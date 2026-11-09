Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết: Đóng góp bền bỉ của người dân vun đắp, lan tỏa giá trị đẹp của TP.HCM

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 45, phường Tân Sơn Nhì - Ảnh: NGỌC KHẢI

Phát biểu tại ngày hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của chi bộ, Ban điều hành khu phố, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân khu phố 45 trong việc củng cố tình đoàn kết, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng khu dân cư văn hóa, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đặc biệt, những mô hình, cách làm thiết thực như: Công viên "Xanh, sáng, khỏe"; thực hiện các giải pháp phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư; tổ chức các hoạt động chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Các hoạt động trên đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự chung sức của người dân, góp phần tăng cường tình làng nghĩa xóm, phát huy trách nhiệm với việc chung của khu dân cư, tham gia xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng các gia đình văn hóa tiêu biểu, những gương người tốt, việc tốt cùng các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Ngày hội.

Chính những việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp và sự đóng góp bền bỉ của mỗi người dân đã góp phần vun đắp, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nghĩa tình của TP.HCM nói chung và phường Tân Sơn Nhì nói riêng.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết và ông Đậu Đức Cường - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM - trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: NGỌC KHẢI

Thời gian tới, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị chi bộ, khu phố, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể khu phố 45 tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Trong đó, tập trung triển khai đạt hiệu quả các giải pháp xây dựng khu dân cư "Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc" giai đoạn 2026 - 2030, theo tiêu chí "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm".

Từng bước ứng dụng công nghệ số để người dân tiếp cận thông tin nhanh và thuận lợi hơn. Quan tâm vận động người dân chủ động phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường phù hợp với địa bàn của khu phố.

Cần tiếp tục quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Quan tâm tuyên truyền nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh; hỗ trợ sinh kế, học nghề, kết nối việc làm và giúp người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, bảo hiểm…

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo và nghĩa tình, mỗi khu dân cư trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục là nơi người dân gắn bó, sẻ chia, cùng chung tay giải quyết những vấn đề của cộng đồng, phát triển và giữ gìn các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Qua đó, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tại ngày hội, hưởng ứng phát động thi đua năm 2027, các đơn vị đã đăng ký thực hiện nhiều công trình, mô hình gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong đó có các nội dung như: duy trì mô hình “Công viên xanh - sáng - khỏe” tại khu phố; làm mới cổng chào khu phố, vận động lắp đặt “Điểm chữa cháy công cộng", vận động ra mắt ít nhất một công trình “Thành phố muôn sắc hoa”...

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết và ông Nguyễn Trần Phú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhì - trao tặng hoa chúc mừng 5 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu - Ảnh: NGỌC KHẢI

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết và một số đại biểu trao tặng cây xanh đến các đơn vị đăng ký thực hiện công trình thi đua năm 2027 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết: Mỗi người dân là chủ thể xây dựng khu dân cư văn minh Chiều 6-11, ấp 5, xã Phú Giáo (TP.HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.



