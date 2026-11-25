Cống kiểm soát triều Mương Chuối tiến hành đóng cửa van thử nghiệm trưa 25-11 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sau hai ngày vận hành thử nghiệm tại một số cống ngăn triều, Tập đoàn Trung Nam đã bắt đầu vận hành đồng loạt 8 cống kiểm soát thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng vào trưa 25-11.

Các cửa van lần lượt được đóng để ngăn nước triều, hạn chế ngập nước tại các khu vực trũng thấp của TP.HCM.

Đường sá bớt ngập, thêm niềm vui cho người dân

Anh Nguyễn Thứ Lễ bày tỏ vui mừng, kỳ vọng công trình ngăn triều sẽ vận hành ổn định, phát huy hiệu quả - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ghi nhận của Tuổi Trẻ trưa 25-11 tại khu vực cống ngăn triều Bến Nghé, hệ thống cửa van được vận hành thử nghiệm để ngăn nước triều. Đang câu cá gần đó, anh Nguyễn Thứ Lễ (phường Khánh Hội) thi thoảng ngoái nhìn về phía công trình đang vang lên từng hồi còi báo hiệu vận hành.

Chứng kiến công trình được xây dựng suốt nhiều năm qua, anh Lễ vui mừng khi các cống ngăn triều nay được đưa vào vận hành đồng bộ, mở ra kỳ vọng cải thiện tình trạng ngập nước tại nhiều tuyến đường của thành phố.

Thường xuyên qua lại đường Trần Xuân Soạn, anh Lễ cho biết những năm trước, mỗi khi triều cường dâng cao, có thời điểm nước ngập đến nửa xe máy. Nếu gặp thêm mưa lớn, việc đi lại của người dân càng chật vật.

Với việc đưa hệ thống cống ngăn triều vào vận hành, anh Lễ kỳ vọng những tuyến đường từng thường xuyên ngập nước sẽ dần khô ráo, người dân có thể đi lại thuận tiện, an toàn hơn ngay cả vào những ngày triều cường.

"Nếu hiệu quả thì đỡ cho người dân dữ lắm. Chứ ngập vậy, xe cộ đi chết máy cũng tội người ta", anh Lễ chia sẻ.

Ghi nhận đến 15 giờ chiều 25-11, sau khi hạ cửa van chính, mực nước bên trong và ngoài cống kiểm soát ngăn triều Tân Thuận chênh lệch rõ rệt - Ảnh: THUẬN VĂN

Tranh thủ dừng xe chờ đơn hàng, anh Nguyễn Nhân (một tài xế giao hàng) cho biết từng nhiều lần gặp cảnh ngập nước trên các tuyến đường Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ.

Trước đây, mỗi khi qua những đoạn đường ngập, anh phải giảm tốc độ, di chuyển cẩn thận để bảo đảm an toàn cho phương tiện và giữ hàng hóa của khách được nguyên vẹn. Thời gian giao hàng vì thế cũng kéo dài hơn.

Theo anh Nhân, những ngày gần đây, tình trạng ngập nước đã giảm, việc di chuyển qua các tuyến đường cũng thuận tiện hơn.

Anh kỳ vọng khi hệ thống cống ngăn triều phát huy hiệu quả lâu dài, để việc đi lại, sinh hoạt của anh và người dân ngày càng ổn định, thuận tiện hơn.

Chị Lâm Thị Sóc bày tỏ vui mừng, phấn khởi chung cùng bà con địa phương, đồng thời kỳ vọng công trình sẽ tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả đúng như mục tiêu đề ra để giúp người dân thoát khỏi nỗi lo ngập nước - Ảnh: NGỌC LÂN

Tại khu vực cống ngăn triều Phú Định, người dân sinh sống gần công trình cũng bày tỏ niềm vui khi hệ thống cống được đưa vào vận hành.

Chị Lâm Thị Sóc (người dân khu vực) chia sẻ: “Từ khi cống Phú Định được xây dựng và đưa vào sử dụng, đường sá trở nên sạch sẽ, việc đi lại hay buôn bán đều thuận tiện và không còn cảnh ngập úng như trước, gia đình tôi cũng yên tâm hơn”.

Đã có lớp bảo vệ từ công trình ngăn triều, TP.HCM cần làm thêm gì để giảm ngập

Cống kiểm soát triều Tân Thuận đang được đóng cửa van ở khu vực cửa sông Sài Gòn nối kênh Tẻ (phường Xóm Chiếu và phường Tân Thuận, TP.HCM) - Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Phan Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng cống kiểm soát triều Tân Thuận kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống vào lúc 15 giờ. Ông Dũng cho biết, mọi chỉ số kỹ thuật khi vận hành cống Tân Thuận sẽ được truyền trực tiếp đến Trung tâm điều hành dự án ngăn triều 10.000 tỉ đặt tại cống ngăn triều Mương Chuối - Ảnh: THUẬN VĂN

Nhìn nhận bài toán chống ngập TP.HCM dưới góc độ quản lý nước tổng hợp, PGS.TS Hồ Long Phi cảnh báo sụt lún đất nền đang là thách thức nghiêm trọng hơn cả triều cường vì diễn ra rất nhanh.

Theo ông, khu vực phía Nam thành phố, đặc biệt là Nhà Bè là một trong những nơi lún nặng nhất. Trong khi mực nước triều dâng trung bình khoảng 1 đến 1,5 cm/năm, tốc độ lún tại một số điểm lên tới 5 đến 7 cm/năm. Mặt đất hạ thấp cũng đồng nghĩa với việc nước dâng lên. Do đó, tác dụng lớn nhất và gần như không thể thay thế của dự án kiểm soát triều là giải quyết tình trạng ngập do sụt lún mặt đất.

Tuy nhiên, chuyên gia này nhấn mạnh công trình ngăn triều chỉ chặn được nước triều, không chặn được nước mưa. Để phát huy hiệu quả, thành phố cần giải pháp đồng bộ giữa thoát nước và trữ nước, trong đó lưu ý 3 vấn đề:

Khơi thông cống rãnh, rút kinh nghiệm từ đợt ngập do mưa lớn tại Thái Lan khi rác thải bịt kín làm giảm một nửa năng lực cống thoát nước, TP.HCM cần giải quyết triệt để tình trạng này bên ngoài phạm vi dự án ngăn triều.

Chấp nhận giới hạn thiết kế, kể cả khi cống thông thoáng, hệ thống thoát nước vẫn có ngưỡng chịu tải theo thiết kế khoảng 80 đến 100mm mưa. Nếu mưa vượt ngưỡng vẫn sẽ xảy ra ngập cục bộ.

Dành không gian trữ nước tạm, “nguyên tắc rất đơn giản chúng ta không dành chỗ cho nước thì nước sẽ chiếm chỗ của chúng ta", ông Phi nêu quan điểm.

Ông cho rằng TP.HCM cần sớm đi theo hướng các nước như Thái Lan, Malaysia, Singapore bằng cách lồng ghép quy hoạch không gian đô thị, bố trí lại mặt phủ, thiết kế công trình ngầm và sử dụng đất kết hợp để tạo các không gian trữ nước.

Khi lớp bảo vệ cơ bản từ công trình ngăn triều kết hợp chặt chẽ với các mảnh ghép quy hoạch này, thành phố mới hình thành được giải pháp quản lý ngập tích hợp và bền vững.