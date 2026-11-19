Trụ sở hành chính của Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được UBND TP.HCM chuyển cho Trường đại học Sài Gòn - Ảnh: A LỘC

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7645/QĐ-UBND phê duyệt phương án và kế hoạch tổ chức thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất công thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Sắp xếp, xử lý toàn diện hơn 10.257 nhà, đất công

Theo số liệu rà soát, thống kê cập nhật, toàn TP.HCM hiện có 10.257 cơ sở nhà, đất công thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý.

Trong đó, chiếm tỉ trọng lớn nhất là khối UBND cấp xã với 8.626 nhà, đất; tiếp đến là khối sở, ban, ngành với 947 cơ sở; khối cơ quan Đảng có 333 nhà, đất; khối đơn vị sự nghiệp công lập thành phố có 129 nhà, đất; khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng có 93 nhà, đất cùng 129 nhà, đất do các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, pháp lý và nhu cầu thực tế, phương án xử lý cụ thể đã được thành phố phân loại theo từng nhóm tài sản:

Theo đó, giữ lại tiếp tục sử dụng 9.849 cơ sở để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong số này có 9.735 cơ sở do các đơn vị đang quản lý tiếp tục sử dụng, 71 cơ sở thực hiện điều hòa nội bộ giữa các đơn vị thuộc thành phố và 44 cơ sở tiếp nhận từ Trung ương được bố trí sử dụng.

Chuyển đổi công năng 70 cơ sở để phục vụ các lĩnh vực thiết yếu gắn liền với đời sống người dân, bao gồm 32 cơ sở văn hóa, 31 cơ sở giáo dục, 6 cơ sở y tế và 1 cơ sở khoa học, công nghệ.

Thu hồi 320 cơ sở, gồm 258 cơ sở thuộc thành phố quản lý và 62 cơ sở do Trung ương chuyển giao; tiếp tục nghiên cứu để có phương án xử lý phù hợp 12 cơ sở nhà, đất.

Đối với nhóm 129 cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao, TP.HCM đã tiếp nhận 117 cơ sở và bố trí 44 cơ sở cho các đơn vị sử dụng, chuyển đổi công năng 7 cơ sở; giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý 62 cơ sở; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý 2 cơ sở và tiếp tục tham mưu xử lý 2 cơ sở.

Với 12 cơ sở còn lại chưa hoàn tất thủ tục, thành phố đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để sớm hoàn thành bàn giao.

Trụ sở UBND quận 12 cũ dôi dư sau sáp nhập được chuyển đổi công năng thành trường học - Ảnh: Website

Quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả nhà, đất công

Kết quả trên thể hiện nỗ lực rất lớn của thành phố trong việc rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý khối lượng tài sản công đặc biệt lớn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu ổn định hoạt động của bộ máy hành chính với yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí và khai thác hiệu quả nguồn lực công.

Điểm quan trọng trong phương án của thành phố là chuyển từ yêu cầu đơn thuần sắp xếp, bố trí lại trụ sở sang quản lý, khai thác tài sản công theo hướng có mục tiêu, có đầu mối và có hiệu quả cụ thể.

Theo đó, đối với các cơ sở dôi dư hoặc không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp bộ máy, thành phố không để xảy ra tình trạng bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng sai công năng kéo dài mà nghiên cứu quản lý, khai thác phục vụ phù hợp cho các mục tiêu phát triển của thành phố.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi công năng 70 cơ sở sang phục vụ văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ cho thấy định hướng ưu tiên tối đa nguồn lực công cho các lĩnh vực thiết yếu, trực tiếp phục vụ người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và bổ sung nguồn lực cho phát triển đô thị.

Đối với các cơ sở thuộc diện thu hồi, thành phố định hướng tăng cường quản lý tập trung, giao các đơn vị có chức năng tổ chức quản lý, khai thác nhằm khắc phục tình trạng tài sản công phân tán ở nhiều cơ quan, đơn vị, thiếu đầu mối chịu trách nhiệm; đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng và giá trị kinh tế của tài sản.

Tòa tháp Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ) đang được xem xét chuyển công năng - Ảnh tư liệu: BÁ SƠN

Tăng trách nhiệm, rõ đầu mối quản lý, khai thác nhà, đất công Để triển khai nhiệm vụ có khối lượng lớn và liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, UBND TP.HCM đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp xã tổ chức rà soát, tổng hợp, tham mưu phương án sắp xếp, xử lý. Thành phố xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là đẩy nhanh việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công; hoàn thành các thủ tục pháp lý và ban hành quyết định giao tài sản cho các đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác. Quan điểm xuyên suốt của thành phố là tài sản công phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất, không để đất đai, trụ sở, cơ sở nhà, đất công bị bỏ hoang, lãng phí hoặc sử dụng kém hiệu quả. Mỗi cơ sở nhà, đất phải được xem xét, bố trí và khai thác phù hợp, trở thành nguồn lực phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững.

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