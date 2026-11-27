Bệnh viện tại TP.HCM mở khu khám riêng biệt khám sức khỏe miễn phí cho người dân không phân biệt thường trú, tạm trú - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 27-11, Sở Y tế TP.HCM đã cập nhật tiến độ khám sức khỏe cho sinh viên, học viên, học sinh tại 220 cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Theo bảng tổng hợp hiện có, 220 cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đã có 218.805 sinh viên, học viên được ghi nhận khám sức khỏe trên Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, hiện có đến 57 cơ sở giáo dục chưa có lượt khám sức khỏe được ghi nhận trên nền tảng. UBND TP.HCM yêu cầu các cơ sở khẩn trương tăng tốc, hoàn thành khám sức khỏe cho người học trước ngày 15-12.

Sở Y tế TP.HCM cho hay tính đến ngày 24-11, toàn thành phố đã ghi nhận trên 10 triệu người được khám, sàng lọc hoặc cập nhật thông tin sức khỏe.

Tuy nhiên, tiến độ tại một số cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp còn chậm, việc tổ chức khám, phối hợp cập nhật dữ liệu và xử lý một số vướng mắc về cư trú, kinh phí vẫn cần được tập trung tháo gỡ.

Một số cơ sở đã có số lượt khám sức khỏe khá lớn được ghi nhận gồm: Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM với 16.546 người; Trường Đại học Sài Gòn với 14.063 người; Trường Đại học Bách khoa với 13.983 người; Trường Đại học Tôn Đức Thắng với 13.584 người và Trường Đại học Thủ Dầu Một với 13.394 người.

Đối với 57 cơ sở hiện chưa có dữ liệu khám sức khỏe được ghi nhận trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng, các đơn vị cần khẩn trương rà soát tình hình tổ chức khám và cập nhật kết quả nếu người học đã được khám.

UBND TP.HCM yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả khám sức khỏe cho sinh viên, học viên, phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ đầu mối phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Những đơn vị cần thiết phải tổ chức đợt cao điểm để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Các cơ sở cần bố trí điểm khám tập trung tại trường, ký túc xá hoặc địa điểm phù hợp; sắp xếp lịch khám theo lịch học, lịch thi, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ.

Người học không thể tham gia khám tập trung có thể khám tại nơi đang cư trú hoặc tại bệnh viện công lập, trung tâm y tế khu vực theo nguyên tắc không phụ thuộc địa giới hành chính.

Nhà trường cần thông tin rộng rãi về mục đích, quyền lợi và lịch khám; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, giáo viên chủ nhiệm trong việc vận động, hướng dẫn người học đăng ký, hoàn thiện thông tin và tham gia đúng lịch.

Với sinh viên chưa có thông tin cư trú tại thành phố, cơ sở giáo dục phối hợp hướng dẫn đăng ký tạm trú hoặc xác nhận nơi ở hiện tại theo quy định.

Sau mỗi đợt khám, các trường phối hợp với đơn vị khám rà soát số người đã khám và việc cập nhật kết quả lên Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng; báo cáo tiến độ cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng gửi Sở Y tế và chính quyền địa phương theo yêu cầu.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở trên địa bàn.

Khám sức khỏe định kỳ giúp người học chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe, được tư vấn và phát hiện sớm những vấn đề cần theo dõi.

Các cơ sở giáo dục cần khẩn trương phối hợp tổ chức khám, cập nhật đầy đủ dữ liệu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-12.