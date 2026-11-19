Đại biểu Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM (bên phải) tham gia tại điểm tiếp xúc cử tri tại phường Thuận Giao - Ảnh: HĐND TP.HCM

Ngày 19-11, HĐND TP.HCM cho biết đang triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử đối với đại biểu HĐND TP.HCM hoạt động chuyên trách.

Theo kế hoạch trên, trong các đợt tiếp xúc cử tri định kỳ, các đại biểu HĐND TP.HCM chuyên trách ngoài việc tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử, còn chủ động đăng ký tham dự tiếp xúc cử tri trong số các địa phương được phân công phụ trách.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường kênh tiếp xúc, trao đổi, gắn kết giữa đại biểu chuyên trách với cử tri. Mở rộng phương thức tiếp xúc cử tri, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu chuyên trách với các đại biểu khác, cũng như tăng cường liên hệ với cử tri tại địa bàn mà các đại biểu chuyên trách được phân công theo dõi.

Việc tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử được thực hiện theo quy định của pháp luật. Qua đó đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu HĐND TP.HCM ghi nhận kiến nghị của người dân tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: HĐND TP.HCM

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trong tuần qua, nhiều tổ đại biểu HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Trong đó nhiều đại biểu chuyên trách thực hiện tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử.

Tiêu biểu như tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thuận Giao và phường Thuận An sáng 17-11, đại biểu Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM đã cùng tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố.

Tương tự, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thủ Dầu Một vào chiều 17-11, ngoài các đại biểu tổ số 1 HĐND TP.HCM, còn có đại biểu Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri trên, các đại biểu HĐND TP.HCM chuyên trách cùng với các tổ đại biểu đã lắng nghe, ghi nhận nhiều kiến nghị, nguyện vọng của người dân.

Tới nay, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có 7 kỳ họp, trung bình cứ hơn một tháng lại có một kỳ họp để thông qua các quyết sách quan trọng vì sự phát triển của thành phố.

Dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TP.HCM sẽ được tổ chức tháng 12-2026. Kỳ họp này sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết, trong đó tiếp tục thông qua các nghị quyết để cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, thông qua các dự án mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của thành phố và cả nước.