Thuế TP.HCM: Không để người dân mất thời gian giải quyết tiền nợ thuế ảo

Thuế TP.HCM và 29 Thuế cơ sở tăng cường phối hợp liên thông thủ tục hành chính về đất đai của để cập nhật kịp thời thông tin người sử dụng đất - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Chấn chỉnh tình trạng báo nợ ảo tiền thuế đất do sai lệch dữ liệu

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng thuế TP.HCM, cho biết thời gian qua Thuế TP.HCM đã tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế qua ứng dụng dịch vụ thuế điện tử (eTax Mobile) về việc phát sinh nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền chậm nộp tiền thuế dù đã hoàn thành nghĩa vụ hoặc đã chuyển nhượng bất động sản từ lâu.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ sự thiếu đồng bộ, chậm trễ trong quá trình luân chuyển, cập nhật dữ liệu giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý đất đai và việc người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi có phát sinh về thay đổi người sử dụng đất.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, tránh để người dân phải mất thời gian liên hệ với cơ quan thuế để giải quyết tiền thuế nợ ảo do sai lệch dữ liệu, Thuế TP.HCM và 29 Thuế cơ sở đã tăng cường phối hợp liên thông thủ tục hành chính về đất đai với các cơ quan Đăng ký đất đai cùng 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn để cập nhật kịp thời thông tin người sử dụng đất khi có phát sinh biến động.

Song song đó là tổ chức rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thông qua việc đối chiếu dữ liệu được thực hiện quyết liệt trên các hệ thống quản lý của ngành thuế.

Đến nay, Thuế TP.HCM đã rà soát, làm sạch hàng trăm nghìn dữ liệu của người sử dụng đất và thông tin về nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, xử lý dứt điểm phần lớn các trường hợp sai lệch dữ liệu quá khứ đồng thời tiếp tục chỉ đạo 29 Thuế cơ sở phối hợp với các cơ quan liên quan liên thông dữ liệu, tiếp tục cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ thông tin nghĩa vụ tài chính của người dân.

Không để tình trạng đất bán lâu rồi vẫn bị 'đòi nợ' thuế

Cục Thuế cũng vừa có văn bản yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố phải rà soát, tập trung xử lý dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, kịp thời điều chỉnh khi có đủ căn cứ.

Trong văn bản này, Cục Thuế cho biết đến nay cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trên tổng số hơn 3,37 triệu tờ khai cần rà soát.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình triển khai thực tế, tại một số địa bàn vẫn còn tình trạng thông tin người nộp thuế, thông tin thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ dẫn đến việc thông báo nghĩa vụ thuế phi nông nghiệp cho người nộp thuế không chính xác.

Do vậy Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương phải rà soát tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được cập nhật theo địa bàn hành chính 2 cấp. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan liên quan trên địa bàn để lên danh sách, đối chiếu dữ liệu đất đai, thông tin biến động về người sử dụng đất và kết quả nộp ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở đó đôn đốc và hướng dẫn người nộp thuế nộp tờ khai thuế và điều chỉnh thông tin kịp thời.

"100% người nộp thuế nộp thừa phải được xác nhận số thừa đúng trên chức năng "Tra cứu/cập nhật kết quả rà soát dữ liệu nộp thừa TMS"", Cục Thuế nhấn mạnh.

Không được đùn đẩy trách nhiệm khi giải quyết phản hồi, kiến nghị của người nộp thuế Cục Thuế nhấn mạnh cơ quan thuế phải thực hiện nghiêm túc việc giải quyết phản hồi, kiến nghị của người nộp thuế. Phân công rõ công chức tiếp nhận, xử lý, lãnh đạo kiểm soát và thời hạn giải quyết đối với từng trường hợp, không để bỏ sót, tồn đọng hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu khi đủ căn cứ, trả lời đúng trọng tâm, nêu rõ căn cứ, kết quả và hướng xử lý. Trường hợp cần xác minh hoặc vượt thẩm quyền, phải thông tin rõ cho người nộp thuế, hướng dẫn cụ thể và phối hợp theo dõi đến khi có kết quả giải quyết. Về công tác ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế yêu cầu phải tổ chức đánh giá, rà soát lại công tác tổ chức thực hiện, từ hợp đồng, phạm vi ủy nhiệm, kết quả thực hiện và trách nhiệm của các bên trong hoạt động ủy nhiệm thu. "Trưởng Thuế tỉnh, TP phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Cục trưởng Cục Thuế về tiến độ, chất lượng và kết quả triển khai quản lý thuế phi nông nghiệp", Cục Thuế nhấn mạnh.