo được tình huống này và sẽ nhanh chóng kiểm tra khắc phục ngay.

Để đảm bảo an toàn trong thời gian vận hành, chúng tôi kiến nghị các Sở Xây dựng, Công an thành phố và các cơ quan truyền thông hỗ trợ thông báo rộng rãi đến người dân về lịch để tránh các rủi ro xảy ra", ông Bảo cho biết.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhận định việc đưa dự án vào vận hành có ý nghĩa rất lớn.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Ông Hồi đề nghị các cơ quan báo chí thông tin tập trung vào hiệu quả tổng thể và bài học kinh nghiệm lớn của dự án. Cần thông tin rõ ràng để người dân biết được họ có thể tham gia được gì để dự án phát huy hiệu quả.

Ông Hồi cũng lưu ý cần thông tin rõ về hiệu quả dự án, không thổi phồng quá vì trong quá trình vận hành sẽ có những trục trặc cần phải điều chỉnh để tiến tới hoàn thiện. Các địa phương cần đảm bảo an ninh trật tự khu vực dự án, phối hợp đảm an toàn giao thông thủy, tránh cái rủi ro gây hư hại các hạng mục công trình.

"Nhà đầu tư cần tạo điều kiện cho các cơ quan truyền thông tiếp cận, đưa tin vận hành thử nghiệm trước khi thực hiện vận hành chính thức để gửi tới người dân những hình ảnh chân thật nhất về cách thức vận hành của dự án.

Bên cạnh đó là nghiên cứu chọn một vài hạng mục thành điểm cho người dân tham quan. Chúng ta phải hướng tới công trình sẽ là niềm tự hào của TP.HCM", ông Hồi gợi ý.