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Thuế TP.HCM tuyên dương 358 doanh nghiệp, nhắc tên Google, GS25, RMIT, Nike...

tác giả
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

Ngày 27-10, Thuế TP.HCM đã tổ chức hội nghị tuyên dương 358 doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Thuế TP.HCM tuyên dương 358 doanh nghiệp, Google, GS25, Nike và nhiều ngân hàng được nhắc tên - Ảnh 1.

358 doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025 được Cục Thuế, Thuế TP.HCM tặng giấy khen - Ảnh: M.C.

Nhiều doanh nghiệp tên tuổi có tên trong danh sách tuyên dương thuế

Trong danh sách này có nhiều ngân hàng và chi nhánh ngân hàng trong, ngoài nước, công ty tài chính như: Vietcombank chi nhánh Tân Định, Vietcombank chi nhánh Sài Gòn, Vietcombank chi nhánh Đông Sài Gòn.

Vietcombank chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn, Ngân hàng DBS Bank LTP - chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng China Construction Bank Corporation, Ngân hàng Busan chi nhánh TP.HCM, Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam...

Đáng chú ý, trong danh sách này còn xuất hiện tên Công ty TNHH Google Việt Nam, Công ty TNHH Nike Việt Nam, Công ty TNHH Đại học RMIT Việt Nam, Công ty TNHH GS25 Việt Nam.

Một điểm sáng là trong lúc thị trường bất động sản khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng vẫn kinh doanh tốt và có tên trong danh sách được Cục Thuế, Thuế TP.HCM tuyên dương như: 

Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Bất động sản Tâm Lực, Công ty cổ phần xây dựng Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư địa ốc Hưng Phú, Công ty CP phát triển bất động sản An Vinh Phát, Công ty TNHH kinh doanh nhà Sơn Kim, Công ty CP xây dựng Incontec…

Nuôi dưỡng nguồn thu bền vững từ sự phát triển của doanh nghiệp

Thuế TP.HCM tuyên dương 358 doanh nghiệp, Google, GS25, Nike và nhiều ngân hàng được nhắc tên - Ảnh 2.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM - Ảnh: M.C.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP.HCM - cho biết năm 2025 là năm đầy thách thức về kinh tế và địa chính trị toàn cầu như xung đột vũ trang tại Trung Đông, chiến tranh giữa Nga và Ukraine kéo dài, sự dịch chuyển quyền lực kinh tế toàn cầu, thiên tai, biến đổi khí hậu…

Quốc hội, Chính phủ đã liên tục ban hành các cơ chế, chính sách tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó các chính sách giãn, giảm thuế. 

Đây cũng là thời điểm toàn hệ thống chính trị vừa thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng vừa triển khai sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều áp lực, song tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt trên 620.000 tỉ đồng, vượt 23,5% dự toán Chính phủ, 18,2% dự toán Hội đồng nhân dân TP.HCM giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ.

Cơ cấu thu tiếp tục có chuyển biến theo hướng bền vững. Thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2026 bám sát kế hoạch, mục tiêu đề ra, với số thu thực hiện 538.079 tỉ, đạt 85,8% dự toán Chính phủ, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó số thu từ các khu vực kinh tế thực hiện khoảng 305.000 tỉ đồng, đạt 95% dự toán.

"Kết quả trên là minh chứng sinh động và thuyết phục nhất cho sự năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, thích ứng trước những biến động của tình hình kinh tế, chủ động tái cơ cấu sản xuất kinh doanh hiệu quả, nêu cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế", ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, sự lớn mạnh và thịnh vượng của doanh nghiệp cũng chính là sự thịnh vượng của TP. "Nuôi dưỡng nguồn thu bền vững từ sự phát triển của doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi của công tác quản lý tài chính", ông Dũng nhấn mạnh.

Trong 358 doanh nghiệp được tuyên dương, có 100 doanh nghiệp nhận giấy khen của Cục Thuế và 258 doanh nghiệp nhận giấy khen của Thuế TP.HCM.

Thuế TP.HCM tuyên dương 358 doanh nghiệp, Google, GS25, Nike và nhiều ngân hàng được nhắc tên - Ảnh 3.Sau khi bị nêu tên, chiều nay, Nón Sơn đã nộp xong khoản thuế còn nợ

Ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành Nón Sơn, cho hay sau khi Tuổi Trẻ thông tin về việc Công ty TNHH thời trang Nón Sơn có tên trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế do Thuế cơ sở 3, TP.HCM công bố, chiều nay, 12-10, Nón Sơn đã nộp thuế.

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    Chủ đề: tuyên dương Thuế TP.HCM doanh nghiệp GS25 Google

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