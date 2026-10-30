TP.HCM thu hồi hơn 2.800m² nhà, đất công tại phường Hiệp Bình

Thực hiện Nghị quyết 205, các cơ quan chức năng đã thu hồi 2.800 m2 đất công cho Nhà nước - Ảnh: TUYÊT MAI

Theo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, đây là vụ án dân sự công ích đầu tiên được đơn vị phối hợp tổ chức thi hành bản án, thu hồi tài sản công trên địa bàn TP.HCM.

Theo bản án dân sự sơ thẩm ngày 4-9-2026 của TAND khu vực 2 (đã có hiệu lực pháp luật), Công ty H.B có nghĩa vụ giao trả cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Thủ Đức căn nhà và khu đất tại số 17/3 đường 27, khu phố 33, phường Hiệp Bình.

Khu đất thuộc các thửa 187, tờ bản đồ 167; thửa 134, tờ bản đồ 192 và thửa 1, 14, tờ bản đồ 197 (theo tài liệu chỉnh lý năm 2025), có tổng diện tích khuôn viên 2.807,1m².

Bản án cũng ghi nhận việc Công ty H.B tự nguyện hoàn trả cho Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 chi phí đo vẽ, xem xét và thẩm định tại chỗ.

Căn cứ Điều 17 Nghị quyết 205 về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công, việc thi hành bản án, quyết định trong vụ án công ích được chủ động thực hiện theo trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.

Trước đó, ngày 13-10-2026, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 có công văn đề nghị Thi hành án dân sự TP.HCM thụ lý, ra quyết định thi hành án. Đến ngày 19-10, Thi hành án dân sự TP.HCM ban hành quyết định thi hành án chủ động, xác định nghĩa vụ phải thi hành đối với Công ty H.B.

Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 kiểm sát các quyết định thi hành án, phối hợp Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 thực hiện thủ tục tống đạt và làm việc với người phải thi hành án.

Đại diện Viện kiểm sát, thi hành án dân sự khu vực 2 và các đơn vị liên quan đang kiểm tra lại ranh mốc - Ảnh: TUYẾT MAI

Đại diện Công ty H.B thống nhất tự nguyện thi hành bản án, bàn giao nhà, đất công và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo nội dung bản án.

Sáng nay (30-10) Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 trực tiếp kiểm sát việc bàn giao nhà, đất tại địa chỉ trên, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Đồng thời, đơn vị kiểm sát việc thực hiện các khoản án phí, chi phí tố tụng và nghĩa vụ tài chính trong thời gian chưa bàn giao mặt bằng theo bản án và quyết định thi hành án. Theo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, việc hoàn thành thi hành bản án này không chỉ giúp thu hồi tài sản công mà còn đánh dấu việc hoàn thành toàn bộ quy trình tố tụng của một vụ án dân sự công ích, từ tiếp nhận thông tin, xác minh, khởi kiện, xét xử đến thi hành án. Qua vụ việc, các quy định của Nghị quyết 205 về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện bảo vệ lợi ích công đã được triển khai trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy định và thủ tục, nâng cao hiệu quả cơ chế khởi kiện bảo vệ lợi ích công trong thời gian tới.