Tổ đại biểu số 8 Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội), ông Phạm Trọng Nhân (thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM), ông Trương Minh Huy Vũ (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) - Ảnh: KỲ PHONG

Ngày 27-11, tổ đại biểu số 8 Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri các phường Phú Thọ, Hòa Bình, An Lạc, Minh Phụng, Phú Lâm, Bình Thới sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Cử tri kiến nghị giảm mức phạt giao thông, xử lý tội phạm mạng

Cử tri phường Phú Thọ (TP.HCM) nêu kiến nghị - Ảnh: KỲ PHONG

Tại hội nghị, cử tri nêu lên các kiến nghị về giải pháp nâng tỉ lệ sinh TP.HCM, củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, tầm soát bệnh tật cho người dân; đồng thời kiến nghị nâng cao chất lượng đường truyền của hệ thống wifi công cộng miễn phí.

Cử tri cũng nêu thực trạng khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; đồng thời đánh giá thực trạng đầu tư công tại nhiều địa phương còn dàn trải, nhiều công trình "thiếu vốn", "thừa vốn".

Một số ý kiến cũng cho rằng cần giảm mức xử phạt hành chính về giao thông, xử lý tội phạm mạng...

Có cử tri cho rằng dù TP.HCM đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng thực trạng nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải trả mặt bằng, doanh nghiệp nhỏ và vừa đối mặt với nhiều khó khăn.

Cử tri đề nghị khi đánh giá tăng trưởng cần phân tích đầy đủ sự đóng góp của tiêu dùng trong nước, đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu và năng suất lao động.

Theo cử tri, tăng trưởng không chỉ thể hiện qua các con số mà cần hướng đến mục tiêu để người dân cảm nhận được sự cải thiện về đời sống vật chất, tinh thần, ấm no và hạnh phúc.

Phản hồi cử tri, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm 2026, tình hình kinh tế của Việt Nam và TP.HCM phát triển ở mức tốt so với thống kê các năm trước đây. Tuy nhiên, tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi kiểm soát được giá tiêu dùng.

Theo ông Vũ, TP.HCM là một trong những địa phương có giá tiêu dùng được kiểm soát ổn định trong cả nước. Bởi lẽ TP.HCM có những chương trình bình ổn giá đã triển khai nhiều năm nay tại các siêu thị lớn như Saigon Co.op, SATRA...

"Trong quý 4, đặc biệt là tháng cuối năm, thành phố sẽ nỗ lực giữ giá tiêu dùng ở một mức chấp nhận được", ông Vũ cho biết.

TP.HCM phát động chương trình mua sắm cuối năm, chăm lo Tết

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ trao đổi với cử tri - Ảnh: KỲ PHONG

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, để phục vụ người dân mua sắm Tết, TP.HCM đã phát động chương trình tổng kích cầu, khuyến mãi cuối năm Vibrant HCMC - Shopping Season 2026, từ các siêu thị, trung tâm thương mại đến giảm giá, khuyến mãi trên các sàn thương mại điện tử.

TP.HCM cũng đã triển khai chương trình chăm lo Tết, vận động các doanh nghiệp trả lương, thưởng sớm trong tháng 11. Hiện Liên đoàn Lao động TP.HCM và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM là hai đơn vị vận động mạnh mẽ nhất, triển khai sớm các chương trình lì xì Tết cho công nhân, hỗ trợ vé tàu xe, máy bay để người lao động về quê đón Tết.

Về đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho rằng thành phố đang định hướng ưu tiên vốn đầu tư công cho những dự án lớn như các tuyến đường sắt đô thị, tuyến vành đai, các dự án chống ngập, dự án môi trường.

"Nếu chúng ta không làm được những dự án lớn này thì không giải quyết được những vấn đề hết sức căn cơ và cốt lõi của TP.HCM là kẹt xe, ngập nước, ùn tắc đô thị", ông Vũ nhấn mạnh và cho rằng bài toán cân đối nguồn vốn đầu tư công cho các phường, xã cần đánh giá từ nhiều nguồn lực và nhu cầu thiết thực của từng địa phương.

Xử phạt nghiêm minh, đảm bảo tính nhân văn Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu kết thúc hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri, cam kết sẽ phân loại, gửi đến các cơ quan theo đúng thẩm quyền và theo dõi tiến độ xử lý các kiến nghị. Trao đổi thêm với cử tri về kiến nghị giảm mức xử phạt hành chính giao thông đường bộ, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết sẽ có tính toán, trao đổi và đề xuất phân hóa các mức độ lỗi để xử phạt, làm sao để việc xử phạt vừa nghiêm minh nhưng cũng đảm bảo tính nhân văn. Đối với lừa đảo trực tuyến và các vấn đề an ninh mạng, ông cho rằng sẽ cố gắng tìm ra và đề xuất các giải pháp tốt nhất để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số của đất nước trong kỷ nguyên mới nhưng cũng đồng thời hạn chế tới mức thấp nhất những hành vi lừa đảo của tội phạm công nghệ cao.