Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị 272, phường Xuân Hòa và kết nối trực tuyến tới phường Bà Rịa và phường Thủ Dầu Một - Ảnh: THU HIẾN

Hội nghị lắng nghe nhiều lượt ý kiến của cử tri tham dự trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị 272 (phường Xuân Hòa), kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại phường Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và phường Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ).

Đại diện lãnh đạo HĐND TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, Sở Y tế và các cơ quan, sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Vận dụng các cơ chế đặc thù để phát triển y tế TP.HCM

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM - ghi nhận các ý kiến, vấn đề quan tâm của cử tri được nêu ra tại buổi tiếp xúc, chia sẻ sâu sắc với tâm tư của đội ngũ y tế sau khi hợp nhất.

Đối với 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu chuyển về trực thuộc UBND cấp xã còn lúng túng do thiếu hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế và phụ cấp chức vụ lãnh đạo trạm. Thường trực HĐND TP.HCM tiếp thu đầy đủ, sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM kiến nghị với Bộ Y tế.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị các sở chủ động tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền phương án biên chế linh hoạt, bám sát quy mô dân số, không để trạm y tế rơi vào cảnh "vừa thiếu người, vừa quá tải công việc".

Về các kiến nghị liên quan tự chủ bệnh viện và thanh quyết toán bảo hiểm y tế, đề nghị Bảo hiểm Xã hội TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế giải quyết dứt điểm các khoản chi phí khám chữa bệnh còn tồn đọng, rà soát lại các trường hợp xuất toán hoặc từ chối thanh toán một cách thấu tình, đạt lý.

"Cần duy trì cơ chế đối thoại định kỳ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các bệnh viện. Không để sự bất cập về thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến bệnh viện và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế" - ông Huỳnh Thanh Nhân nói.

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM - phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri - Ảnh: THU HIẾN

Kết nối bệnh viện hỗ trợ trạm y tế, phát triển các bệnh viện cửa ngõ

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - phát biểu tại hội nghị cho biết ngành y tế tiếp tục sắp xếp tổ chức và củng cố y tế cơ sở. Chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030, theo hướng mỗi trạm y tế có một bệnh viện đa khoa đồng hành.

Về nhân sự, TP.HCM đã có đợt luân phiên đầu tiên, cử 81 bác sĩ từ các bệnh viện đến làm việc tại 37 trạm y tế. Các bác sĩ vừa khám chữa bệnh, vừa đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại chỗ. TP.HCM đã ban hành chính sách hỗ trợ bác sĩ luân phiên và thu hút bác sĩ về công tác tại trạm y tế.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho ba bệnh viện cửa ngõ Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi.

Tiếp tục thực hiện các cách làm hiệu quả như huy động các bệnh viện tuyến cuối hỗ trợ các trung tâm y tế khu vực, hỗ trợ các bệnh viện tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Đồng thời phát huy mô hình một bệnh viện có nhiều cơ sở như Bệnh viện đa khoa Bình Dương có cơ sở 2 tại xã Bắc Tân Uyên, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ...

Đến nay, 100% bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử. Ngành y tế TP.HCM cũng đang hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung ngành y tế. Dữ liệu sức khỏe của khoảng 7,6 triệu người đã được tích lũy trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng. Hơn 3,5 triệu sổ sức khỏe điện tử đã được liên thông trên VNeID…

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: THU HIẾN

TP.HCM vận dụng Luật Phát triển đô thị để mua sắm thuốc, hóa chất đặc thù... Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cũng nhấn mạnh cần tháo gỡ tâm lý "e ngại, sợ sai" trong đấu thầu, mua sắm y tế. Cử tri ngành y đã thẳng thắn chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là cán bộ làm công tác mua sắm hoang mang, sợ sai khi giá trúng thầu bị so sánh với giá khai báo hải quan (giá nhập khẩu). Trong khi đây là thông tin thuộc bí mật thương mại của doanh nghiệp, bệnh viện không thể tiếp cận. Thường trực HĐND sẽ kiến nghị các cơ quan tư pháp và cơ quan quản lý Trung ương ban hành hướng dẫn định lượng cụ thể về yếu tố "biến động thị trường". Đồng thời phát huy tối đa các cơ chế vượt trội của Luật Phát triển đô thị để TP.HCM chủ động nhập khẩu các loại thuốc hiếm, thuốc chuyên khoa đặc trị, hóa chất chạy máy độc quyền. Qua đó chấm dứt tình trạng đứt gãy nguồn cung thuốc cục bộ.