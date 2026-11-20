Tổ đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, đơn vị bầu cử số 40 dự hội nghị - Ảnh: NGỌC KHẢI

Dự hội nghị, tổ đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, đơn vị bầu cử số 40 gồm bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Phan Thị Cẩm Nhung - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt và ông Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn

Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện một số sở ngành, cơ quan đơn vị và lãnh đạo xã Bình Lợi.

Tại hội nghị, cử tri xã Bình Lợi nêu ý kiến, kiến nghị liên quan tiến độ một số dự án; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp và chi hội trưởng các đoàn thể; hạ tầng; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…

Một số ý kiến đề cập đến dự án khu đô thị Sing - Việt về tiến độ triển khai dự án, bồi thường, tái định cư.

Tại hội nghị, đại diện một số sở ngành và UBND xã Bình Lợi đã phát biểu, cung cấp thông tin, giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị xã tổng hợp lại tất cả các ý kiến của cử tri liên quan dự án khu đô thị Sing - Việt. Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan trả lời trực tiếp, trực diện vào những câu hỏi của cử tri.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, thành phố rất quan tâm đến dự án này. Sau buổi hôm nay, thành phố sẽ đưa vào diện quan tâm hơn nữa, để quyền lợi của bà con được giải quyết cao nhất, đúng các quy định, chính sách, pháp luật.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGỌC KHẢI

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết tổ đại biểu ghi nhận 17 ý kiến của cử tri, tập trung vào 6 nhóm vấn đề, trong đó vấn đề liên quan đến dự án Sing - Việt được đề cập nhiều nhất.

Tổ đại biểu cho rằng các kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án (trong đó có dự án Sing - Việt) là chính đáng và cần được tập trung quan tâm, giải quyết.

Hội nghị sẽ tổng hợp đầy đủ kiến nghị của cử tri để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Đồng thời, đề nghị UBND xã Bình Lợi giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ với các sở ngành của thành phố để được hỗ trợ giải quyết.

Cử tri phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bà Nguyễn Thị Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGỌC KHẢI