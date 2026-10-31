Chính thức giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Cán bộ Thuế cơ sở 14 TP.HCM tư vấn, hỗ trợ hộ kinh doanh làm thủ tục kê khai thuế - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị định 398, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 43/2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 29-10-2026, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Theo đó, mức giảm 30% được tính trên số thuế phải nộp, không phải trên doanh thu của người kinh doanh.

Hộ kinh doanh: doanh thu vượt 10 tỉ đồng phải nộp lại tiền thuế đã giảm

Theo nghị định, hộ, cá nhân kinh doanh cư trú có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không quá 10 tỉ đồng mỗi năm được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Đối tượng áp dụng bao gồm cá nhân kinh doanh, người đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh.

Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân.

Về kê khai, nếu dự kiến doanh thu năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỉ đồng, cá nhân kinh doanh được khai giảm thuế theo mẫu số 01, nộp cùng hồ sơ khai thuế theo quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc năm.

Trường hợp tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế cho người kinh doanh, việc giảm 30% được thực hiện đối với số thuế thuộc phạm vi khấu trừ, khai thay, nộp thay đáp ứng điều kiện. Hồ sơ kê khai theo mẫu số 02 được nộp cùng tờ khai thuế tương ứng.

Đáng chú ý, điều kiện được giảm thuế phải căn cứ trên tổng doanh thu thực tế của toàn bộ hoạt động kinh doanh trong năm. Nếu doanh thu vượt 10 tỉ đồng, cá nhân không còn thuộc diện ưu đãi và phải nộp bổ sung số thuế đã được giảm.

Người kinh doanh phải khai điều chỉnh theo mẫu số 03, nộp cùng hồ sơ khai thuế của kỳ có doanh thu lũy kế từ đầu năm vượt 10 tỉ đồng. Khoản thuế phải nộp bổ sung này không bị tính tiền chậm nộp đến hạn nộp hồ sơ của kỳ phát sinh doanh thu vượt ngưỡng.

Nếu đã kê khai thuế nhưng chưa kê khai giảm thuế, cá nhân được bổ sung hồ sơ hoặc xác định số thuế được giảm khi quyết toán năm. Số tiền nộp thừa được xử lý theo quy định về bù trừ, hoàn thuế.

Doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong năm 2026, 2027 - Ảnh: LÊ THANH - AI

Doanh nghiệp: Tự xác định số thuế giảm khi tạm nộp hằng quý

Với doanh nghiệp, nghị định quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2026 và 2027 nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỉ đồng.

Chính sách áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh thu nhập.

Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm, không phân biệt phương pháp tính thuế. Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế khác được giảm thêm 30% trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ các ưu đãi đó.

Doanh thu để xác định điều kiện hưởng chính sách bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác. Trường hợp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, doanh thu của các đơn vị này cũng được tính vào tổng doanh thu.

Doanh nghiệp dự kiến doanh thu không quá 10 tỉ đồng được tự xác định số thuế giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hằng quý. Nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng, doanh nghiệp phải kê khai, nộp đủ số thuế còn thiếu; tiền chậm nộp được xử lý theo quy định.

Để tránh lợi dụng chính sách, doanh nghiệp hình thành từ việc chia, tách sau khi nghị quyết có hiệu lực không được giảm thuế nếu tổng doanh thu của các doanh nghiệp sau chia, tách vượt 10 tỉ đồng.