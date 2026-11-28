Nguyễn Mai Hoa (kênh Mai Hoa Nè, bên trái) và Nguyễn Bích Hà (kênh Hà Pu đây nè) háo hức đi food tour chợ Bến Thành - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Trong khuôn khổ Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, các nhà sáng tạo nội dung đã có dịp tham quan tuyến “Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn di sản”, với điểm dừng chân tại chợ Bến Thành (đường Lê Lợi, phường Bến Thành).

Vừa đến chợ Bến Thành, các nhà sáng tạo nội dung đã hào hứng hòa ngay vào không khí mua bán nhộn nhịp nơi đây. Mỗi người có một cách khám phá riêng: người dạo quanh các gian hàng, ngắm đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm; người lại chọn thưởng thức một ly chè, cơm tấm...

Bên cạnh tham quan, nhiều bạn trẻ còn liên tục chụp ảnh, quay video để chia sẻ với người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trải nghiệm ẩm thực ngày với đĩa cơm tấm nóng hổi, ly nước dừa ngọt lịm

Mai Hoa và Hà Pu thưởng thức cơm tấm, nước dừa, rau má - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Vừa đến chợ, Nguyễn Mai Hoa (Mai Hoa Nè) và Nguyễn Bích Hà (Hà Pu đây nè) hào hứng nói "food tour ngay". Thế là cả hai tìm đến khu ẩm thực gọi ngay một suất cơm tấm nóng hổi cùng ly nước dừa, rau má.

Điều khiến Mai Hoa ấn tượng nhất ở chợ Bến Thành là sự đông đúc và lâu đời. Bên cạnh khu ăn uống, chợ còn có nhiều mặt hàng đa dạng và thu hút đông du khách.

Đối với Hà Pu điều để lại ấn tượng là sự nhiệt tình, hiếu khách của những người bán hàng. Hà kể khi vào các quán ăn, các cô bán hàng niềm nở mời khách, thậm chí còn chủ động trang trí đĩa thức ăn đẹp hơn để khách chụp ảnh.

Hà Pu cho biết mỗi người làm sáng tạo nội dung có một cách kể chuyện riêng. Với cô, những video về địa điểm không chỉ giúp người xem biết "đây là địa điểm nào" mà còn hiểu thêm về con người, thiên nhiên và ẩm thực nơi đó.

"Mình rất mong mọi người có thể hiểu hơn là ở đấy có gì, hay là con người nơi đấy, thiên nhiên nơi đấy hay là ẩm thực nơi đấy như thế nào. Mình cũng rất hy vọng là mọi người sẽ từ những video trải nghiệm của mình biết thêm được nhiều địa chỉ thú vị, hấp dẫn hơn nữa", Hà Pu chia sẻ.

Với cách làm nội dung dựa trên trải nghiệm cá nhân, cả hai có thể thực hiện những vlog đời thường khi đến chợ Bến Thành, chia sẻ những quán ăn và trải nghiệm mà mình thực sự yêu thích.

"Chúng mình sẽ dựa theo trải nghiệm cá nhân. Ví dụ chúng mình đi đến chợ Bến Thành thì cũng sẽ quay những vlog đời thường để giới thiệu cho mọi người. Nội dung xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân thực tế của bọn mình", Mai Hoa nói.

Mai Hoa, Hà Pu rủ nhau quay TikTok, review chợ Bến Thành - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Giải khát với món chè ngọt ngào của miền Nam

Dàn KOL thích thú check-in chợ Bến Thành - Ảnh: LÊ HUY

Lần đầu tiên đặt chân đến chợ Bến Thành, Đinh Thị Khánh Linh (longlinhfamily9496) bất ngờ trước không gian rộng lớn cùng nhiều mặt hàng nơi đây.

Không chỉ ấn tượng với nét đặc sắc của khu chợ, Linh còn có dịp thưởng thức món chè mang hương vị đặc trưng của TP.HCM.

"Vị chè có phần mới lạ với tôi, hơi ngọt nhưng hấp dẫn bởi có quá nhiều loại topping như bánh lọt, đậu, sương sáo..., để lại cảm nhận khó quên về văn hóa ẩm thực miền Nam", Linh nhận xét.

Đặc biệt, chuyến tham quan càng trở nên ý nghĩa hơn khi Linh được đồng hành và giao lưu cùng các KOL trong Đoàn Thanh niên. Mỗi người mang một màu sắc, một góc nhìn riêng, góp phần tạo nên những trải nghiệm đầy thú vị.

"Mình mong muốn lan tỏa đến mọi người vẻ đẹp của chợ Bến Thành, không chỉ ở sự đa dạng, nhộn nhịp mà còn ở những giá trị văn hóa và dấu ấn lịch sử lâu đời đã làm nên biểu tượng của TP.HCM", Linh nói.

Linh Đan thưởng thức chè tại chợ Bến Thành - Ảnh: LÊ HUY

Vũ Lục Linh Đan (Dannie Linh Dan) nói chợ Bến Thành luôn là một trong những điểm đến bạn muốn ghé thăm đầu tiên. Bởi nơi đây có đủ thứ hấp dẫn, từ những món ăn ngon như bún bò, bánh bèo Huế, các loại chè cho đến những món quà lưu niệm xinh xắn để mua về tặng người thân, bạn bè.

Điều khiến Linh Đan thích thú hơn cả là được nhìn thấy chợ Bến Thành trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách nước ngoài. Qua những món đồ được bày bán, du khách có thể hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, chọn mua những món quà mang dấu ấn địa phương.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm tham quan, Linh Đan cùng các thành viên trong nhóm bật mí đang thực hiện một video ghi lại hành trình khám phá chợ Bến Thành. Đan hy vọng qua những hình ảnh và câu chuyện được chia sẻ, nhiều người sẽ biết đến hơn vẻ đẹp của khu chợ truyền thống này và thêm yêu thích một điểm đến thú vị mỗi khi có dịp ghé thăm TP.HCM.

Dàn KOL rủ nhau check-in, quay TikTok ở chợ Bến Thành - Ảnh: LÊ HUY

Vũ Hồng Sơn thưởng thức ly chè mát lạnh tại chờ Bến Thành - Ảnh: LÊ HUY