Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng Học viện Cán bộ TP.HCM nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 20-11, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - đến dự chương trình.

Đào tạo đội ngũ cán bộ góp phần xây dựng hệ thống chính trị TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến bền bỉ, tâm huyết, đầy trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP.HCM.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Học viện Cán bộ TP.HCM đã không ngừng kế thừa truyền thống, nỗ lực đổi mới và từng bước khẳng định vị trí của mình.

Trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, các nhà khoa học, cán bộ, viên chức học viện đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để phục vụ sự nghiệp xây dựng cán bộ, hệ thống chính trị và phát triển TP.HCM.

"Chất lượng đào tạo của học viện không chỉ được đo bằng kiến thức, trình độ chuyên môn mà quan trọng hơn là bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy lãnh đạo và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, góp phần quyết định chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị thành phố", ông Được nói.

Phó bí thư thường trực Nguyễn Văn Được cũng cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, quy mô quản trị lớn hơn và yêu cầu điều hành, giải quyết các vấn đề thực tiễn ngày càng phức tạp, phong phú hơn.

Mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và phát triển thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có tầm vóc của khu vực, quốc tế cũng đòi hỏi đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực, tư duy, khát vọng cống hiến, đủ năng lực tổ chức thực hiện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hành động vì lợi ích chung.

TP.HCM tạo điều kiện để Học viện Cán bộ phát triển tương xứng với vị trí, vai trò

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Văn Được đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM nhanh chóng ổn định tổ chức và thống nhất tư tưởng, phát huy sức mạnh tổng hợp sau sắp xếp.

Đổi mới thực chất công tác đào tạo, bồi dưỡng và lấy năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ làm thước đo chất lượng; gắn kết chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tham mưu chính sách.

Đồng thời, đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao và tư duy đổi mới sáng tạo.

"Công tác đào tạo cán bộ không chỉ là một nghề mà còn là một nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm với Đảng, với thành phố và với nhân dân. TP.HCM luôn trân trọng và sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Học viện Cán bộ TP.HCM phát triển tương xứng với vị trí, vai trò và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Phát biểu tiếp thu, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM - cho biết sẽ lĩnh hội trọn vẹn, nghiêm túc những định hướng chiến lược quan trọng của ông Nguyễn Văn Được.

Những ý kiến chỉ đạo này là "kim chỉ nam", là mệnh lệnh từ thực tiễn để tập thể học viện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vươn lên mạnh mẽ trong chặng đường phát triển sắp tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho bà Công Thị Phương Nga - Phó trưởng khoa lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến 7 cá nhân Học viện Cán bộ TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP đến tập thể Học viện Cán bộ TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM Nguyễn Khoa Hải trao tặng cờ thi đua của UBND TP.HCM đến Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị, Học viện Cán bộ TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM thăm, chúc mừng các trường đào tạo khối ngành y tế Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM thăm, chúc mừng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh: T.H. Trước đó, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM tổ chức các đoàn thăm và chúc mừng Trường đại học Y Dược TP.HCM, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Dương Ái Phương - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM). Đoàn công tác do ông Trần Tuấn Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế thành phố và ông Trần Hoàng Quân - Phó bí thư Đảng ủy - làm trưởng các đoàn. Tại các buổi thăm hỏi, Thường trực Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM đã gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, đội ngũ giảng viên cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động hai trường đại học. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và đồng hành cùng cộng đồng. Tại nhà riêng của PGS.TS Dương Ái Phương, ông Trần Tuấn Lĩnh đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe gia đình, đồng thời ôn lại những đóng góp của PGS.TS Phương trong công tác giáo dục của TP.HCM.