Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc trao cây hạnh phúc cho Trường Chuyên biệt Cần Thạnh - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ngày 19-11, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng giáo viên tại Cần Thạnh và Thạnh An, đồng thời tặng quà cho thầy cô, học sinh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tham gia đoàn có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và chính quyền địa phương.

Xúc động trước những nỗ lực của giáo viên trường chuyên biệt

Tại Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc dành thời gian quan sát cách giáo viên, nhân viên hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động tập thể, biểu diễn văn nghệ và trưng bày sản phẩm học tập.

Phát biểu tại buổi thăm, ông cho biết đã đến nhiều trường chuyên biệt trên cả nước, nhưng khi đến Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, ông cảm thấy vô cùng xúc động và ấn tượng.

Ông chú ý đến những sợi dây đeo thẻ nhân viên do học sinh tự tay kết từ các hạt nhựa. Theo ông, đằng sau những sản phẩm nhỏ này là tình cảm đặc biệt, cùng quá trình rèn luyện khả năng vận động và trí tuệ của học sinh.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc trao quà cho giáo viên tại Trường Chuyên biệt Cần Thạnh - Ảnh: TRỌNG NHÂN



Phó bí thư Thành ủy cũng ghi nhận nỗ lực của giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh thuộc nhiều dạng khuyết tật khác nhau tham gia hoạt động văn nghệ, nghệ thuật và sinh hoạt tập thể.

Nhân dịp 20-11, ông gửi lời chúc đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường luôn vui, khỏe, yêu nghề, gắn bó với nghề, rèn nghề và phát triển nghề.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đề nghị các địa phương quan tâm hỗ trợ Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng và mở rộng mạng lưới giáo dục chuyên biệt.

Ông cũng đề nghị ngành giáo dục chủ trì phối hợp tuyển dụng, đào tạo và chuẩn bị đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu giáo dục chuyên biệt.



Trong chuyến thăm, đoàn công tác tặng Trường Chuyên biệt Cần Thạnh một cây hạnh phúc cùng phần quà dành cho nhà trường.

Đoàn còn dành 41 phần quà cho giáo viên, nhân viên và học sinh. Trong đó có 21 phần dành cho giáo viên, nhân viên và 20 phần dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà giáo viên, học sinh và con nuôi đồn biên phòng tại Thạnh An

Tiếp tục lịch trình trong ngày 19-11, đoàn công tác do Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đến xã Thạnh An, thăm, chúc mừng đội ngũ giáo viên tại ba trường: Mầm non Thạnh An, Tiểu học Thạnh An và THCS, THPT Thạnh An.

Chương trình diễn ra tại Trường tiểu học Thạnh An, với sự tham gia của giáo viên, học sinh ba trường cùng 28 em thuộc diện con nuôi đồn biên phòng tại địa phương.

Đoàn lãnh đạo thành phố tặng ba trường ba cây hạnh phúc cùng ba phần quà tập thể. Đoàn cũng chuẩn bị 82 phần quà dành cho giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.



Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thạnh An cùng các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm hơn đến hoạt động của các trường tại xã Thạnh An - Ảnh: TRỌNG NHÂN



Đoàn còn dành 28 phần quà cho các em thuộc diện con nuôi đồn biên phòng. Đây là nhóm được bố trí trao quà riêng trong chương trình.



Với học sinh, đoàn chuẩn bị 60 phần quà, gồm 20 phần dành cho học sinh Trường mầm non Thạnh An, 20 phần cho học sinh Trường tiểu học Thạnh An và 20 phần cho học sinh Trường THCS, THPT Thạnh An.

Các phần quà được bố trí trao theo từng nhóm, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại xã Thạnh An, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ giáo viên, nhân viên ba trường học trên địa bàn trong việc vượt qua khó khăn, nhất là điều kiện dạy học tại xã đảo.

Ông cho rằng những đóng góp dù nhỏ của mỗi thầy cô đều có ý nghĩa đối với sự trưởng thành của học sinh. Vì vậy, cần trân trọng từng cố gắng của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy, chăm sóc và giáo dục các em.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thạnh An cùng các đơn vị liên quan quan tâm hơn đến hoạt động của ba trường, tạo điều kiện để giáo viên nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.