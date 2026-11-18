Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, bộ phận y tế của Trường THCS Chu Văn An (Hà Tĩnh) ghi nhận một số học sinh lớp 7A3 bị đau bụng, có dấu hiệu bị nôn ói.

Sau khi tìm hiểu, trong buổi sáng các học sinh của lớp này có mua nước ngọt ở các cơ sở kinh doanh bên ngoài để uống.

Ngay sau đó, bộ phận y tế của nhà trường đã gọi tất cả các em học sinh lớp 7A3 xuống phòng y tế.

Đồng thời chuyển những học sinh có dấu hiệu bị đau bụng đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hương Khê khám, điều trị.

Tổng số học sinh được chuyển đến cơ sở y tế là 22 em, trong đó có 12 học sinh nam, 10 học sinh nữ. Số học sinh này được phía bệnh viện chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, có thể do loại nước ngọt các em uống vào sáng cùng ngày.

Ngay khi xảy ra sự việc, phía nhà trường đã liên hệ với phụ huynh có con nhập viện để thông tin, đồng thời đề nghị phụ huynh quán triệt con em mình không sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc.

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