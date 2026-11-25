Đóng van ngăn triều thuộc hạng mục cống Phú Định, dự án ngăn triều 10.000 tỉ vào chiều 23-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ lần đầu tiên vận hành liên hoàn trùng với ngày triều cường đạt đỉnh của đợt triều giữa tháng 11 âm lịch.

Dự báo của cơ quan khí tượng cho thấy tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đỉnh triều đạt 1,64m vào 17h, trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt 1,7m vào 16h.

Dự án này gồm 8 cống kiểm soát triều là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm; cùng khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ, 41 cống nhỏ trên các trục, tại các vị trí xung yếu.

Khi vận hành, dự án sẽ đồng bộ 19 điểm quan trắc, kết hợp hệ thống SCADA điều khiển tự động và giám sát liên tục.

Dự án thực hiện ba chức năng chính ngăn triều, giữ nước tạo cảnh quan, và bơm nước hỗ trợ tiêu thoát nước.

Theo địa giới hành chính mới sau sắp xếp, phạm vi hưởng lợi của dự án liên quan đến 20 phường, xã, gồm các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông; cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng. Đây là các địa bàn thuộc khu vực quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh trước đây.

Trong những ngày qua, dự án đã vận hành thử để kiểm tra hiệu quả. Khi dự án vận hành, thời điểm đỉnh triều mỗi ngày các tuyến đường thường xuyên ngập do triều cường nay khô ráo, người dân phấn khởi kỳ vọng cảnh ngập nước triền miên sớm chấm dứt.

Dự án được khởi công năm 2016, sau nhiều lần vướng mắc và sự nỗ lực tháo gỡ của Trung ương cũng như TP.HCM đến hôm nay đã chính thức vận hành.

Cống ngăn triều vận hành ra sao? Theo ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Giám đốc Trung Nam An Triều, dự án ngăn triều như một hệ thống cửa điều tiết nước quy mô lớn, có nhiệm vụ ngăn chặn triều cường giữa các sông lớn bên ngoài và hệ thống kênh, rạch bên trong thành phố. Nguyên tắc vận hành được thực hiện dựa trên diễn biến mực nước, tình hình thời tiết và các điều kiện thủy văn thực tế. Trong điều kiện bình thường, khi mực nước phù hợp, các cửa van được mở để duy trì lưu thông của dòng nước giữa sông lớn và hệ thống kênh rạch nội đô. Khi triều cường dâng cao, hệ thống sẽ đóng các cửa van theo quy trình vận hành nhằm ngăn nước từ các sông lớn để khép kín bên trong, qua đó hạn chế tình trạng mực nước kênh rạch dâng cao gây ngập tại các khu dân cư cũng như tuyến đường. Trong trường hợp mưa lớn xảy ra đồng thời với triều cường, tại vị trí các cống được bố trí trạm bơm như Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định sẽ bơm nước hỗ trợ tiêu thoát nước từ phía trong ra sông lớn, góp phần hạ thấp mực nước kênh rạch và tạo điều kiện cho nước mưa tiêu thoát. Khi triều rút, mực nước bên ngoài đạt xuống đến mức phù hợp, các cửa van sẽ được mở trở lại, cho phép nước bên trong thoát ra ngoài theo dòng chảy tự nhiên. Toàn bộ quá trình được hỗ trợ bởi hệ thống giám sát, điều khiển tự động SCADA, giúp theo dõi các thông số vận hành và hỗ trợ điều tiết hoạt động của các công trình một cách đồng bộ, linh hoạt.

Đường Trần Xuân Soạn khô ráo vào chiều 24-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đường Trần Xuân Soạn trước đây ngập nặng mỗi đợt triều cường - Ảnh: L.P.

39 điểm ngập do triều cường tại TP.HCM, kỳ vọng dự án sẽ xóa được nhiều điểm sau khi vận hành chính thức - Đồ hoạ: NGỌC THÀNH