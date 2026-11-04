Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Không được yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận tiền thuế nộp thừa

tác giả
ÁNH HỒNG
và 1 tác giả khác
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

Cục Thuế nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ, gây bức xúc trong dư luận.

Không được yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận tiền thuế nộp thừa - Ảnh 1.

Cục Thuế yêu cầu công chức thuế không được gợi ý người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận tiền thuế nộp thừa - Ảnh minh họa người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Thuế TP.HCM - Ảnh: N.P.

Cục Thuế vừa có văn bản gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử.

Nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa

Theo đó Cục Thuế cho biết vừa qua có tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa để đóng hồ sơ, gây bức xúc trong dư luận.

Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, thuế cơ sở trên địa bàn và công chức thuế phụ trách hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ nhận lại tiền hoàn thuế hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật. 

Nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ.

"Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 90/2026 của Bộ Tài chính, khi người nộp thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc giải quyết thủ tục hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế", Cục Thuế nhấn mạnh.

Đẩy nhanh việc xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế với người nộp thuế đang ở trạng thái 06

Cục Thuế cũng hướng dẫn trường hợp người nộp thuế đang ở trạng thái 06 đã đăng ký nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế quản lý trực tiếp tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì phải chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc của người nộp thuế về trạng thái 06 lý do 03 "Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Cơ quan thuế không ban hành Thông báo mẫu số 17 (Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) đối với người nộp thuế ở trạng thái 06 có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24-ĐKKT.

Không được yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận tiền thuế nộp thừa - Ảnh 2.Thuế TP.HCM: Không để người dân mất thời gian giải quyết tiền nợ thuế ảo

Thuế TP.HCM và 29 thuế cơ sở tăng cường phối hợp liên thông thủ tục hành chính về đất đai để cập nhật kịp thời thông tin người sử dụng đất khi có phát sinh biến động, tránh tình trạng báo nợ thuế ảo.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ÁNH HỒNG - HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: từ chối tiền thuế nộp thừa thuế gây sức ép Cục Thuế

    Dòng sự kiện: Gỡ vướng thủ tục thuế

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất