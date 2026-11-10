Phó chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu xử lý dứt điểm kiến nghị, không để cử tri phản ánh nhiều lần

Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các địa phương giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền, không để cử tri phản ánh nhiều lần - Ảnh: Châu Đức Ngày Mới

Ngày 10-11, Tổ đại biểu số 11 HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Châu Đức trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa và các xã Long Sơn, Châu Pha.

Tổ đại biểu số 11 gồm ông Nguyễn Văn Thọ - Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM; ông Bùi Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ và bà Huỳnh Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành.

Tại hội nghị, các đại biểu thông tin đến cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TP.HCM và kết quả giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố trước và sau kỳ họp thứ ba.

Hội nghị ghi nhận tổng cộng 25 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có ý kiến phản ánh việc chậm giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các tiểu thương chợ Tân Thành, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và đời sống người dân.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng cát tồn đọng trên quốc lộ 51 chưa được thu dọn, một số công trình sửa chữa đường thiếu biển cảnh báo gây nguy cơ mất an toàn.

Đặc biệt, dự án tuyến đường 81 - Hội Bài kéo dài hơn 10 năm chưa triển khai, gây khó khăn cho sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

Bên cạnh đó cử tri đề nghị TP quan tâm bố trí, kiện toàn lực lượng hoạt động tại khu dân cư; xem xét thành lập lại các tổ dân cư, mô hình tự quản phù hợp và có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho cán bộ ấp…

Cử tri Lê Bá Khánh (xã Châu Đức, TP.HCM) phát biểu tại buổi tiếp xúc - Ảnh: A.B.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để người dân phản ánh nhiều lần.

Ông Thọ yêu cầu các địa phương khắc phục ngay những vấn đề thường ngày như ngập nước, ổ gà, đường sá hư hỏng, cây xanh mất an toàn. Đối với những vụ việc cần có lộ trình xử lý, các địa phương phải xác định rõ thời hạn và thông báo cụ thể để cử tri giám sát.

Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM cũng yêu cầu sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị đến cử tri chậm nhất trong tháng 11-2026.

Riêng những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm, Tổ đại biểu số 11 sẽ trực tiếp làm việc với các sở, ngành liên quan trong tuần tới để tìm hướng tháo gỡ và tổ chức giám sát quá trình thực hiện.