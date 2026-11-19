Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) - Ảnh: N.A.

Ngày 19-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, thầy Nguyễn Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) - cho biết liên quan đến vụ ngộ độc khiến 22 học sinh nhà trường phải nhập viện, hiện toàn bộ các em đã xuất viện.

Trong đó, 18 em đã đi học trở lại, 4 em do sức khỏe còn yếu nên gia đình cho các em ở nhà nghỉ ngơi.

Sau vụ việc, UBND xã Hương Khê cũng đã thành lập tổ xác minh, tiến hành làm việc với cơ sở kinh doanh cung cấp loại nước ngọt mà học sinh đã sử dụng nhằm kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ cùng các điều kiện khác có liên quan.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 8h30 sáng 18-11, bộ phận y tế của Trường THCS Chu Văn An ghi nhận một số học sinh lớp 7A3 bị đau bụng, có dấu hiệu bị nôn ói.

Sau khi tìm hiểu, trong buổi sáng các học sinh của lớp này có mua nước ngọt ở các cơ sở kinh doanh bên ngoài để uống.

Ngay sau đó, bộ phận y tế của nhà trường đã gọi tất cả các em học sinh lớp 7A3 xuống phòng y tế.

Đồng thời chuyển những học sinh có dấu hiệu bị đau bụng đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hương Khê khám, điều trị.

Tổng số học sinh được chuyển đến cơ sở y tế là 22 em, trong đó có 12 học sinh nam, 10 học sinh nữ. Số học sinh này được phía bệnh viện chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, có thể do loại nước ngọt các em uống vào sáng cùng ngày.