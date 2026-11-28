Cùng Tuổi Trẻ điểm qua những xu hướng nổi bật trên mạng xã hội tuần qua (23 đến 28-11).

Bánh sừng bò kẹp chả lụa lạ mà ngon!

Thay vì những công thức chế biến cầu kỳ, trào lưu ẩm thực “Đông - Tây kết hợp” với món bánh sừng bò kẹp chả lụa bất ngờ gây sốt mạng xã hội nhờ một bài đăng dí dỏm của anh Hoàng Đức Mạnh (26 tuổi, Hải Phòng).

Bánh sừng bò kẹp chả lụa ví hài hước như “Khi vua Hùng bắt tay với vua Napoleon” - Ảnh chụp màn hình

Là nhà sáng tạo nội dung về ẩm thực, anh Mạnh cho biết đã bắt gặp món ăn này trên mạng xã hội và nảy ra ý tưởng thử nghiệm.

Để tạo dấu ấn riêng, anh đặt câu dẫn hài hước: “Khi vua Hùng bắt tay với vua Napoleon”.

Cách ví von độc đáo nhanh chóng viral. Video trên TikTok của anh đạt khoảng 700.000 lượt xem, trong khi bài đăng trên Threads vượt 200.000 lượt xem, thu hút nhiều bình luận và chia sẻ.

Dưới các bài đăng, cư dân mạng sôi nổi bàn luận về sự kết hợp lạ mắt này.

Nhiều người nhận xét món ăn có nét tương đồng với bánh mì truyền thống, trong khi số khác hài hước gợi ý thưởng thức croissant theo kiểu quẩy chấm phở.

Bảng xếp hạng độ may mắn theo ngày sinh năm 2027 rần rần, bạn đứng ở vị trí nào?

Bảng xếp hạng độ may mắn theo ngày sinh năm 2027 đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người tò mò tìm kiếm ngày, tháng sinh của mình để xem thử bản thân sẽ xếp ở vị trí nào, năm 2027 được dự đoán có gì đặc biệt và chia sẻ kết quả lên trang cá nhân, gắn thẻ bạn bè và rủ nhau cùng kiểm tra xem ai sẽ là người may mắn nhất trong nhóm.

Bảng xếp hạng được thực hiện bởi một blog về bói toán của Nhật Bản, dựa trên sự kết hợp giữa thần số học, chủ đề năm cá nhân, tứ trụ và mức độ tương hợp giữa tháng sinh với năm 2027. Từ những yếu tố này, các ngày sinh được sắp xếp theo thứ tự từ hạng 1 đến 366.

Dưới các bài đăng chia sẻ, nhiều người hào hứng khoe thứ hạng của mình, đối chiếu kết quả với bạn bè, người thân và không quên trêu đùa nhau nếu có người đạt vị trí cao, người lại nằm ở cuối bảng.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng chỉ mang tính giải trí, dựa trên các quan niệm bói toán, không có cơ sở khoa học để dự đoán vận may trong năm 2027.

Bảng xếp hạng độ may mắn theo ngày sinh năm 2027 - Ảnh: MXH

Tám Lạng - Nửa Cân, cặp chó làng do AI tạo ra khiến dân mạng thích thú

Nửa Cân (đen) và Tám Lạng (vàng) gây sốt mạng xã hội Việt Nam tuần qua - Ảnh: MXH

Tám Lạng và Nửa Cân đang được cộng đồng mạng chú ý trên TikTok và Threads. Đây là hai chú chó cỏ trong series phim ngắn Trung Quốc tạo bằng AI, xoay quanh cuộc sống thường ngày ở một ngôi làng.

Nửa Cân lanh lợi, ham ăn, thích khoác lác, trong khi Tám Lạng ngây ngô, chậm hiểu nhưng tình cảm. Sự trái ngược về tính cách tạo nên nhiều tình huống hài hước như tranh đồ ăn, gặp gỡ hàng xóm hay giải quyết những rắc rối thường ngày.

Series có tên gốc Tôi tên Bán Cân, nó tên Bát Lạng, được tài khoản Tây Du Lạc Nhân Gian đăng tải trên Douyin từ ngày 4-11-2026. Đến ngày 21-11, series có 18 tập. Một ngày sau, tài khoản đạt khoảng 502.000 người theo dõi và hơn 3,1 triệu lượt thích.

Các video về hai nhân vật được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người dùng còn đăng hình những chú chó ngoài đời có ngoại hình giống Tám Lạng và Nửa Cân, kèm theo những bình luận hài hước.

Nhiều cư dân mạng cũng hào hứng chia sẻ hình ảnh những chú chó nhà mình, được ví như Tám Lạng và Nửa Cân phiên bản đời thực - Ảnh: MXH

"100 ngày lừa dối" lọt vào top 1 phim được bàn luận nhiều nhất, netizen lo cậu mợ không có kết đẹp

Bộ phim Hàn Quốc 100 Ngày Lừa Dối (100 Days of Deception), với sự tham gia của Kim Yoo Jung và Park Jin Young, đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ nội dung và diễn xuất. Đến ngày 22-11, phim tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình tạo tiếng vang hằng tuần của Good Data Corporation, đồng thời đạt rating toàn quốc 11,7%, mức cao nhất kể từ khi phát sóng.

Lấy bối cảnh Gyeongseong thời Nhật Bản đô hộ, phim kể về nữ móc túi Lee Ga Kyung thâm nhập Phủ Tổng đốc trong 100 ngày và gặp Kim Tae Woong, con trai nuôi của một quan chức cấp cao.

Một trong những chủ đề được khán giả quan tâm nhất chính là chuyện tình của cặp đôi chính, được người xem gọi thân mật là "cậu - mợ".

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng, sợ rằng cả hai khó có được cái kết hạnh phúc. Có người còn thấp thỏm trước khả năng một trong hai nhân vật phải hy sinh. Những lời cầu mong biên kịch "nhẹ tay", để cậu mợ được bình an đến cuối phim cũng liên tục xuất hiện dưới các bài đăng về tác phẩm.

"100 ngày lừa dối" vươn lên vị trí top 1, thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt nhờ ngoại hình điển trai của nam chính. Nhiều người xem còn tích cực "đẩy thuyền", mong cặp đôi sẽ có một cái kết đẹp - Ảnh: MXH

Trend "Quê ở đâu, nhạc ở đó" thu hút người dùng TikTok

Trend "Quê ở đâu, nhạc ở đó" đang nổi như cồn trên nền tảng TikTok. Đu trend này, nhiều bạn trẻ lựa chọn những giai điệu dân ca, ca khúc đặc trưng hoặc bản nhạc mang dấu ấn văn hóa của địa phương nơi mình sinh ra và lớn lên để ghép vào hình ảnh, video cá nhân.

Từ những làn điệu quan họ Bắc Ninh, âm hưởng dân ca miền Trung đến các ca khúc mang màu sắc miền Tây Nam Bộ, mỗi bài đăng đều góp phần giới thiệu nét đặc trưng văn hóa, âm nhạc của từng vùng miền.

Cách tham gia trào lưu cũng khá đơn giản, người dùng chỉ cần lựa chọn một hình ảnh cá nhân hoặc hình ảnh quê hương, sau đó ghép với giai điệu phù hợp để tạo thành bài đăng.