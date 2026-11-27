Việc thức khuya lướt mạng xem phim, ăn uống không kiểm soát… có thể gây ra nhiều nguy cơ sức khoẻ - Ảnh: YẾN TRINH

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Hoàng Quách Việt, chuyên khoa Tâm thần (TP.HCM), khuyến cáo những tác hại lâu dài của việc thức khuya có thể ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe như khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến trí nhớ và tâm trạng.

Lướt TikTok, xem từ phim chó mèo AI đến tiểu thư phở không hành

Nhiều bạn trẻ vừa ăn, vừa lướt điện thoại như một thói quen - Ảnh do AI tạo

Khoảng thời gian sau 21h được anh L.D. (30 tuổi, ngụ TP.HCM) xem như giờ vàng để bung xõa với điện thoại. Công việc đã xong, thói quen giải trí của anh là xem phim ngắn.

Mấy hôm nay mạng xã hội gợi ý vô số phim ngắn, chẳng hạn như phim AI về hai chú chó mang tên Tám Lạng, Nửa Cân. Vậy là anh "cày" một lèo mấy chục tập. Anh kể: "Tôi cứ nằm lướt, xem và tự cười một mình. Tôi cũng hay bấm vào các bình luận để đọc vì mọi người bình luận hài lắm, chọc nhau nữa".

Phim về hai chú chó chưa có tập mới, vậy là anh chuyển sang xem phim AI về câu chuyện gia tộc phở tìm kiếm cô con gái "phở không hành". Trước đó, anh xem phim về chuyện tình cảm của cô Đào và anh chồng gia trưởng, phim tổng tài… đủ cả.

Theo anh, do sống một mình, khó ngủ sớm nên anh thường thức đến hơn 2h sáng xem phim, lướt mạng. Khi đã quá mỏi mệt, mắt mở không lên, anh mới buông điện thoại ngủ. Nhưng giấc ngủ không tròn vì chừng 4h anh lại dậy đi vệ sinh.

Do không phải đến công ty thường xuyên, sáng anh thường dậy trễ, bỏ bữa sáng. Cơ thể uể oải, tính tình nóng nảy.

Còn với chị V.D. (28 tuổi, ngụ TP.HCM), do vừa làm vừa học thêm một văn bằng nên đêm khuya là lúc chị làm bài tập, làm tiểu luận vì dễ tập trung. Chị thường ngủ sau 12h đêm, có hôm còn nằm lướt mạng săn sale một lúc lâu.

Đặc biệt, chị có thói quen tám chuyện với hội bạn thân vào đêm khuya. Ban ngày ai cũng đi làm bận rộn, đêm khuya là thời gian nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày. Vậy là họ chat chit xôm tụ, nhiều câu chuyện hấp dẫn đến nỗi chị tạm gác bài tập hoặc deadline công việc.

Khi khám sức khỏe tổng quát, chị D. được chẩn đoán gan nhiễm mỡ. Bác sĩ khuyên phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên được một thời gian, chị lại thức khuya, nhiều hôm ăn vặt ban đêm với những món như trà sữa, tóp mỡ, bánh tráng trộn…

Giảm thời gian sử dụng điện thoại trước khi ngủ

Bác sĩ Hoàng Quách Việt có những chia sẻ về ảnh hưởng của thói quen sử dụng trà sữa thường xuyên đối với sức khỏe - Ảnh: NVCC

Bác sĩ Hoàng Quách Việt cho biết, việc thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ giấc hoặc đảo lộn nhịp sinh học, ngày ngủ đêm thức trong thời gian dài có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến trí nhớ và tâm trạng.

"Ngủ ít sẽ dễ cáu gắt, học tập, làm việc dễ có sai sót", bác sĩ Việt chia sẻ.

Đáng chú ý, thiếu ngủ kéo dài còn là một trong những yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe tim mạch, làm tăng nguy cơ đột quỵ và béo phì.

Theo bác sĩ, người trưởng thành thường cần ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm, trong khi thanh thiếu niên cần khoảng 8-10 giờ. Đây cũng là lý do một số quốc gia châu Âu đề xuất điều chỉnh giờ vào học muộn hơn nhằm bảo vệ giấc ngủ của trẻ em và thanh thiếu niên.

Bên cạnh thức khuya, thói quen sử dụng trà sữa, nước ngọt và nước tăng lực thường xuyên cũng là vấn đề cần lưu ý. Những thức uống chứa nhiều đường có thể góp phần tăng cân, sâu răng. Đặc biệt, caffeine có trong trà sữa và nhiều loại nước tăng lực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ.

"Caffeine có thời gian tồn tại trong máu rất dài, uống từ trưa vẫn có thể gây ảnh hưởng đến giờ ngủ tối", bác sĩ Việt cảnh báo.

Theo bác sĩ, ngay cả khi người uống cảm thấy mình vẫn ngủ bình thường, caffeine vẫn có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ. Điều này khiến nhiều người khó nhận ra tác động của loại chất kích thích này đối với cơ thể.

Bác sĩ Hoàng Quách Việt khuyến cáo người trẻ nên tập điều chỉnh giờ đi ngủ và thức dậy ổn định, hạn chế trà sữa, cà phê và nước tăng lực vào buổi chiều tối, đồng thời giảm thời gian sử dụng điện thoại trước khi ngủ. "Nếu tình trạng mất ngủ hoặc mệt mỏi ban ngày kéo dài, các bạn nên trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn phù hợp", bác sĩ Việt khuyến nghị.

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