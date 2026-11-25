Mức nước chênh lệch rõ rệt giữa bên trong và bên ngoài van ngăn tại cống kiểm soát triều Mương Chuối thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ - Ảnh: T.N

Ngoài van triều dâng mấp mé, trong bờ mực nước giữ thấp

Tại cống kiểm soát triều Mương Chuối, thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ, sự chênh lệch mực nước giữa hai bên van ngăn hiện lên rất rõ rệt. Phía ngoài van hướng ra cửa sông, nước triều dâng cao, mấp mé tràn bờ. Ngược lại, từ van ngăn trở vào phạm vi bảo vệ, mực nước giữ ở mức thấp, ven bờ lộ rõ lớp bùn đất như lúc nước ròng. Các tuyến đường xung quanh khu vực này cũng không còn cảnh ngập úng như những đợt triều trước.

Ghi nhận trên đường Trần Xuân Soạn, tuyến đường nằm trong phạm vi bảo vệ của cống kiểm soát triều Tân Thuận, mặt đường hoàn toàn khô ráo, kể cả khu vực vốn ngập nặng dưới chân cầu Tân Thuận.

Lúc 16h tại giao lộ Phạm Hữu Lầu - 15B và dọc đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), triều cường không xuất hiện. Xe cộ lưu thông thuận lợi, chấm dứt cảnh dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một qua biển nước. Tương tự, tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng), ô tô và xe máy di chuyển bình thường trên mặt đường khô ráo.

Bất ngờ trước sự thay đổi này, anh Phạm Lê Anh Khoa (tài xế xe công nghệ) cho biết đường sá khô ráo giúp việc đi lại thuận tiện, hành khách lên xuống xe dễ dàng hơn. Anh kỳ vọng hệ thống cống ngăn triều sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả để giảm ngập cho nhiều tuyến đường khác tại TP.HCM.

Tại khu vực đường Phạm Phú Thứ và Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên), mặt đường cũng khô thoáng, việc đi lại của người dân diễn ra bình thường. Gần đó, mực nước kênh Lò Gốm được ghi nhận hạ thấp dù đang trong đợt đỉnh triều.

Từ khi cống ngăn triều Phú Định đi vào hoạt động, mực nước khu vực này giảm rõ rệt, hạn chế tình trạng tràn bờ ảnh hưởng đến các tuyến đường và khu dân cư ven kênh.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam chia sẻ về dự án - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người dân trút bỏ nỗi lo mỗi mùa triều cường

Chứng kiến hiệu quả thực tế sau thời gian dài chờ đợi, người dân sinh sống và buôn bán tại các khu vực ảnh hưởng đều bày tỏ sự phấn khởi.

Sống 50 năm trên đường Trần Xuân Soạn, bà Lê Thị Kim Cương (55 tuổi, chủ quán ăn) cho biết trước đây mỗi mùa triều cường nước đều tràn vào nhà, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

"Tôi mừng lắm. Nghe dự án vận hành mà thấy hiệu quả rõ rệt. Thường giờ này nước bắt đầu dâng rồi, nay khô ráo. Hết ngập là mừng lắm, mừng thay cho bà con ở khu này", bà Cương bộc bạch.

Cùng tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng), ông Thái Hiệp Hữu (55 tuổi) kỳ vọng tình trạng ngập nước sẽ được cải thiện triệt để. "Người dân ở đây mong chờ lâu lắm rồi. Nếu công trình phát huy hiệu quả, bà con sẽ không còn phải kê cao đồ đạc hay xây thêm thềm ngăn nước tràn vào nhà, bớt được một mối lo lớn mỗi khi triều cường", ông Hữu chia sẻ.

Trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), bà Lê Thị Ngọc Thủy cho biết hai ngày qua nước triều không dâng cao như mọi năm. Dù nghe tin thành phố triển khai giải pháp chống ngập, bà vẫn cẩn thận kê cao hàng hóa để phòng ngừa nhưng thực tế mặt đường vẫn khô ráo.

"Những năm trước, tôi thường xuyên thấy cảnh xe chết máy, việc buôn bán của bà con bị ảnh hưởng mỗi khi triều lên. Nay đường khô ráo, ai cũng phấn khởi, buôn bán thuận lợi hơn", bà Thủy nói.

Tương tự, trên đường Phạm Phú Thứ, anh Nguyễn Văn Hoàng (nhà số 32A) không giấu được niềm vui khi trước nhà không còn ngập. Trước đây, cứ mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường, tuyến đường này ngập như sông, mỗi lần xe chạy qua nước lại tràn vào nhà làm đảo lộn sinh hoạt.

"Năm nay tôi vẫn chuẩn bị sẵn tấm chắn trước cửa để phòng ngừa nhưng mấy ngày nay triều lên cao mà nước vẫn không tràn vào đường. Đây là niềm vui lớn với những hộ dân nhiều năm sống chung với cảnh ngập", anh Hoàng chia sẻ.

Tại khu vực gần cống ngăn triều Phú Định (phường Bình Đông), không khí cũng đầy phấn khởi khi công trình đi vào hoạt động kiểm soát triều. Bà Nguyễn Thị Sáu (67 tuổi, ngụ phường Bình Đông) nhận xét những ngày qua cống thử nghiệm rất hiệu quả: "Cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ, giúp đời sống bà con thuận tiện hơn. Người dân ở đây ai cũng mừng lắm", bà Sáu bày tỏ.

Một số hình ảnh các tuyến đường hết ngập sau khi dự án ngăn triều 10.000 tỉ vận hành:

Mực nước triều lúc 12h và lúc 16h ngày 25-11 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bên trong và bên ngoài van ngăn triều tại cống kiểm soát Mương Chuối - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Lê Thị Ngọc Thủy, hộ kinh doanh trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), vui mừng khi những ngày qua triều cường không còn dâng cao - Ảnh: ĐẶNG LINH

Giao lộ Phạm Hữu Lầu - 15B chiều 25-11 đường sá khô ráo - Ảnh: ĐẶNG LINH

Theo người dân chia sẻ, các con hẻm thường bị ảnh hưởng ngập sâu nhất trên đường Trần Xuân Soạn, giờ đây đã khô ráo, không còn ngập nước - Ảnh: CAM LY

Không còn cảnh ngập nước, người dân trên đường Trần Xuân Soạn buôn bán dễ dàng, thuận lợi hơn - Ảnh: CAM LY

Ông Thái Hiệp Hữu (55 tuổi), người dân sống trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng) bày tỏ niềm vui khi dự án vận hành và hiệu quả - Ảnh: CAM LY

Bà Lê Thị Kim Cương (55 tuổi), chủ một quán ăn trên đường Trần Xuân Soạn bày tỏ niềm vui sướng khi dự án vận hành hiệu quả, không còn tình cảnh ngập như trước kia - Ảnh: CAM LY

Điểm ngập nặng do triều cường trên đường Trần Xuân Soạn dưới chân cầu Tân Thuận đã hết ngập - Ảnh: THUẬN VĂN

Giao lộ Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ khô ráo, người dân đi lại thuận lợi trong giờ tan tầm chiều 25-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tài xế công nghệ Phạm Lê Anh Khoa cảm thấy bất ngờ khi khu vực Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập không còn ngập nước do triều cường chiều 25-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Nhờ cống ngăn triều Phú Định hoạt động, cản dòng nước từ sông tràn vào nên mực nước tại kênh Tàu Hủ không dâng cao - Ảnh: NGỌC LÂN

Mức nước chênh lệch được ghi nhận tại cống Phú Định lúc 16h chiều 25-11, khi triều đạt đỉnh - Ảnh: NGỌC LÂN

Kênh Lò Gốm cạn nước trong đỉnh triều chiều 25-11 sau khi dự án ngăn triều 10.000 tỉ của TP.HCM được đưa vào hoạt động - Ảnh: HỮU DUY

Phạm vi bảo vệ của quy hoạch thủy lợi TP.HCM và dự án ngăn triều 10.000 tỉ - Đồ họa: NGỌC THÀNH