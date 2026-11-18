Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng thăm, gửi quà chúc mừng gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - Ảnh: KỲ PHONG

Tại buổi thăm hỏi, các thành viên đoàn công tác đã thắp nén hương tưởng nhớ cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - người thầy của nhiều thế hệ học trò.

Với ý chí, nghị lực phi thường cùng tinh thần hiếu học, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã vượt lên số phận, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe và trò chuyện cùng gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, và bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước những cống hiến của thầy.

Thay mặt gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - con gái của thầy - trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của lãnh đạo TP.HCM cùng các cơ quan, đoàn thể đã dành cho gia đình trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Với nghị lực phi thường và tình yêu nghề hiếm có, thầy Nguyễn Ngọc Ký không chỉ gieo mầm tri thức cho hàng ngàn học trò, mà còn truyền lại ngọn lửa ấy cho chính các con mình - những người tiếp bước trên con đường giáo dục mà thầy đã suốt đời tận hiến.

Năm 4 tuổi, một cơn sốt ác tính khiến thầy mất hoàn toàn đôi tay, nhưng ý chí học tập của thầy vô cùng mãnh liệt. Năm 2005, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập thầy là "Người thầy đầu tiên dùng chân để viết". Năm 2011, thầy được ghi nhận là "Nhà văn đầu tiên viết bằng chân".

Cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào năm 1992. Thầy đã để lại 36 tác phẩm, hơn 1.500 buổi giao lưu truyền cảm hứng và trở thành biểu tượng của nghị lực vượt khó đối với đồng nghiệp và là tấm gương sáng cho biết bao thế hệ học trò.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng thắp hương tưởng nhớ cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - - Ảnh: KỲ PHONG

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đọc sách của cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - Ảnh: KỲ PHONG