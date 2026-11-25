Ngoài van triều dâng mấp mé, trong bờ mực nước giữ thấp
Tại cống kiểm soát triều Mương Chuối, thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ, sự chênh lệch mực nước giữa hai bên van ngăn hiện lên rất rõ rệt. Phía ngoài van hướng ra cửa sông, nước triều dâng cao, mấp mé tràn bờ. Ngược lại, từ van ngăn trở vào phạm vi bảo vệ, mực nước giữ ở mức thấp, ven bờ lộ rõ lớp bùn đất như lúc nước ròng. Các tuyến đường xung quanh khu vực này cũng không còn cảnh ngập úng như những đợt triều trước.
Ghi nhận trên đường Trần Xuân Soạn, tuyến đường nằm trong phạm vi bảo vệ của cống kiểm soát triều Tân Thuận, mặt đường hoàn toàn khô ráo, kể cả khu vực vốn ngập nặng dưới chân cầu Tân Thuận.
Lúc 16h tại giao lộ Phạm Hữu Lầu - 15B và dọc đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), triều cường không xuất hiện. Xe cộ lưu thông thuận lợi, chấm dứt cảnh dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một qua biển nước. Tương tự, tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng), ô tô và xe máy di chuyển bình thường trên mặt đường khô ráo.
Bất ngờ trước sự thay đổi này, anh Phạm Lê Anh Khoa (tài xế xe công nghệ) cho biết đường sá khô ráo giúp việc đi lại thuận tiện, hành khách lên xuống xe dễ dàng hơn. Anh kỳ vọng hệ thống cống ngăn triều sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả để giảm ngập cho nhiều tuyến đường khác tại TP.HCM.
Tại khu vực đường Phạm Phú Thứ và Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên), mặt đường cũng khô thoáng, việc đi lại của người dân diễn ra bình thường. Gần đó, mực nước kênh Lò Gốm được ghi nhận hạ thấp dù đang trong đợt đỉnh triều.
Từ khi cống ngăn triều Phú Định đi vào hoạt động, mực nước khu vực này giảm rõ rệt, hạn chế tình trạng tràn bờ ảnh hưởng đến các tuyến đường và khu dân cư ven kênh.
Người dân trút bỏ nỗi lo mỗi mùa triều cường
Chứng kiến hiệu quả thực tế sau thời gian dài chờ đợi, người dân sinh sống và buôn bán tại các khu vực ảnh hưởng đều bày tỏ sự phấn khởi.
Sống 50 năm trên đường Trần Xuân Soạn, bà Lê Thị Kim Cương (55 tuổi, chủ quán ăn) cho biết trước đây mỗi mùa triều cường nước đều tràn vào nhà, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt.
"Tôi mừng lắm. Nghe dự án vận hành mà thấy hiệu quả rõ rệt. Thường giờ này nước bắt đầu dâng rồi, nay khô ráo. Hết ngập là mừng lắm, mừng thay cho bà con ở khu này", bà Cương bộc bạch.
Cùng tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng), ông Thái Hiệp Hữu (55 tuổi) kỳ vọng tình trạng ngập nước sẽ được cải thiện triệt để. "Người dân ở đây mong chờ lâu lắm rồi. Nếu công trình phát huy hiệu quả, bà con sẽ không còn phải kê cao đồ đạc hay xây thêm thềm ngăn nước tràn vào nhà, bớt được một mối lo lớn mỗi khi triều cường", ông Hữu chia sẻ.
Trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), bà Lê Thị Ngọc Thủy cho biết hai ngày qua nước triều không dâng cao như mọi năm. Dù nghe tin thành phố triển khai giải pháp chống ngập, bà vẫn cẩn thận kê cao hàng hóa để phòng ngừa nhưng thực tế mặt đường vẫn khô ráo.
"Những năm trước, tôi thường xuyên thấy cảnh xe chết máy, việc buôn bán của bà con bị ảnh hưởng mỗi khi triều lên. Nay đường khô ráo, ai cũng phấn khởi, buôn bán thuận lợi hơn", bà Thủy nói.
Tương tự, trên đường Phạm Phú Thứ, anh Nguyễn Văn Hoàng (nhà số 32A) không giấu được niềm vui khi trước nhà không còn ngập. Trước đây, cứ mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường, tuyến đường này ngập như sông, mỗi lần xe chạy qua nước lại tràn vào nhà làm đảo lộn sinh hoạt.
"Năm nay tôi vẫn chuẩn bị sẵn tấm chắn trước cửa để phòng ngừa nhưng mấy ngày nay triều lên cao mà nước vẫn không tràn vào đường. Đây là niềm vui lớn với những hộ dân nhiều năm sống chung với cảnh ngập", anh Hoàng chia sẻ.
Tại khu vực gần cống ngăn triều Phú Định (phường Bình Đông), không khí cũng đầy phấn khởi khi công trình đi vào hoạt động kiểm soát triều. Bà Nguyễn Thị Sáu (67 tuổi, ngụ phường Bình Đông) nhận xét những ngày qua cống thử nghiệm rất hiệu quả: "Cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ, giúp đời sống bà con thuận tiện hơn. Người dân ở đây ai cũng mừng lắm", bà Sáu bày tỏ.
Một số hình ảnh các tuyến đường hết ngập sau khi dự án ngăn triều 10.000 tỉ vận hành:
Mực nước triều lúc 12h và lúc 16h ngày 25-11 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Theo người dân chia sẻ, các con hẻm thường bị ảnh hưởng ngập sâu nhất trên đường Trần Xuân Soạn, giờ đây đã khô ráo, không còn ngập nước - Ảnh: CAM LY
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