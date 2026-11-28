Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: NGUYỄN THÚY

Ngày 28-11, Tổ đại biểu số 5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại xã Bàu Lâm.

Buổi tiếp xúc được kết nối trực tuyến với các xã Xuyên Mộc, Bình Châu, Bình Giã, Hòa Hiệp, Xuân Sơn, Hòa Hội và Hồ Tràm.

Tổ đại biểu số 5 gồm ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam và ông Dương Minh Tuấn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị nâng mức phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động và đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, ấp; điều chỉnh quy định tách thửa đất nông nghiệp phù hợp với thực tế địa phương.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị tăng cường kiểm soát xe tải trọng lớn chạy trên quốc lộ 55, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà lồng chợ Xuyên Mộc.

Đồng thời làm rõ chính sách bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh, quan tâm hỗ trợ người khuyết tật và có giải pháp ổn định giá xăng dầu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - ghi nhận những kiến nghị sát thực tiễn của các cử tri.

Ông Minh cho biết thành phố sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh các chính sách đối với lực lượng không chuyên trách ở thôn, ấp, bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc và khả năng cân đối ngân sách.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: NGUYỄN THÚY

Về việc tách thửa đất nông nghiệp, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng cần xem xét đặc thù của từng địa bàn nhưng phải gắn với quản lý quy hoạch, hạ tầng, tránh tình trạng phân lô, tách thửa tràn lan, hình thành các khu dân cư tự phát.

Đối với những khu đất công, dự án chậm triển khai hoặc quy hoạch không còn phù hợp, cần rà soát và có phương án xử lý kịp thời, tránh lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, đất đai và chính sách an sinh xã hội.

Những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổ đại biểu tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và phản hồi cử tri theo quy định.

Tại chương trình, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã trao tặng 9 bộ máy vi tính và máy in cho 9 chi bộ ấp, góp phần trang bị phương tiện làm việc, phục vụ công tác soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ và triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở.

Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã Bàu Lâm cũng trao tặng 9 máy tính bảng cho Ban Nhân dân 9 ấp nhằm hỗ trợ cập nhật thông tin, xử lý công việc và từng bước ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động quản lý địa bàn.