Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân TP.HCM cùng đoàn đến thăm gia đình cố Nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Hoàng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh: NGỌC LÂN

Đoàn công tác đã đến thăm gia đình cố Nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Hoàng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học quốc gia TP.HCM) giai đoạn 1983-1990. Cùng tham gia đoàn còn có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và đại diện phường An Đông (TP.HCM).

Tại nhà riêng của gia đình cố Nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Hoàng ngụ phường An Đông (TP.HCM), ông Nguyễn Văn Thọ đã thắp hương tưởng nhớ, ghi nhận những đóng góp của nhà giáo cho sự phát triển giáo dục.

Ông Nguyễn Văn Thọ ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của bà Phạm Thị Thanh Mận - Phu nhân cố PGS.TS.NGND Huỳnh Văn Hoàng cùng gia đình.

Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân TP.HCM chúc phu nhân cố nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Hoàng cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống tự hào của gia đình nhà giáo.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân TP.HCM - thắp hương tưởng niệm cố Nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Hoàng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học quốc gia TP.HCM) giai đoạn 1983-1990 - Ảnh: NGỌC LÂN



PGS.TS Huỳnh Văn Hoàng là người đầu tiên tham gia công tác lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM ngay sau ngày đất nước thống nhất.

Ông đã có những đóng góp to lớn để trường khẳng định vai trò là một trong những trung tâm hàng đầu khu vực phía Nam về đào tạo lĩnh vực cơ khí, kỹ thuật.

Năm 1985 ông được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba, Huân chương Lao động hạng ba. Năm 2008 ông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và năm 2013 ông nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Khi còn sống, PGS.TS.NGND Huỳnh Văn Hoàng đã tham gia làm chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng phản biện của nhiều dự án tại của TP. Đồng Nai.

Ông là người duy nhất trong 7 tri thức khoa học - công nghệ được vinh danh Trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2014 mà không phải người Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân TP.HCM ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của bà Phạm Thị Thanh Mận - Phu nhân cố PGS. TS. NGND Huỳnh Văn Hoàng cùng gia đình - Ảnh: NGỌC LÂN