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Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: 'Khai thác hiệu quả quỹ đất công để đầu tư công trình công cộng, phúc lợi'

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BÁ SƠN
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BÁ SƠN
BÁ SƠN
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - trao đổi như vậy tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu phố 16, phường Linh Xuân sáng 14-11.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: 'Khai thác hiệu quả quỹ đất công để đầu tư công trình công cộng, phúc lợi' - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu phố 16, phường Linh Xuân ngày 14-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn có ông Nguyễn Khoa Hải - Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, đại diện các cơ quan, đơn vị của thành phố và phường Linh Xuân. Cùng hàng trăm người dân địa phương.

Ngày hội là hoạt động kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). 

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh đây là năm đầu tiên ngày 24-11 được chính thức chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức không chỉ gắn kết bà con khu dân cư trong ngày hội, mà sau đó còn là các hoạt động sẻ chia, thể hiện tình làng nghĩa xóm, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ông Võ Văn Minh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Linh Xuân, đặc biệt là bà con khu phố 16 phường Linh Xuân đã phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng khu phố không chỉ đẹp, khang trang, mà còn có nhiều hoạt động gắn kết bà con nhân dân. 

Mỗi việc làm tốt của mỗi cá nhân, mỗi gia đình tuy nhỏ bé nhưng góp phần xây dựng cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và cả nước.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị phường Linh Xuân cần tiếp tục quan tâm, đồng hành với các khu phố để tiếp tục xây dựng thêm nhiều "vườn cây đại đoàn kết", khai thác hiệu quả các quỹ đất công để đầu tư các công trình công cộng, công trình phúc lợi xã hội phục vụ nhân dân.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: 'Khai thác hiệu quả quỹ đất công để đầu tư công trình công cộng, phúc lợi' - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Minh tặng cây xanh của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho khu phố 16 phường Linh Xuân - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đặc biệt, ông Võ Văn Minh đồng tình với ý kiến phát biểu của một số bà con tại ngày hội, nhấn mạnh phường Linh Xuân có nhiều người nhập cư. 

Trong đó nhiều người là công nhân, thanh niên, phụ nữ… tại các khu nhà trọ đã tồn tại hàng chục năm, gắn với các khu công nghiệp lâu đời gần đó như khu chế xuất Linh Xuân, khu công nghiệp Bình Đường, Sóng Thần 1… 

Vì thế phường cần tiếp tục quan tâm, thu hút người ở trọ tham gia các tổ chức hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh. Qua đó để chăm lo, nắm bắt tâm tư, tình cảm của người ở trọ, đồng thời góp phần giáo dục, phát triển đảng viên trong các lực lượng này.

Phường Linh Xuân cũng cần phối hợp với khu phố để xây dựng, truyền tải thông tin tới bà con một cách có hệ thống, chính xác, nhưng cũng cần ngắn gọn, dễ hiểu. 

Phát huy vai trò của cơ sở, thực hiện các mục tiêu chung của thành phố như xây dựng các khu dân cư không ma túy, khu dân cư tự quản gắn với phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường…

Một số hình ảnh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu phố 16, phường Linh Xuân được tổ chức ngày 14-11:

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: 'Khai thác hiệu quả quỹ đất công để đầu tư công trình công cộng, phúc lợi' - Ảnh 4.

Từ trái sang: Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Khoa Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM cùng các đại biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 16, phường Linh Xuân - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: 'Khai thác hiệu quả quỹ đất công để đầu tư công trình công cộng, phúc lợi' - Ảnh 5.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - trao quà cho người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố 16, phường Linh Xuân - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: 'Khai thác hiệu quả quỹ đất công để đầu tư công trình công cộng, phúc lợi' - Ảnh 6.

Các đại biểu trồng cây xanh tại khu phố 16, phường Linh Xuân, TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: 'Khai thác hiệu quả quỹ đất công để đầu tư công trình công cộng, phúc lợi' - Ảnh 7.

Tiết mục văn nghệ do người dân khu phố 16, phường Linh Xuân biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: 'Khai thác hiệu quả quỹ đất công để đầu tư công trình công cộng, phúc lợi' - Ảnh 8.

Các đại biểu khánh thành vườn cây đại đoàn kết tại khu phố 16, phường Linh Xuân, TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khu phố 16 phường Linh Xuân, TP.HCM được hình thành trên cơ sở sáp nhập các khu phố 51, 52, 54, 55, có khoảng 3.011 hộ, với trên 9.000 người. Trên địa bàn khu phố có một số chung cư và nhiều nhà trọ với số lượng người tạm trú lớn.

Theo ban điều hành khu phố, thời gian qua khu phố 16 phường Linh Xuân đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, trồng cây xanh trên các tuyến đường và vườn cây…

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: phường Linh Xuân cần quan tâm, tập hợp bà con tại các nhà trọ - Ảnh 10.TP.HCM: Trồng cây xanh, sửa nhà, trao sinh kế chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Từ trồng cây xanh, sửa nhà cho hộ khó khăn đến trao sinh kế, học bổng, nhiều địa phương ở TP.HCM triển khai hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

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BÁ SƠN - TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh TP.HCM HĐND TP.HCM Ngày văn hóa Việt Nam phường Linh Xuân

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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