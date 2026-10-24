Hộ kinh doanh chờ giảm 30% thuế, thấp thỏm sợ lố doanh thu

Hộ kinh doanh mong sớm có hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cá nhân - Ảnh: HỮU HẠNH

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến hạn cuối kê khai, nộp hồ sơ thuế quý 3, nhưng hướng dẫn thực hiện chính sách giảm 30% thuế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội vẫn chưa được ban hành.

Nhiều hộ kinh doanh mong chính sách sớm được triển khai, đồng thời thấp thỏm lo doanh thu vượt ngưỡng 10 tỉ đồng.

Chờ giảm thuế, cân nhắc doanh thu

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Đồng, chủ một gara ô tô ở Hà Đông (Hà Nội), cho biết sắp đến hạn cuối kê khai, nộp hồ sơ thuế quý 3 nhưng vẫn chưa có hướng dẫn về giảm 30% thuế thu nhập cá nhân của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 theo Nghị quyết 43 dù Quốc hội đã thông qua hồi cuối tháng 8.

"Vì hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế theo quý 3 năm nay là ngày 2-11. Nếu được giảm ngay từ quý này, số thuế tiết kiệm được có thể không nhiều, nhưng đây là chính sách hỗ trợ người kinh doanh lúc khó khăn. Một đồng cũng rất quý", ông Đồng phân tích.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Giang, một hộ kinh doanh ở Mỹ Đức (Hà Nội), thừa nhận đang tính toán việc duy trì hay hạn chế doanh thu để xem phương án nào có lợi hơn về thuế.

Đến ngày 20-10, doanh thu của ông đạt gần 9 tỉ đồng. Nếu doanh thu năm vượt ngưỡng 10 tỉ đồng, ông lo có thể không còn thuộc nhóm được giảm 30% tiền thuế của năm 2026.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã đề xuất Quốc hội cho phép hộ kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản với ngưỡng doanh thu lên 10 tỉ đồng/năm.

Vì vậy, các hộ kinh doanh gần đạt ngưỡng này phải cân đối giữa việc tăng doanh thu và việc được lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp.

"Đây là bài toán mà nhiều hộ kinh doanh phải tính toán", ông Giang chia sẻ.

Chị Hoàng Anh, chủ một cửa hàng tạp hóa có quy mô khá lớn tại TP.HCM, cũng trong tình trạng lo lắng vì còn 2 tháng nữa mới hết năm, trong khi doanh số thường dồn vào những tháng cuối năm, do vậy nếu lố ngưỡng 10 tỉ đồng chị lo sẽ không còn thuộc nhóm được giảm 30% tiền thuế.

Quan trọng nhất là ngưỡng doanh thu sẽ ảnh hưởng đến phương thức tính thuế khi mới đây Chính phủ và Bộ Tài chính đã trình Quốc hội phương án nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỉ đồng lên 10 tỉ đồng/năm.

"Tôi không tiếc tiền thuế nhưng lo không được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản", chị Hoàng Anh nói.

Hoạt động mua bán tại chợ Bến Thành, TP.HCM - Ảnh: Q.Đ

Chính sách cần được triển khai càng sớm càng tốt

Ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH kế toán thuế Keytas - cho rằng chính sách giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp là hình thức hỗ trợ trực tiếp, giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh giữ lại một phần dòng tiền lưu động để duy trì hoạt động, tái đầu tư.

Theo ông Tuấn, trong khi nhiều giải pháp hỗ trợ cần thời gian mới phát huy hiệu quả, việc giảm trực tiếp số thuế phải nộp có thể mang lại lợi ích nhanh hơn. Vì vậy, chính sách cần được triển khai càng sớm càng tốt, nhất là khi người nộp thuế đang gặp khó khăn.

Nếu chính sách không được ban hành trước thời điểm tháng 10-2026, người nộp thuế có thể phải chờ đến tháng 1-2027 mới được hưởng mức giảm đối với tờ khai quý 4-2026.

Ngay cả khi số thuế phải nộp của quý 4 được giảm (do áp dụng chính sách giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp) thì việc đã nộp thuế cho 3 quý đầu năm 2026 cũng sẽ tạo ra số thuế nộp thừa.

"Điều này khiến một phần nguồn lực tài chính của người kinh doanh tiếp tục bị giữ lại tại ngân sách nhà nước. Khi đó, chính sách hỗ trợ sẽ giảm hiệu quả", ông Tuấn nhận định.

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Trần Xoa - Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang - cho hay điều 1 Nghị quyết 43 quy định việc giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là tính theo kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027, do vậy người nộp thuế có thể tạm tính số thuế phải nộp và trừ ra mức thuế được giảm khi kê khai thuế.

Hiện đang trong thời gian gia hạn thuế đến 31-12-2026, do vậy nhiều trường hợp chưa phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng ngay.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) - cũng cho rằng doanh nghiệp vẫn có thể tạm tính số thuế phải nộp và trừ ra 30% số thuế được giảm theo Nghị quyết 43 của Quốc hội.

Đến ngày 20-1-2027 doanh nghiệp mới phải nộp 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm, khi đó đã rõ ràng doanh số năm 2026, do vậy cũng sẽ thuận lợi cho doanh nghiệp.

Giảm 30% thuế thu nhập trong 2026 và 2027 Theo Nghị quyết 43 của Quốc hội, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2026 và 2027 nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỉ đồng. Doanh nghiệp, tổ chức cũng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm này nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỉ đồng, trừ trường hợp doanh nghiệp chia, tách thuộc diện loại trừ theo nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24-8-2026.