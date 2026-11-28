PGS.TS Phạm Thị Thanh Xuân - Ảnh: TL

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) phải tăng 10,2%, thu ngân sách vượt 1 triệu tỉ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

PGS.TS Phạm Thị Thanh Xuân, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), đánh giá chỉ thị cho thấy quyết tâm rất lớn của TP.HCM trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026.

Để biến quyết tâm thành tăng trưởng thực chất, bà Xuân cho rằng bài toán không chỉ tìm kiếm nguồn lực mới mà còn phải đánh thức những nguồn lực đang hiện hữu nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

TP.HCM đang rà soát lại quỹ đất công trên toàn địa bàn để bố trí sử dụng, khai thác hiệu quả. Hiện TP có kế hoạch thu hồi 171 nhà, đất của các cơ quan, đơn vị giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khai thác hiệu quả tài sản, TP.HCM sẽ đạt tăng trưởng cao

* Đánh thức và khai thác hiệu quả nguồn lực như bà nói là điều kiện quan trọng để TP.HCM hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số?

- PGS.TS Phạm Thị Thanh Xuân: Những chuyển động trong phát triển hạ tầng, cải cách bộ máy, xử lý các dự án tồn đọng và thu hút đầu tư vừa qua cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố.

Đáng ghi nhận là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại kéo dài. Từ chống ngập, phát triển hạ tầng giao thông đến cải cách bộ máy, nhiều vấn đề từng được xem là rất khó đang được đặt ra với cách tiếp cận quyết liệt hơn.

Tuy nhiên, tăng trưởng hai con số không thể chỉ dựa vào việc mở rộng đầu tư hay huy động thêm vốn. Điều quan trọng là phải nâng cao hiệu quả sử dụng những nguồn lực đang có nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

* Vậy bà có thể chỉ ra đâu là những nguồn lực hiện hữu chưa khai thác hiệu quả, và những điểm nghẽn cần ưu tiên xử lý?

- Hiện có một nghịch lý, TP.HCM có đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, dự án và năng lực sản xuất, nhưng một phần nguồn lực chưa thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế vì những vướng mắc về thể chế, thủ tục và cách thức tổ chức thực hiện.

Vì vậy, muốn tăng trưởng nhanh, thành phố phải giải phóng được nguồn lực. Không thể để tài sản nằm im, dự án tiếp tục đình trệ, doanh nghiệp mất cơ hội đầu tư và người có năng lực phải chờ đợi vì thủ tục.

Trước hết phải nhìn vào tài sản công và đất đai. Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố có nhiều cơ sở nhà, đất cần được rà soát, sắp xếp và khai thác lại.

Vướng mắc đáng chú ý là có những tài sản không còn phù hợp với công năng ban đầu nhưng việc chuyển đổi mục đích sử dụng lại gặp khó do phải đối chiếu với các tiêu chuẩn, định mức được xây dựng trong bối cảnh trước đây.

Nhu cầu thực tế đã thay đổi nhưng cách đánh giá đôi khi vẫn bị bó buộc trong định mức cũ. Một trụ sở không còn cần thiết cho hoạt động hành chính có thể được chuyển đổi thành cơ sở nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo hoặc phục vụ cộng đồng.

Nếu chỉ tập trung chứng minh sự phù hợp với công năng cũ mà không đánh giá khả năng tạo ra giá trị sử dụng mới, tài sản công sẽ tiếp tục bị lãng phí. Tài sản công phải được sử dụng đúng pháp luật, công khai, minh bạch, tránh thất thoát.

Muốn tăng trưởng hai con số, TP.HCM phải làm cho từng đồng vốn được vận hành, từng tài sản được khai thác, từng dự án được khơi thông và từng người có năng lực được phát huy. Đừng đo hiệu quả điều hành bằng số văn bản được ban hành, hãy đo bằng số nút thắt thực sự được tháo gỡ. PGS.TS PHẠM THỊ THANH XUÂN

Một điểm nghẽn khác là các dự án chậm triển khai. Mỗi dự án đình trệ là một lượng vốn xã hội chưa được đưa vào sản xuất, kinh doanh; một quỹ đất chưa phát huy giá trị và những cơ hội việc làm, thu ngân sách chưa thể hình thành.

Thành phố phải phân loại từng dự án theo nguyên nhân vướng mắc: quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, nghĩa vụ tài chính hay sự phối hợp giữa các cơ quan. Mỗi nhóm phải có phương án xử lý, thời hạn và đầu mối chịu trách nhiệm. Không thể tiếp tục một cách làm chung cho những vấn đề có nguyên nhân khác nhau.

Chính sách phải đến được nơi đang tắc nghẽn

TP.HCM đang đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng, giải quyết nhiều mục tiêu chiến lược phục vụ người dân - Ảnh: CHÂU TUẤN

* Không chỉ tài sản, dự án, ngay cả nguồn lực con người nhiều lần bà đánh giá cũng đang bị níu chân bởi thủ tục. Cụ thể vấn đề này thế nào?

- Đây là điểm nghẽn cần được nhìn nhận đầy đủ. TP.HCM muốn thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực chất lượng cao, muốn trở thành trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Nhưng để một người có thể đến, làm việc và đóng góp, họ phải trải qua nhiều thủ tục liên quan đến nhập cảnh, cư trú, giấy phép, chế độ đãi ngộ và các quy trình hành chính.

Chính sách thu hút nhân tài có thể rất hấp dẫn, nhưng nếu người thụ hưởng phải mất nhiều thời gian chứng minh điều kiện, đi qua nhiều đầu mối thì sức hấp dẫn sẽ giảm đi. Vì vậy, cải cách không thể chỉ dừng ở việc cắt giảm số lượng thủ tục trên giấy. Phải xem một nguồn lực mất bao lâu để đi từ chủ trương đến khi thực sự được đưa vào sử dụng.

* TP.HCM đã có nhiều cơ chế, chính sách mới. Làm sao để chính sách này đi vào thực tế?

- Cần phân biệt giữa có chính sách và vận hành được chính sách. Một nghị quyết có thể mở ra cơ chế mới, nhưng nếu không được cụ thể hóa thành quy định, quy trình, đầu mối và trách nhiệm thì rất khó đi vào cuộc sống.

Cách làm lâu nay thường là ban hành văn bản trước, sau đó các cơ quan mới tìm cách vận dụng vào thực tế. Tôi cho rằng TP.HCM cần thay đổi cách tiếp cận: bắt đầu từ những điểm nghẽn thực tế, rồi đối chiếu với quy định pháp luật để tìm cách tháo gỡ.

Tôi đề xuất TP tổng hợp các điểm nghẽn thành một danh mục chung, sau đó phân loại theo lĩnh vực, thẩm quyền và nguyên nhân. Từ danh mục đó, các cơ quan chức năng khai triển từng điều khoản của luật, nghị quyết thành quy định và hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ.

Đo hiệu quả bằng số nút thắt được tháo gỡ Theo PGS.TS Phạm Thị Thanh Xuân, TP.HCM cần xây dựng một bản đồ điểm nghẽn của toàn thành phố. Bản đồ này phải phản ánh đúng những vướng mắc đang cản trở nguồn lực, được tổng hợp từ thực tiễn quản lý, hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và người dân. Mỗi điểm nghẽn phải trả lời được bốn câu hỏi: vướng ở đâu, nguyên nhân do đâu, ai chịu trách nhiệm xử lý và thời hạn hoàn thành là khi nào. Đồng thời phải đánh giá được nếu tháo gỡ thì nguồn lực nào được giải phóng, giá trị kinh tế - xã hội có thể tạo ra là gì. Theo bà Xuân, thành phố nên tập trung vào một KPI trọng tâm: số lượng nút thắt thực sự được tháo gỡ. "Một điểm nghẽn chỉ được tính là đã tháo gỡ khi tài sản được đưa vào khai thác, dự án có thể tiếp tục triển khai, thủ tục thực sự được rút ngắn hoặc nhân lực được huy động vào công việc", bà Xuân nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ các dự án tồn đọng UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng. Việc này nhằm sớm đưa các dự án vào khai thác, sử dụng, góp phần chống lãng phí.



