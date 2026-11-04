Thuế TP.HCM tiến gần mục tiêu thu 1 triệu tỉ đồng, một cơ sở đã cán đích

Ông Trần Minh Nhã, Trưởng Thuế cơ sở 12, cho biết tổng thu ngân sách 10 tháng đầu năm của Thuế cơ sở 12 đã đạt 102,2% dự toán pháp lệnh năm 2026 và đạt 84,5% dự toán phấn đấu - Ảnh: A.H.

Còn tính chung cả ngành, đến nay Thuế TP.HCM đã đạt 77,6% mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng.

Vì sao về đích thu ngân sách trước 2 tháng?

Cuối ngày 4-11, Thuế cơ sở 12 TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 10 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11.

Ông Trần Minh Nhã, Trưởng Thuế cơ sở 12, cho biết tổng thu ngân sách 10 tháng đầu năm của Thuế cơ sở 12 đạt hơn 7.800 tỉ đồng, đạt 102,2% dự toán pháp lệnh năm 2026 và đạt 84,5% dự toán phấn đấu.

Trong đó thu từ khu vực kinh tế đạt hơn 4.500 tỉ đồng, bằng 122% dự toán pháp lệnh năm, đạt 100,8% dự toán phấn đấu năm 2026. Trong số các khoản thu, số thu từ tiền sử dụng đất đạt tỉ lệ cao nhất, tăng 145,5% so với cùng kỳ 2025.

Ông Nhã cho biết đối với khu vực doanh nghiệp, Thuế cơ sở 12 đã tăng cường giám sát công tác kê khai và đôn đốc nộp số phát sinh, nộp số thuế nợ, đồng thời tăng cường kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế để tạo nguồn thu cho ngân sách.

10 tháng đầu năm, nơi này đã thực hiện kiểm tra 1.189 doanh nghiệp, với số thuế truy thu phạt là 312,8 tỉ đồng, trong đó đã nộp 268,044 tỉ đồng, đạt 86% trên tổng số thu qua kiểm tra.

Song song đó Thuế cơ sở 12 tăng cường rà soát, xử lý cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, tăng cường xử lý hóa đơn đầu vào của hộ kinh doanh, thu từ đối chiếu chênh lệch mua vào bán ra.

Với hộ kinh doanh, Thuế cơ sở 12 đã rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu, đối chiếu dữ liệu đăng ký kinh doanh, dữ liệu quản lý thuế và tình trạng hoạt động thực tế, rà soát hộ đã đăng ký nhưng chưa kê khai, xác minh trường hợp ngừng, nghỉ, chuyển địa điểm hoặc thay đổi ngành nghề.

Tập trung rà soát doanh thu đối với nhóm có rủi ro, lập danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu kê khai thấp, biến động bất thường hoặc không phù hợp với quy mô hoạt động thực tế để kiểm tra, xác minh. Các ngành nghề có khả năng phát sinh doanh thu lớn, nhất là dịch vụ, ăn uống, bán lẻ, xây dựng, vận tải và kinh doanh thương mại điện tử cũng được tăng cường quản lý.

Thuế TP.HCM đạt 77,6% mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng

Ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: A.H.

Phát biểu tại hội nghị, ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP.HCM, cho biết lũy kế 10 tháng, số thu ngân sách của Thuế TP.HCM đạt 620.810 tỉ đồng, bằng 99% dự toán pháp lệnh và tăng 21,7% so với cùng kỳ.

Số thu này bằng 77,6% chỉ tiêu 800.000 tỉ đồng mà Thuế TP.HCM được giao trong mục tiêu chung 1 triệu tỉ đồng. Dù kết quả tích cực, nhưng đồng thời cũng cho thấy khối lượng nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm của ngành thuế còn rất lớn.

Để hoàn thành chỉ tiêu 800.000 tỉ đồng, Thuế TP.HCM còn phải thu khoảng 179.000 tỉ đồng trong 2 tháng cuối năm, bình quân gần 90.000 tỉ đồng mỗi tháng.

Việc Thuế cơ sở 12 hoàn thành dự toán pháp lệnh trước 2 tháng là kết quả đáng khích lệ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự bám sát địa bàn và nỗ lực của toàn thể công chức.

"Đối với Thuế cơ sở 12, chỉ tiêu phấn đấu gắn với mục tiêu 1 triệu tỉ đồng là 9.259 tỉ đồng. Sau khi đã thu 7.821 tỉ đồng trong 10 tháng, nơi này cần thu thêm 1.438 tỉ đồng trong tháng 11 và tháng 12, bình quân 719 tỉ đồng mỗi tháng. Đây là nhiệm vụ rất cao, nhưng có cơ sở để thực hiện", ông Hiển nói. Đồng thời ông Hiển đề nghị Thuế cơ sở 12 rà soát kỹ các nguồn thu có căn cứ để phấn đấu thêm, hướng tới mốc 10.000 tỉ đồng.