Không được yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận tiền thuế nộp thừa

Cục Thuế yêu cầu công chức thuế không được gợi ý người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận tiền thuế nộp thừa - Ảnh minh họa người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Thuế TP.HCM - Ảnh: N.P.

Cục Thuế vừa có văn bản gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử.



Nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa

Theo đó Cục Thuế cho biết vừa qua có tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa để đóng hồ sơ, gây bức xúc trong dư luận.

Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, thuế cơ sở trên địa bàn và công chức thuế phụ trách hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ nhận lại tiền hoàn thuế hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật.

Nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ.

"Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 90/2026 của Bộ Tài chính, khi người nộp thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc giải quyết thủ tục hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế", Cục Thuế nhấn mạnh.

Đẩy nhanh việc xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế với người nộp thuế đang ở trạng thái 06

Cục Thuế cũng hướng dẫn trường hợp người nộp thuế đang ở trạng thái 06 đã đăng ký nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế quản lý trực tiếp tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì phải chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc của người nộp thuế về trạng thái 06 lý do 03 "Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Cơ quan thuế không ban hành Thông báo mẫu số 17 (Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) đối với người nộp thuế ở trạng thái 06 có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24-ĐKKT.