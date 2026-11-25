Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: KỲ PHONG

Tổ đại biểu số 9 Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM gồm: Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nhà giáo Ưu tú Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới; bà Triệu Lệ Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định (TP.HCM).

Tại hội nghị, cử tri các phường đã nêu lên nhiều kiến nghị về nguy cơ suy giảm tính răn đe khi bỏ án tử hình đối với một số tội danh; tình trạng cò mồi thổi giá đất lên mức cao bất thường rồi bỏ cọc, gây nhiễu loạn thị trường và nhiều vấn đề dân sinh khác tại TP.HCM.

Trao đổi tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận sự quan tâm của cử tri đối với hoạt động Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp thứ 2; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn của cử tri, thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng và mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM và đất nước.

Đề cập về vấn đề đảm bảo chất lượng trong xây dựng pháp luật và tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết Quốc hội đang đẩy mạnh các biện pháp về khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Trong đó, điểm nổi bật là ứng dụng AI để rà soát, đối chiếu, so sánh văn bản quy phạm pháp luật, từ đó phát hiện những vướng mắc, trùng lặp để kịp thời chấn chỉnh.

Cử tri phường Gia Định nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc - Ảnh: KỲ PHONG

Bên cạnh đó, việc soạn thảo luật và chuẩn bị nghị định, thông tư hướng dẫn cũng được đảm bảo song hành, độ trễ giữa luật có hiệu lực và văn bản thi hành dưới luật ngày càng được thu hẹp.

Việc lấy ý kiến người dân cũng được thực hiện qua nhiều kênh, trong đó có các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng VNeID, giúp cơ quan soạn thảo nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Lý giải về việc bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh đây là chủ trương lớn, xuyên suốt trong định hướng xây dựng pháp luật hình sự của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho rằng chủ trương này nhằm bảo đảm tính nhân đạo, nhân văn, phù hợp các thông lệ quốc tế và phân hóa rõ hơn giữa các loại tội phạm và hành vi phạm tội trong hệ thống pháp luật hình sự nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm minh, đủ sức răn đe đối với tội phạm.

Với kiến nghị xử lý đấu giá đất ảo, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết lực lượng đã kịp thời vào cuộc và phá nhiều chuyên án liên quan. Các vụ việc đều được công khai xét xử và có mức án cụ thể để trừng trị, răn đe các đối tượng.

Ông Hùng kỳ vọng việc sửa đổi các quy định về đấu thầu, đấu giá tại kỳ họp vừa qua sẽ khắc phục được những bất cập, sơ hở, góp phần ngăn chặn tình trạng thao túng thị trường.