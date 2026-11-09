Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng tại phường Đức Nhuận

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh (ngoài cùng bên trái) và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Vũ Văn Điền trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến ông Phạm Hữu Chánh và bà Nguyễn Thị Khẩn (đảng viên Chi bộ khu phố 31, Đảng bộ phường Đức Nhuận) - Ảnh: THUẬN VĂN

Dự chương trình có ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM - cùng Thường trực Đảng ủy phường Đức Nhuận.

Phát biểu ôn lại truyền thống, bà Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận - cho biết chương trình là dịp đặc biệt để ôn lại ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga, khẳng định niềm tin son sắt vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng thời, cũng là dịp để Đảng bộ phường bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh và cống hiến của các thế hệ đảng viên.

Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay.

Dịp này, Đảng bộ phường Đức Nhuận có 50 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 15 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Vũ Văn Điền trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên - Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của riêng các đảng viên và gia đình, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ phường. Đảng ủy phường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, đối với quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM và địa phương.

"Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, trong chiến tranh hay trong hòa bình, trong những năm tháng gian khó hay trong công cuộc đổi mới hôm nay, các đảng viên vẫn luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản, kiên định lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, luôn là những tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, ý chí kiên cường, đức hy sinh và lòng son sắt với Đảng.

Chúng tôi mong các đảng viên tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết cho cán bộ trẻ, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền và khu dân cư đoàn kết, mãi là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho thế hệ sau", bà Phương nói.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến các đảng viên - Ảnh: THUẬN VĂN

Dự kiến ra mắt 'Phố hạnh phúc Hồ Văn Huê' cuối năm 2026 Bà Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận - phát biểu tại chương trình - Ảnh: THUẬN VĂN Tại ngày hội, bà Phan Thị Thanh Phương cho biết tính đến ngày 30-9, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt hơn 1.098 tỉ đồng (71% dự toán). Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, quảng bá thương hiệu địa phương, phát triển kinh tế tư nhân được triển khai tích cực. Dự kiến cuối năm 2026, phường Đức Nhuận sẽ ra mắt "Phố hạnh phúc Hồ Văn Huê", chuyên doanh dịch vụ cưới hỏi thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, khởi công công trình trọng điểm xây dựng tòa nhà tập luyện, hệ thống sân tập tại số 3 Hoàng Minh Giám, hoàn tất các dự án sửa chữa, cải tạo trường học, cải tạo, nâng cấp hẻm...