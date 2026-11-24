Cống Tân Thuận tiếp tục vận hành thử nghiệm đóng các cửa van vào chiều 24-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chiều 24-11, triều cường tại TP.HCM tiếp tục dâng cao theo chu kỳ. Cùng thời điểm này, nhiều cống thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng cũng được vận hành thử nghiệm, để đánh giá khả năng kiểm soát ngập do triều.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ ở khu vực cống ngăn triều Tân Thuận, mực nước phía trong và ngoài cống có sự chênh lệch khi các van cửa hạ xuống.

Trên đường Trần Xuân Soạn - một trong những tuyến đường thường xuyên ngập nước khi triều cường dâng cao - chiều nay không bị ảnh hưởng bởi nước ngập trong thời gian đóng cửa van thử nghiệm.

Hình ảnh so sánh đường Trần Xuân Soạn khô ráo nước chiều nay 24-11 (trái), và tình trạng thường xuyên ngập trước đây - Ảnh: TRÍ ĐỨC - CHÂU TUẤN

Khi cửa van được đóng lại để ngăn dòng nước, đèn tín hiệu tại các cống kiểm soát triều sẽ chuyển đỏ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Buôn bán trên đường Trần Xuân Soạn, chị Trần Ngọc Lý cho biết phấn khởi trước những thay đổi trong hai ngày qua khi cống ngăn triều Tân Thuận được vận hành thử. Theo chị Lý, vào những đợt triều cường trước, thời điểm này nước thường đã tràn lên mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại và buôn bán của người dân ven kênh Tẻ.

“Mỗi khi đường ngập, nhiều người chọn đi những tuyến đường khác để về nhà, khách ghé mua hàng cũng thưa thớt hơn. Tuy nhiên chiều nay, theo dõi mực nước tôi thấy nước đã dâng lên tại khu vực miệng cống thoát nước nhưng chưa tràn lên mặt đường.

Tôi chỉ mong công trình được vận hành ổn định, tình trạng ngập sẽ được cải thiện lâu dài, công việc buôn bán, sinh hoạt của tôi cũng như bà con xung quanh sẽ tốt thêm”, chị Lý nói.

Chị Trần Ngọc Lý phấn khởi trước những thay đổi trên đường Trần Xuân Soạn trong hai ngày qua, khi cống ngăn triều Tân Thuận được vận hành thử - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Còn tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng), mặt đường khá khô ráo, không còn dấu hiệu ngập do triều cường.

Anh Thanh Sơn (tài xế công nghệ thường xuyên qua lại tuyến đường này) cho biết anh khá bất ngờ khi đường sá khô ráo trong đợt triều cường lần này.

“Hồi cuối tháng 10, mỗi khi triều cường, xe cộ qua đây di chuyển rất khó khăn. Đúng giờ tan tầm, xe nối đuôi nhau, nước bắn tung tóe. Nay đường không còn ngập, tôi mừng lắm, đi làm cũng đỡ vất vả hơn”, anh Sơn chia sẻ.

Xe chạy trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng) thông thoáng, không còn ùn ứ kéo dài như đợt triều cường cuối tháng 10 - Ảnh: ĐẶNG LINH

Ghi nhận tại khu vực cống Phú Định, nhiều người dân đến theo dõi quá trình đóng thử cửa cống từ khoảng 16h chiều.

Nhiều người kỳ vọng công trình sớm được đưa vào vận hành hiệu quả, giảm nỗi lo ngập nước mỗi khi triều cường dâng cao.

Anh Phạm Minh Phương (48 tuổi, ngụ phường An Lạc) cho biết bình thường đến ngày rằm, triều sẽ dâng cao gây ngập khu anh ở. Tuy nhiên hôm nay lại khô ráo nên ra cống Phú Định xem thử. “Dù chỉ mới thử nghiệm nhưng tôi thấy khá yên tâm, đã thấy rõ tác dụng của dự án. Bình thường khu tôi giờ này nước triều bắt đầu dâng lên đường, nhưng hôm nay thì khô ráo”, anh Phương bày tỏ.

Sống trên đường Phú Định khoảng 10 năm, ông Lê Ngọc Thành (56 tuổi, phường Phú Định) cho biết: "Người dân mừng lắm, đường sá sạch sẽ, đi lại cũng thoải mái. Tuy nhiên một số nắp cống vẫn còn vấn đề, nước triều còn tràn lên nhẹ. Mong các đơn vị sớm bảo trì, khắc phục", ông Thành nói.

Khoảng 16h, các cửa van tại cống ngăn triều Phú Định đã được đóng lại - Ảnh: NGỌC LÂN

Người dân sống trên đường Phú Định, gần khu vực cống ngăn triều, hiếu kỳ ra xem trước ngày dự án chính thức đưa vào vận hành - Ảnh: NGỌC LÂN

Anh Minh Phương (48 tuổi, ngụ phường An Lạc) nghe nói dự án ngăn triều 10.000 tỉ của thành phố đang bắt đầu đóng thử nên chạy ra xem - Ảnh: NGỌC LÂN

Cống kiểm soát triều Cây Khô cũng đóng cửa van vào chiều 24-11 - Ảnh: T.N.

Danh sách 39 điểm ngập do triều cường tại TP.HCM - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Liên hoàn vận hành toàn bộ hệ thống cống ngăn triều vào 25-11 Dự kiến ngày 25-11, Tập đoàn Trung Nam sẽ vận hành liên hoàn toàn bộ hệ thống cống ngăn triều, để đánh giá hiệu quả ngăn nước trong thời điểm triều cường dâng cao. Sau đó chủ đầu tư sẽ tiếp tục vận hành thử nghiệm để kiểm tra hiệu quả. Đợt vận hành này được lựa chọn diễn ra vào giai đoạn từ ngày 23 đến 27-11, để tận dụng lúc triều cường đạt đỉnh. Đợt thử nghiệm được kỳ vọng là bước quan trọng để tiến tới bàn giao chính thức dự án cho thành phố, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước do triều cường.